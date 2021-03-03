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Названа максимальная стоимость дня больничного в России

В Фонде социального страхования (ФСС) назвали максимальную стоимость одного больничного дня в России. По данным ФСС, она составляет 2434 рубля. Минимальная сумма при этом всего 426 рублей, сказала замглавы фонда Татьяна Лотоцкая в эфире НТВ.В источнике
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С чего всё началось
Максимальный размер оплаты дня на больничном в России составляет 2 434 рубля, заявила зампред Фонда социального страхования (ФСС) РФ Татьяна Лотоцкая в интервью программе "Поздняков", опубликованном в среду на сайте
 телеканала НТВ.
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Названа максимальная стоимость дня больничного в России

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