Названа максимальная стоимость дня больничного в России
В Фонде социального страхования (ФСС) назвали максимальную стоимость одного больничного дня в России. По данным ФСС, она составляет 2434 рубля. Минимальная сумма при этом всего 426 рублей, сказала замглавы фонда Татьяна Лотоцкая в эфире НТВ.В источнике
С чего всё началось
Максимальный размер оплаты дня на больничном в России составляет 2 434 рубля, заявила зампред Фонда социального страхования (ФСС) РФ Татьяна Лотоцкая в интервью программе "Поздняков", опубликованном в среду на сайте
телеканала НТВ.
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Комсомольская правда17:00