В Фонде социального страхования (ФСС) назвали максимальную стоимость одного больничного дня в России. По данным ФСС, она составляет 2434 рубля. Минимальная сумма при этом всего 426 рублей, сказала замглавы фонда Татьяна Лотоцкая в эфире НТВ.

С чего всё началось Максимальный размер оплаты дня на больничном в России составляет 2 434 рубля, заявила зампред Фонда социального страхования (ФСС) РФ Татьяна Лотоцкая в интервью программе "Поздняков", опубликованном в среду на сайте телеканала НТВ. ТАСС 03:17