Технологии
ToDay News UfaНазвана минимальная стоимость Sony PlayStation 5
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Bloomberg, высокая стоимость новой консоли связана с тем, что производитель будет использовать дорогостоящие комплектующие, которые не так-то просто будет достать для активного выпуска предлагаемой консоли.
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Происшествия
На даче прокурора был найден закопанный труп его супруги
Происшествия
На юге Казахстана в массовых беспорядках пострадали 185 человек
Культура
Добронравов опроверг информацию о конфликте с Васильевым
Ранее в СМИ появилась информация, что Васильев отказался сниматься в продолжении "Сватов" по причине своего конфликта с Добронравовым.
Политика
Глава OMV рассказал о строительстве «Северного потока-2»
Райан Зеле, руководитель крупнейшей австрийской нефтегазовой компании OMV, в интервью агентству Bloomberg прокомментировал строительство газопровода "Северный поток-2".
Шоу-бизнес
Собчак показала обнаженное фото с Глюкозой
Телеведущая Ксения Собчак поздравила своих подписчиков с Днем всех влюбленных и «подарила» им обнаженное фото с певицей Глюкозой, поставив хештег «#моявалентинка».
Хоккей
Панарин догнал Фролова по количеству очков за карьеру в НХЛ
Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вышел на 25-е место среди россиян по количеству очков за карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Футбол
РФС не стал наказывать Тарасова за шутку про коронавирус
Российский футбольный союз (РФС) не стал наказывать бывшего мужа телеведущей и певицы Ольги Бузовой, экс-полузащитника московского «Локомотива» и сборной России Дмитрия Тарасова за шутку про коронавирус, сообщает пресс-служба организации.
Происшествия
Житель Кабардино-Балкарии, стреляя в собак, ранил в голову девочку
Армия и оружие
Сирийские курды: «Мы будем сражаться с американцами и противостоять им везде»
После серьёзных столкновений между сирийскими курдами и американскими военными в северо-восточной части Сирии, местные жители выступили с жёсткими намерениями противостоять США вместе с сирийскими войсками и Россией.
Политика
Захарова сообщила о словах Помпео после встречи с Лавровым в Мюнхене
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова поделилась тем, что сказал госсекретарь США Майк Помпео после краткой встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене.
Общество
Алиса Фрейндлих оценила свою пенсию
Армия и оружие
Сирийская ПВО отразила удары по Дамаску
Израиль наносит ракетно-авиационные удары по объектам иранских формирований на территории Сирии.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Происшествия
В Санкт-Петербурге горит производственное здание
Пресс-служба МЧС России сообщила, что в Санкт-Петербурге горит производственное здание на площади 300 квадратных метров.
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов показал яркие фото с тренировки по грэпплингу
Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов выложил в своем Инстаграм фотографии с тренировки по грэпплингу.
Авто
Продажи кроссовера Skoda Karoq начались в России
Что касается начала российских продаж кроссовера Skoda Karoq, то его предлагают в комплектации Ambition и Style.
Политика
«Ъ»: согласие Великобритании на встречу лидеров СБ ООН зависит от США
Президент России Владимир Путин предложил провести встречу пяти постоянных членов СБ ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании, поскольку странам нужно быть сплоченными перед угрозами возникновения шовинизма, расизма, ненависти, антисемитизма и других проявлений подобного рода.
Здоровье
Продукты, которые вы не должны есть после 30 лет
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на издание Food Eat Safe, диетологи назвали продукты, которые отрицательно влияют на организм после 30 лет.
Шоу-бизнес
Никас Сафронов дал совет Евгению Петросяну и Татьяне Брухуновой
Политика
Рада приняла решение о поставках воды в Крым
Комитет Верховной рады по вопросам "прав человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий Крыма и Донбасса, национальных меньшинств и межнациональных отношений" принял решение о невозможности поставок воды в Крым.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило 1,5 тыс. человек
В Китае число жертв пневмонии, вызванной коронавирусом COVID-2019, превысило 1,5 тыс. человек, сообщил госкомитет по вопросам здравоохранения страны.
Армия и оружие
Турецкая военная техника массово уничтожается армией Асада
Общество
Россияне покинули круизный лайнер Westerdam в Камбодже
Westerdam покинул Гонконг 1 февраля. На борту находятся 1455 пассажиров и 802 члена экипажа.
Гаджеты
Представлены «умные» часы Huawei Watch GT 2
В России 14 февраля начались продажи премиальной версии смарт-часов HUAWEI WATCH GT 2. Как сообщает ToDay News Ufa, 14 февраля компания HUAWEI начала реализацию премиальной версии смарт-часов.
Происшествия
Два человека погибли при жесткой посадке вертолета Ми-8 на Ямале
Два человека погибли в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 авиакомпании «Скол» на Ямале.
Политика
Путин и Зеленский обсудили подготовку встречи в нормандском формате
Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский по телефону обсудили подготовку к следующей встрече лидеров «нормандской четвёрки».
Армия и оружие
НАТО приступило к подготовке крупнейших учений в Европе
Авто
Очередь на новый Suzuki Jimny достигла 10 месяцев
В Японии в 2019 году ежемесячно объемы реализации Suzuki Jimny достигали в среднем 3 425 единиц.
Политика
Глава МИД Белоруссии ответил на вопрос о «дружбе с США» против России
Белоруссия не будет "дружить" с какой-либо страной против другой, заявил глава МИД республики Владимир Макей в интервью газете "Известия".