Источники из компании Sony раскрыли базовую цену новенькой PlayStation 5. Цена на эту приставку нового поколения может неприятно удивить геймеров, сообщает агентство Bloomberg. Себестоимость новой приставки составляет 450 долларов (28,5 тысячи рублей).

Общество Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.

Шоу-бизнес Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.

Шоу-бизнес Эшли Грэм покормила новорожденного сына грудью в общественном месте Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» звезды появилась серия снимков, на которых она запечатлена кормящей новорожденного сына Исаака грудью в общественном месте Бруклина.

Общество WSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии Власти США готовят эвакуацию своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за заражения ряда пассажиров коронавирусом, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Генри Уолка.

Общество Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.

Политика Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.

Биатлон Поршнев выступит в спринте на чемпионате мира по биатлону Российский биатлонист Никита Поршнев примет участие в спринтерской гонке, которая состоится в рамках чемпионата мира в Антхольце (Италия) завтра, 15 февраля, сообщает ТАСС.

Политика Путин в разговоре с Зеленским отметил недопустимость искажения истории Президент России Владимир Путин в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны.

Общество Россияне покинули лайнер Westerdam в Камбодже 1 февраля круизный лайнер Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту покинул порт Гонконга.

Общество МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.