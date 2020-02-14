Технологии

Life.ruLife.ruНазвана минимальная стоимость Sony PlayStation 5

Источники из компании Sony раскрыли базовую цену новенькой PlayStation 5. Цена на эту приставку нового поколения может неприятно удивить геймеров, сообщает агентство Bloomberg. Себестоимость новой приставки составляет 450 долларов (28,5 тысячи рублей).
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Раскрыта минимальная стоимость PlayStation 5

Lenta.ruвчера в 11:00

Себестоимость PlayStation 5 составит около 450 долларов — Bloomberg

Красная веснавчера в 05:54

Стала известна себестоимость новой PlayStation

АБНвчера в 06:55

У Sony не получается сделать PlayStation 5 доступной

Вести.Ruвчера в 08:16

Себестоимость PlayStation 5 составляет $450

News.ruвчера в 01:55

Стала известна ожидаемая цена консоли PlayStation 5

Известиявчера в 18:20

За качество охлаждения приставки Sony PS5 переживать не стоит

iXBT.comвчера в 18:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7067 источников, обновлено в 00:14, Ашберн
Общество

Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть

Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.
Lenta.ru вчера в 07:42
Хоккей

Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»

РИА Новости вчера в 00:10
Шоу-бизнес

Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой

Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Московский Комсомолец вчера в 07:33
Религия

Православные отмечают Сретение Господне

Вести.Ru вчера в 20:00
Биатлон

Бё надеется, что Россию лишат золота эстафеты из-за Устюгова

Устюгов является обладателем золотой медали Олимпийских игр в Сочи в эстафете.
Нева Спорт вчера в 10:11
Шоу-бизнес

Эшли Грэм покормила новорожденного сына грудью в общественном месте

Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» звезды появилась серия снимков, на которых она запечатлена кормящей новорожденного сына Исаака грудью в общественном месте Бруклина.
WomanHit.ru вчера в 06:58
Происшествия

Мужчина покончил с собой в психбольнице в Ставрополе

Мужчина совершил суицид в психиатрической больнице в Ставрополе, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону в пятницу.
Интерфакс вчера в 12:46
Общество

WSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии

Власти США готовят эвакуацию своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за заражения ряда пассажиров коронавирусом, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Генри Уолка.
RT на русском вчера в 22:38
Происшествия

Суд арестовал бросившего детей в Шереметьево мужчину

РБК вчера в 22:42
Общество

ВВС США сообщили о разрушении ступени советской ракеты «Циклон-3»

ТАСС вчера в 16:37
Экономика

Российский рынок интернет-торговли (млрд руб.)

Внутренняя торговля Трансграничная торговля
Коммерсантъ Приложения 13 февраля в 00:00
Шоу-бизнес

Во время концерта в Кремле у Лолиты случился приступ

Gazeta.SPb вчера в 16:00
Общество

Производитель провалившего испытания SSJ 100 обратится в прокуратуру

Lenta.ru вчера в 20:46
Политика

Мирный план по Донбассу не устроил Киев

План по урегулированию конфликта на Донбассе, представленный в Германии, исчез с сайта Мюнхенской конференции по безопасности.
Вести.Ru вчера в 23:18
Общество

Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы

Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Российская газета вчера в 01:11
Политика

Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США

Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.
РИА Новости вчера в 10:26
Биатлон

Поршнев выступит в спринте на чемпионате мира по биатлону

Российский биатлонист Никита Поршнев примет участие в спринтерской гонке, которая состоится в рамках чемпионата мира в Антхольце (Италия) завтра, 15 февраля, сообщает ТАСС.
Чемпионат вчера в 07:58
Игры

Activision Blizzard убрала свои игры из сервиса NVIDIA GeForce Now

По какой причине Activision Blizzard удалила каталог из сервиса неизвестно. В компании в свою очередь не комментируют это решение.
Astera 12 февраля в 09:14
Игры

«МегаФон» и Tele2 запустили собственные стриминговые сервисы

Компания «Мегафон» договорилась с Loudplay о запуске совместного облачного гейминга, пишет «Коммерсант».
Sostav.ru вчера в 01:20
Политика

Путин в разговоре с Зеленским отметил недопустимость искажения истории

Президент России Владимир Путин в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 10:02
Здоровье

Чиновник сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ среди саратовцев

Специалисты пояснили, что это не много, однако дополнительные поставки осуществляются каждую неделю.
Регион 64 вчера в 10:43
Происшествия

На юге Казахстана в массовых беспорядках пострадали 185 человек

В массовых беспорядках в Жамбылской области Казахстана (на юге республики), произошедших 7-8 февраля, пострадали 185 человек, сообщила пресс-служба администрации региона.
РИА Новости вчера в 23:36
Политика

Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»

Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
РИА Новости вчера в 12:25
Общество

Россияне покинули лайнер Westerdam в Камбодже

1 февраля круизный лайнер Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту покинул порт Гонконга.
Известия 00:05
Музыка

Юрий Антонов перенёс юбилейные концерты по состоянию здоровья

ИА InterMedia вчера в 03:37
Космос

Ученые зафиксировали со спутника новый вид облаков

Bash.News вчера в 04:20
Общество

МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей

Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости вчера в 08:53
Политика

Украина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море

"Обе стороны обеспокоены угрожающими действиями России в Черном море", – пишет он в своем Telegram-канале.
РИА Новости вчера в 18:57
Происшествия

Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке

Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
Газета.Ru вчера в 00:46
Авто

Опубликована информация о «Русском Прадо» от УАЗ

По сути новинкой станет глубоко модернизированный вариант внедорожника «Патриот».
Tvoe-avto.com 13 февраля в 06:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное