Технологии
Life.ruНазвана минимальная стоимость Sony PlayStation 5
Источники из компании Sony раскрыли базовую цену новенькой PlayStation 5. Цена на эту приставку нового поколения может неприятно удивить геймеров, сообщает агентство Bloomberg. Себестоимость новой приставки составляет 450 долларов (28,5 тысячи рублей).
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Общество
Лукашенко пригрозил забирать российскую нефть
Если Россия не будет поставлять Белоруссии нефть в нужных объемах, Минск начнет отбор из транзитной трубы.
Хоккей
Два очка и буллит Панарина помогли «Рейнджерс» победить «Миннесоту»
Шоу-бизнес
Собчак опубликовала обнаженное фото с Глюкозой
Ксения Собчак по случаю Дня святого Валентина опубликовала на своей странице в инстаграме пикантный снимок.
Религия
Православные отмечают Сретение Господне
Биатлон
Бё надеется, что Россию лишат золота эстафеты из-за Устюгова
Устюгов является обладателем золотой медали Олимпийских игр в Сочи в эстафете.
Шоу-бизнес
Эшли Грэм покормила новорожденного сына грудью в общественном месте
Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» звезды появилась серия снимков, на которых она запечатлена кормящей новорожденного сына Исаака грудью в общественном месте Бруклина.
Происшествия
Мужчина покончил с собой в психбольнице в Ставрополе
Мужчина совершил суицид в психиатрической больнице в Ставрополе, сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по региону в пятницу.
Общество
WSJ: США эвакуируют своих граждан с карантинного лайнера в Японии
Власти США готовят эвакуацию своих граждан с круизного лайнера Diamond Princess, который находится на карантине из-за заражения ряда пассажиров коронавирусом, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на заявление представителя Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Генри Уолка.
Происшествия
Суд арестовал бросившего детей в Шереметьево мужчину
Экономика
Российский рынок интернет-торговли (млрд руб.)
Внутренняя торговля Трансграничная торговля
Шоу-бизнес
Во время концерта в Кремле у Лолиты случился приступ
Общество
Производитель провалившего испытания SSJ 100 обратится в прокуратуру
Политика
Мирный план по Донбассу не устроил Киев
План по урегулированию конфликта на Донбассе, представленный в Германии, исчез с сайта Мюнхенской конференции по безопасности.
Общество
Бесплатной парковкой с 1 июля смогут пользоваться инвалиды III группы
Бесплатная парковка будет положена инвалидам III группы при наличии у них ограничения к самостоятельному передвижению 1-й, 2-й или 3-й степени выраженности, а также гражданам, получившим до 1 июля в федеральном учреждении медико-социальной экспертизы опознавательный знак "Инвалид" для индивидуального использования и пользующимся правом на бесплатную парковку.
Политика
Дерипаска пошутил про ручку Путина из-за обвинений США
Российский миллиардер Олег Дерипаска в свете обвинений в свой адрес со стороны США вспомнил, как президент России Владимир Путин забрал у него ручку.
Биатлон
Поршнев выступит в спринте на чемпионате мира по биатлону
Российский биатлонист Никита Поршнев примет участие в спринтерской гонке, которая состоится в рамках чемпионата мира в Антхольце (Италия) завтра, 15 февраля, сообщает ТАСС.
Игры
Activision Blizzard убрала свои игры из сервиса NVIDIA GeForce Now
По какой причине Activision Blizzard удалила каталог из сервиса неизвестно. В компании в свою очередь не комментируют это решение.
Игры
«МегаФон» и Tele2 запустили собственные стриминговые сервисы
Компания «Мегафон» договорилась с Loudplay о запуске совместного облачного гейминга, пишет «Коммерсант».
Политика
Путин в разговоре с Зеленским отметил недопустимость искажения истории
Президент России Владимир Путин в разговоре с украинским коллегой Владимиром Зеленским указал на недопустимость искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны.
Здоровье
Чиновник сообщил о снижении заболеваемости ОРВИ среди саратовцев
Специалисты пояснили, что это не много, однако дополнительные поставки осуществляются каждую неделю.
Происшествия
На юге Казахстана в массовых беспорядках пострадали 185 человек
В массовых беспорядках в Жамбылской области Казахстана (на юге республики), произошедших 7-8 февраля, пострадали 185 человек, сообщила пресс-служба администрации региона.
Политика
Глава OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
Общество
Россияне покинули лайнер Westerdam в Камбодже
1 февраля круизный лайнер Westerdam с 1455 пассажирами и 802 членами экипажа на борту покинул порт Гонконга.
Музыка
Юрий Антонов перенёс юбилейные концерты по состоянию здоровья
Космос
Ученые зафиксировали со спутника новый вид облаков
Общество
МХАТ имени Горького обязали выплатить актерам более 700 тысяч рублей
Пресненский суд Москвы взыскал с МХАТ имени Горького более 700 тысяч рублей по иску актеров, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Политика
Украина и Румыния намерены «противостоять» России в Черном море
"Обе стороны обеспокоены угрожающими действиями России в Черном море", – пишет он в своем Telegram-канале.
Происшествия
Дело Шамсутдинова рассмотрят в общем порядке
Суд по делу солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова о неуставных отношениях в воинской части в Забайкалье пройдет в общем порядке 20 февраля.
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Опубликована информация о «Русском Прадо» от УАЗ
По сути новинкой станет глубоко модернизированный вариант внедорожника «Патриот».