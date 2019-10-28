Энергетика

Lenta.ruLenta.ruНазвана минимально допустимая для России цена на нефть

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Ставка равняется 50 процентам, однако плательщикам предоставляется льгота по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). также расходы на этот налог вычитаются из базы по НДД. В дальнейшем налог претерпевал изменения.
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