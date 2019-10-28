Энергетика
Lenta.ruНазвана минимально допустимая для России цена на нефть
Ставка равняется 50 процентам, однако плательщикам предоставляется льгота по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). также расходы на этот налог вычитаются из базы по НДД. В дальнейшем налог претерпевал изменения.
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Озвучена цена, при которой добыча нефти в Арктике будет рентабельной
Московский Комсомолецвчера в 23:04
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