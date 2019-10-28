На полях форума Россия — Африка в Сочи замглавы ведомства напомнил, что кабмин РФ ранее согласовал основные подходы по поддержке арктических проектов. В них указано, что рентабельность добычи углеводородов в Арктике возникает при цене нефти от $80 за баррель.

Минэнерго РФ сравнило доходы от добычи нефти в Арктике и Африке

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