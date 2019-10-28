Энергетика
Lenta.ruНазвана минимально допустимая для России цена на нефть
Ставка равняется 50 процентам, однако плательщикам предоставляется льгота по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). также расходы на этот налог вычитаются из базы по НДД. В дальнейшем налог претерпевал изменения.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Озвучена цена, при которой добыча нефти в Арктике будет рентабельной
Московский Комсомолецвчера в 23:04
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 09:55, Ашберн
Общество
Собянин: правоохранительные органы предотвратили массовые беспорядки в Москве
Правоохранительные органы Москвы смогли предотвратить попытки организации массовых беспорядков в городе, заявил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин на общегородском совещании по профилактике правонарушений.
ТАСС 05:38
Экономика
Орешкин поддержал проект ВСМ из Санкт-Петербурга в Нижний Новгород
RT на русском 06:57
Политика
Лидер «Азова» угрожает Зеленскому введением 10 тысяч бойцов в Донбасс
Газета.Ru вчера в 06:58
Политика
Климкин призвал не допустить признания «Азова» террористами в США
Задача Киева — не допустить признания украинского добровольческого полка «Азов» террористической организацией в США, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
RT на русском 08:21
Общество
Бизнес-омбудсмен предложила создать в Москве частные СИЗО
Уполномоченный по защите прав предпринимателей Москвы Татьяна Минеева заявила, что столица может стать пилотным регионом для строительства частных следственных изоляторов.
Коммерсантъ 06:49
Происшествия
Суд арестовал застрелившего сослуживцев в Забайкалье солдата
RT на русском 09:41
Армия и оружие
Минобороны усомнилось в операции США по ликвидации аль-Багдади
Министерство обороны России не располагает достоверной информацией о ликвидации американцами главаря террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади, заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.
Взгляд.ру вчера в 10:58
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
"В связи с проведением сегодня в Брюсселе очередного раунда трехсторонних министерских консультаций Россия-ЕС-Украина – состоялся обмен мнениями относительно продолжения транзита российского газа через территорию Украины в Европу после истечения в конце 2019 года срока действия соответствующего контракта", - говорится в сообщении.
РИА Новости 08:59
Авто
Toyota отзовет более 1,1 тысячи Land Cruiser Prado в России
Автоновости дня 05:34
Политика
Зеленский назначил нового главу Киевской области
Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Алексея Чернышова новым главой Киевской области.
Rambler News Service 09:00
Футбол
Слуцкого не накажут в РФС за слова в адрес руководства «Ротора»
Мельников отметил, что в РФС изучили обращение председателя общественного совета при комитете физической культуры и спорта Волгоградской области обратить внимание на высказывания Слуцкого.
Нева Спорт 08:58
Космос
Американский космоплан X-37B вернулся с секретной миссии
Секретная миссия X-37B завершилась через 780 дней пребывания на околоземной орбите. Предыдущий рекорд космоплана - 718 дней.
ТАСС вчера в 18:07
Шоу-бизнес
У Максима Фадеева диагностировали сердечный приступ
Продюсер группы SEREBRO и владелец лейбал MALFA Максим Фадеев перенес сердечный приступ.
KM.ru 05:38
Политика
В Совфеде предложили сажать на срок до 15 лет за пропаганду наркотиков
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предложил лишать свободы сроком до 15 лет за пропаганду и склонение в интернете к употреблению наркотиков.
RT на русском 09:47
Экономика
Туроператоры предупредили о «налоге на проживание» в Турции
В Турции с 1 апреля 2020 года начнет действовать «налог на проживание» туристов в отелях. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
РБК 06:46
Политика
Две трети россиян считают США враждебной страной
"Россияне по-прежнему считают, что самые напряженные отношения у России с США", - подчеркивается в исследовании.
Газета.Ru 07:34
Общество
Песков поставил под сомнение данные о массовом закрытии бизнеса в РФ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что данные Кремля по активности малого и среднего бизнеса в стране значительно разошлись со сведениями Министерства экономического развития, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 09:23
Культура
Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен
ФАН 26 октября в 03:22
Политика
Глава Башкирии Хабиров возглавил региональное правительство
В соответствии со статьей 91 Конституции Башкирии глава республики возглавляет правительство, а его заместители курируют деятельность органов исполнительной власти в соответствующей сфере ведения и контролируют их деятельность в соответствии с распределением обязанностей, говорится в сообщении.
Известия 02:09
Политика
Лавров оценил возможный выход США из Договора по открытому небу
Возможный выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу (ДОН) станет печальным развитием событий.
Известия 07:47
Происшествия
Опубликовано видео с места крушения самолета в Пермском крае
Следственный комитет опубликовал видео с места падения легкомоторного самолета Cessna-172 в Пермском крае.
Российская газета 09:23
Общество
Орешкин посоветовал Кудрину поискать шпионов в Счетной палате
Министр экономического развития Максим Орешкин в шутку предложил главе Счетной палаты Алексею Кудрину поискать агентов разведки в его ведомстве.
РИА Новости 07:51
Технологии
Сотовые операторы откажутся от SMS-сообщений
Как сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa, тему RCS-сообщений подняли четыре крупных сотовых оператора в США.
HotMurom.ru вчера в 05:47
Политика
Трамп допустил публикацию части видео ликвидации аль-Багдади
ТАСС/ Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил журналистам, что видео ликвидации главаря ИГ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади может быть частично опубликовано.
ТАСС 09:18
Гаджеты
Xiaomi подтвердил разработку смартфона Mi CC9 Pro
RuNews24.ru 03:35
Шоу-бизнес
Заворотнюк сделала матери дорогой подарок
Актриса Анастасия Заворотнюк подарила своей матери Валентине машину стоимостью два миллиона рублей. Об этом сообщает «Экспресс газета».
URA.Ru 09:29