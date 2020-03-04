Здоровье

ИзвестияИзвестияНазвана наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей

Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом. Согласно статистике, составленной на основе анализа более 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19, реже всех заболевают дети и подростки.
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с чего всё началось

Карантинейджеры: почему COVID-19 крайне редко заражает детей

Российские вирусологи уверены: тенденция связана с тем, что иммунная система человека с годами ослабевает и становится более восприимчивой к штаммам. Кроме того, причиной различных осложнений часто служит наличие хронических заболеваний, которых в юном возрасте гораздо меньше.
Известия16:01

Подробнее о событии

В КНР назвали менее подверженную заражению COVID-19 возрастную группу

RT на русском20:35

Названа почти не подверженная заражению COVID-19 категория людей

Российская газета20:26

Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей

Известия17:23

Ученые выяснили, кто реже всего болеет коронавирусом

Комсомольская правда18:41

Вирусологи назвали категорию людей, практически не подверженных коронавирусу

URA.Ru18:20

Ученые установили практически неуязвимую для коронавируса категорию людей

Газета.Ru18:00

Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей

Lenta.ru18:46
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