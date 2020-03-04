Здоровье
ИзвестияНазвана наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей
Ученые назвали категорию людей, практически не подверженную заражению коронавирусом. Согласно статистике, составленной на основе анализа более 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19, реже всех заболевают дети и подростки.
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с чего всё началось
Российские вирусологи уверены: тенденция связана с тем, что иммунная система человека с годами ослабевает и становится более восприимчивой к штаммам. Кроме того, причиной различных осложнений часто служит наличие хронических заболеваний, которых в юном возрасте гораздо меньше.Известия16:01
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Комментарии
Политика
Владимир Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию
В Госдуму поступили поправки Владимира Путина ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции России.
Спорт
Появилось объяснение поддельных подписей Родченкова
CAS уже потребовал от МОК объяснений, которые должны поступить судьям международного спортивного арбитража третьего марта.
Политика
Байден победил на праймериз в Виргинии
Бывший вице-президент США Джо Байден победил на праймериз демократов в Виргинии, свидетельствуют результаты подсчета 99% голосов.
Происшествия
В России четыре самолета совершили экстренную посадку
Другой самолет — Airbus A320 авиакомпании S7, следовавший из Новосибирска в Москву, — совершил экстренную посадку в Перми.
Экономика
Счетная палата усомнилась в достижении цели по снижению бедности россиян
Из всех новых социальных инициатив президента, общая стоимость которых составит свыше 4 трлн руб. до 2024 года, реальное влияние на сокращение уровня бедности в 2020 году может оказать только программа адресных пособий на детей от трех до семи лет для семей с доходами ниже прожиточного минимума на человека, сказала РБК директор Института социальной политики ВШЭ Лилия Овчарова.
Хоккей
«Салават Юлаев» сравнял счет в серии плей-офф КХЛ с «Авангардом»
Во втором матче серии 1/8 финала плей-офф Континентальной хоккейной лиги уфимский "Салават Юлаев" на льду арены в Балашихе обыграл в овертайме омский "Авангард" со счетом 3:2. У победителей встречи шайбы забросили Григорий Панин (31-я минута), Сакари Маннинен (60) и Дмитрий Кугрышев (68), а у хозяев льда шайбы забросили Семен Кошелев (32) и Павел Дедунов (52).
Кино
Антонио Бандерас снимется в фильме по Uncharted
Ранее уже стало известно, что в фильме по мотивам Uncharted снимутся София Тейлор Али, известная по «Анатомии страсти», а также Тати Габриэль, которую зрители могли видеть в сериале «Сотня».
Политика
«Нафтогаз» обсудил с США новые меры против «Северного потока — 2»
Украинский «Нафтогаз» обсуждает с властями США дополнительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Об этом 3 марта сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.
Общество
Законопроект о досрочных частных пенсиях прошел II чтение Госдумы
Законопроект о новых основаниях для получения страховых пенсий Госдума приняла во втором чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.
Авто
Koenigsegg представил трехцилиндровый гиперкар Gemera
Шведский производитель гиперкаров Koenigsegg удивил мир своим новым гиперкаром Gemera, который марка обиралась представить в рамках Женевского автосалона.
Космос
Обозначены сроки испытательного пуска ракеты «Ангара-А5»
Испытательный пуск новой российской тяжелой ракеты «Ангара-А5» запланирован на третий квартал 2020 года.
Армия и оружие
Турция сбила сирийский военный самолет в Идлибе
Экономика
Журавлёв: социальный ущерб от пенсионной реформы превысил экономию
В Госдуме считают, что социальный ущерб от пенсионной реформы выше, чем экономия федерального бюджета.
Наука
Найден вирус, являющийся ближайшим родственником нового коронавируса
Здоровье
Назван срок начала эпидемии коронавируса в России
Депутат Госдумы от партии КПРФ, кандидат медицинских наук Алексей Куринный высказал свое мнение по поводу распространения коронавируса по территории России.
Игры
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx.
Общество
TCS Group сообщила о выданном ордере на задержание Тинькова в Лондоне
В Лондоне после начала судебных слушаний со Службой внутренних доходов США (IRS) был выдан ордер на задержание основателя Тинькофф Банка Олега Тинькова.
Футбол
«Кальяри» уволил главного тренера Роландо Марана
Главного тренера Роландо Марана уволил футбольный клуб «Кальяри», 3 марта сообщает пресс-служба итальянской команды.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова впервые вошла в число ведущих премии Муз-ТВ
Объявлен состав ведущих очередной премии Муз-ТВ.
Энергетика
Вице-президент «Лукойла» заявил о наступлении эпохи дешёвой нефти
Вице-президент «Лукойла» по стратегическому планированию Леонид Федун заявил, что нефть больше не будет дорогой, как была 10 лет назад, пишет РИА Новости.
Футбол
В Амстердаме состоялась жеребьевка Лиги наций
3 марта в Амстердаме прошла жеребьевка групповой стадии Лиги наций.
Происшествия
В Красноярском крае после нападения стаи собак на девочку завели дело
Происшествия
Злоумышленник пытался вывезти из Якутии золото на 11 млн рублей
Стоимость изъятого драгметалла по котировке Центрального банка РФ составляет около 11 млн рублей.
Происшествия
Солдат Шойгу вор Тахи заставил работать «на общак»
В Забайкалье в середине марта начнется рассмотрение уголовного дела группировки вора в законе Георгия Углавы, известного в криминальных кругах как Тахи.
Политика
В Белом доме раскрыли детали разговора Трампа с лидером «Талибана»
Американский президент Дональд Трамп в телефонном разговоре с лидером радикального движения «Талибан»* муллой Абдулом Гани Барадаром призвал талибов продолжить сокращение насилия и принять участие во внутриафганских переговорах.
Общество
Навальный сообщил о блокировке счетов членов его семьи
Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о блокировке банковских счетов членов его семьи – родителей, супруги Юлии и детей.