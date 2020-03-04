Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиНазвана наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Новый коронавирус редко поражает детей и подростков. Об этом свидетельствует статистика, подготовленная на основе данных центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, пишут "Известия". Эксперты изучили более 70 тысяч случаев заболеваемости Covid-19 в период до 11 февраля 2020 года.
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с чего всё началось

Карантинейджеры: почему COVID-19 крайне редко заражает детей

Новый коронавирус редко заражает детей и подростков, об этом говорит статистика, подготовленная учеными на основе анализа более чем 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19. На эти возрастные категории приходится лишь по 1% от общего числа инфицированных.
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Ученые выявили наименее подверженную заражению коронавирусом возрастную группу

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Эксперты назвали наименее уязвимую для коронавируса категорию людей

РБКвчера в 22:00

Ученые выяснили, кто реже всего болеет коронавирусом

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РИА Новостивчера в 19:59

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Lenta.ruвчера в 18:46

Названа наименее подверженная заражению COVID-19 возрастная группа

RT на русскомвчера в 20:35

Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей

Известиявчера в 17:23
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Комментарии

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Минобороны заявило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

Итогом полутора лет сочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
РИА Новости вчера в 23:33
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Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс

В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
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Депутат отчитался о посещении роддома, который закрыли два года назад

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Премьер-министр Украины подал заявление об отставке в парламент

Заявление об отставке направил в Верховную раду премьер-министр Украины Алексей Гончарук, заявил 3 марта спикер Рады Дмитрий Разумков в ходе заседания фракции «Слуга народа».
Красная весна вчера в 13:39
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Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»

Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
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Официальное название марсохода NASA Mars 2020 будет объявлено 5 марта

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РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР

РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
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«Ъ»: Египет не признал крушение лайнера А321 над Синаем терактом

РИА Новости 03:04
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Поправки в Конституцию утвердят к дню присоединения Крыма

Власти определились с датами голосования по законопроекту о поправках в Конституцию.
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Максим Болдри сыграет главную роль в новом «Властелине колец»

Газета.Ru 03:19
Общество

Госдума прописала возраст, дающий право на негосударственную пенсию

«Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, если иной возраст и (или) иные основания, дающие право на получение негосударственной пенсии, не установлены пенсионными договорами», — говорится в документе.
Росбалт вчера в 06:07
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Путин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами граждан.
Газета.Ru 01:59
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Федун: все билеты на дерби между «Спартаком» и ЦСКА проданы

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун сообщил, что все билеты на московское дерби между «Спартаком» и ЦСКА уже проданы.
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Из подмосковной больницы сбежал мужчина с подозрением на коронавирус

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РБК 03:46
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Байдена признали лидером на праймериз «Супервторника»

Возможный кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден побеждает в праймериз по итогам «Супервторника».
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Ежегодную конференцию разработчиков Google отменили из-за коронавируса

Международную встречу разработчиков в штаб-квартире Google в Калифорнии отменили по причине коронавируса.
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Компания BMW представила электрокар BMW i4

Что касается интерьера BMW Concept i4 EV, то он довольно футуристичен.
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В Госдуме предложили ограничить время продажи алкоголя в жилых домах

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«Нафтогаз» обсудил с США меры против «Северного потока – 2»

Глава правления украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев, выступая во вторник в вашингтонском Атлантическом совете, заявил об обсуждении с представителями властей США дополнительных мер, которые направлены на срыв строительства газопровода «Северный поток – 2».
Известия 02:49
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В Польше зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В Польше зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил глава Минздрава страны Лукаш Шумовский.
RT на русском 02:41
Политика

В МИД оценили возможное признание Индии и Пакистана ядерными державами

Признание Индии и Пакистана ядерными державами стало бы катастрофичным для Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков.
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Названы права россиян на время карантина по коронавирусу

7 февраля Ильина рассказала «Ленте.ру», что ее якобы обманом поместили в карантин по коронавирусу.
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В WhatsApp для Android и iOS появилась долгожданная темная тема

В новой версии приложения появился темный режим, который активируется при соответствующих настройках операционной системы.
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Наташу Королеву на обложке сборника перепутали с Еленой Темниковой

Певица Наташа Королева представила сборник неизданных песен и привлекла внимание обложкой.
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Виктория Исакова рассказала о гибели трехмесячной дочери

Instagram Актриса кино и сериалов Виктория Исакова призналась в гибели трехмесячной дочери.
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Дудь взял интервью у новой YouTube-звезды – блогера-комика Лапенко

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В регионах России решили бороться с коронавирусом, как с чумой

В регионах РФ госучреждения закупают противочумные комплекты, маски и мыло для противодействия коронарной инфекции.
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Гибридная установка Gemera включает 2-литровый двигатель с двойным турбонаддувом и три электромотора.
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