Новый коронавирус редко заражает детей и подростков, об этом говорит статистика, подготовленная учеными на основе анализа более чем 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19. На эти возрастные категории приходится лишь по 1% от общего числа инфицированных.

с чего всё началось

Новый коронавирус редко поражает детей и подростков. Об этом свидетельствует статистика, подготовленная на основе данных центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, пишут "Известия". Эксперты изучили более 70 тысяч случаев заболеваемости Covid-19 в период до 11 февраля 2020 года.

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