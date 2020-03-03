Здоровье

РИА НовостиРИА НовостиНазвана наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Новый коронавирус редко поражает детей и подростков. Об этом свидетельствует статистика, подготовленная на основе данных центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, пишут "Известия". Эксперты изучили более 70 тысяч случаев заболеваемости Covid-19 в период до 11 февраля 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать575
с чего всё началось

Карантинейджеры: почему COVID-19 крайне редко заражает детей

Новый коронавирус редко заражает детей и подростков, об этом говорит статистика, подготовленная учеными на основе анализа более чем 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19. На эти возрастные категории приходится лишь по 1% от общего числа инфицированных.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей

Известиявчера в 17:23

Эксперты назвали наименее уязвимую для коронавируса категорию людей

РБКвчера в 22:00

Названа наименее подверженная заражению COVID-19 возрастная группа

RT на русскомвчера в 20:35

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

РИА Новостивчера в 19:59

Названа наименее подверженная заражению коронавирусом категория людей

Lenta.ruвчера в 18:46

Ученые выяснили, кто реже всего болеет коронавирусом

Комсомольская правдавчера в 18:41

Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей

Газета.Ru00:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7095 источников, обновлено в 02:47, Ашберн

Комментарии

Политика

«Нафтогаз» обсудил с США новые меры против «Северного потока — 2»

Украинский «Нафтогаз» обсуждает с властями США дополнительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Об этом 3 марта сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.
Известия вчера в 20:07
Экономика

Путин рассказал о связи реальных доходов россиян с нефтяной отраслью

Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами граждан.
Газета.Ru 01:59
Общество

Способное достроить «Северный поток – 2» судно снова сменило курс

В декабре 2019 года из-за введенных США санкций швейцарская компания Allseas, занимавшаяся укладкой труб газопровода «Северный поток – 2», приостановила работы и вывела суда из данного района Балтийского моря.
Известия вчера в 21:43
Общество

В Конституцию предложили внести конфискацию имущества коррупционеров

Поправку о конфискации имущества коррупционеров предложили внести в Конституцию РФ, сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 11:15
Энергетика

«Газпром» снизил цену на газ для Болгарии на 40%

Глава компании "Булгаргаз" Николай Павлов объявил, что предложит Комиссии по энергетическому и водному регулированию снизить стоимость газа для болгарского потребителя на 40%, до 26,29 лева (около €14) за мегаватт час начиная с апреля, с нынешних 44,04 лева (около €22).
ТАСС вчера в 03:59
Космос

РАН планирует пожаловаться на Илона Маска в ООН

В Российской академии наук (РАН) возмутились настолько сильно, что даже готовят жалобу на Илона Маска, которую планируют отправить в ООН.
V-kosmose.com 01:45
Армия и оружие

Уничтожение ЗРПК «Панцирь-С1» в Ливии поставлено под сомнение

Факт уничтожения зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1" в Ливии вызвал сомнение у пользователей сети.
Тульская служба новостей 02 марта в 13:39
Армия и оружие

Минобороны сообщило о слиянии постов Турции и террористов в Идлибе

Посты военных Турции и укрепрайоны террористов слились в сирийском Идлибе в одно целое, заявил 4 марта официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Известия вчера в 23:23
Происшествия

Главного свидетеля по делу Хорошавина приговорили к условному сроку

Фото: Ксения Даринская / Sakh.com Вынесен обвинительный приговор бывшему руководителю секретариата губернатора Сахалинской области Вячеславу Горбачеву - главному свидетелю по делу о взяточничестве, возбужденному против экс-губернатора Александра Хорошавина, сообщило агентство "Интерфакс".
Российская газета 01:51
Общество

Правительство запретило вывозить из России медицинские маски

Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны ряда медицинских изделий.
RT на русском 01:11
Политика

Суд в Греции отпустил экс-командира украинского батальона «Айдар»

Суд в Греции освободил из-под стражи экс-командира батальона "Айдар" и бывшего депутата Верховной рады Украины VIII созыва Сергея Мельничука, задержанного 1 марта, сообщил замглавы МВД Украины Антон Геращенко.
Интерфакс вчера в 08:51
Происшествия

«Ъ»: Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем

Газета.Ru вчера в 23:15
Происшествия

Рынок загорелся в Адлере на площади 500 кв. м

На территории рынка в Адлере произошло возгорание, огнем охвачено 500 кв. м. Об этом сообщили ГУ МЧС по Краснодарскому краю в среду, 4 марта.
Известия 01:00
Политика

Премьер-министр Украины подал в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук направил в Верховную раду заявление об отставке с занимаемой должности.
Rambler News Service вчера в 14:02
Общество

РБК удалил по требованию Роскомнадзора статью о депутате от ЛДПР

РБК выполнил решение Одинцовского суда Подмосковья и удалил статью «Человек из Майами», опубликованную в марте 2015 г. В статье речь шла об имуществе, которое предположительно принадлежало компании семьи тезки депутата Госдумы Сергея Жигарева.
Ведомости 02:42
Здоровье

В Польше зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

В Польше зафиксировали первый случай заражения новым типом коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил глава Минздрава страны Лукаш Шумовский.
RT на русском 02:41
Происшествия

Самолет S7 вернулся в Новосибирск из-за сигнала о неисправности

Пассажирский самолет, направлявшийся из Новосибирска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика технической неисправности.
Известия 00:08
Биатлон

Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК

Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
REGNUM вчера в 02:40
Шоу-бизнес

Кудрявцева была огорчена назначением Бузовой ведущей премии Муз-ТВ

Ранее стало известно, что новой ведущей премии Муз-ТВ станет Ольга Бузова.
iReactor вчера в 17:57
Политика

Владимир Путин внес поправку об упоминании Бога в Конституции

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму поправку к законопроекту о внесении изменений в Конституцию, которая предусматривает упоминание Бога в Основном законе.
Российская газета 02 марта в 10:13
Общество

Названы права россиян на время карантина из-за коронавируса

Жители России, у которых диагностировали подозрение на вирус COVID-19, могут отказаться от пребывания в медучреждении, а отправлять граждан на карантин принудительно в сопровождении полицейских никто не имеет права.
Live24 02:17
Футбол

Криштиану Роналду: Мама находится в стабильном состоянии

Хочу поблагодарить вас за сообщения в поддержку моей мамы. Сейчас она находится в стабильном состоянии.
Советский спорт вчера в 14:38
Шоу-бизнес

Надежда Мейхер-Грановская: «Мало ли чего хотел Константин Меладзе»

Ведущий спросил, общается ли Надежда с продюсером «ВИА Гры» Константином Меладзе.
StarHit.ru вчера в 08:00
Происшествия

В Подмосковье сбежал пациент с подозрением на коронавирус

В Подмосковье из больницы сбежал пациент с подозрением на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Российская газета 02:25
Культура

Pornhub покажет полнометражный фильм без порно. Зато бесплатно

Бесплатная премьера картины Shakedown («Вымогательство») состоится на Pornhub 4 марта.
Телеканал 360° вчера в 16:28
Экономика

Журавлёв: социальный ущерб от пенсионной реформы превысил экономию

В Госдуме считают, что социальный ущерб от пенсионной реформы выше, чем экономия федерального бюджета.
REGNUM вчера в 02:01
Музыка

Little Big представит Россию на «Евровидении-2020»

РБК 02 марта в 14:45
Кино

Съемки сериала «Сваты 7» покинули актеры Кравченко и Железняк

Из Минска, где проходят съемки, уехали актрисы Олеся Железняк и Татьяна Кравченко.
Live24 вчера в 03:29
Общество

Парк «Остров мечты» изменил часы работы

Ранее "Остров мечты" работал до полуночи в пятницу и по выходным. В то же время время начала работы парка останется без изменений.
Москва 24 вчера в 03:15
Гаджеты

В WhatsApp для Android и iOS появилась долгожданная темная тема

В новой версии приложения появился темный режим, который активируется при соответствующих настройках операционной системы.
ToDay News Ufa 00:02
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное