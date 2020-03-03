Здоровье
РИА НовостиНазвана наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Новый коронавирус редко поражает детей и подростков. Об этом свидетельствует статистика, подготовленная на основе данных центра по контролю и профилактике заболеваний КНР, пишут "Известия". Эксперты изучили более 70 тысяч случаев заболеваемости Covid-19 в период до 11 февраля 2020 года.
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с чего всё началось
Новый коронавирус редко заражает детей и подростков, об этом говорит статистика, подготовленная учеными на основе анализа более чем 70 тыс. случаев заболеваемости COVID-19. На эти возрастные категории приходится лишь по 1% от общего числа инфицированных.Известиявчера в 16:01
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