Новая дата проведения переговоров по газу между Россией и Украиной назначена на этот четверг, 19 декабря. Информация об этом была опубликована в официальном аккаунте вице-президента Еврокомиссии Мароша Шефчовича в сети Twitter.

Стала известна дата переговоров по газу между Россией и Украиной

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