Политика
Lenta.ruНазвана новая дата переговоров России и Украины по газу
Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и Еврокомиссией назначены на четверг, 19 декабря. Новую дату в своем Twitter-аккаунте назвал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.
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Шоу-бизнес
Нарколог объяснил поведение Даны Борисовой
Политика
Шевченко назвал имя вероятного преемника Путина
Журналист уверен, что власти повторят схему 2008-2012 годов Известный российский журналист Максим Шевченко в интервью изданию "Царьград" ответил на вопрос, кого он считает будущим преемником президента России Владимира Путина.
Политика
Россия расширила список санкций против граждан и товаров с Украины
Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил перечень украинских граждан, в отношении которых вводятся специальные экономические меры.
Происшествия
Адвокат Соколова опроверг завершение экспертизы на вменяемость
Адвокат Александр Почуев, который представляет интересы обвиняемого в убийстве Олега Соколова, не подтвердил "Газете.Ru" сообщения о том, что его подзащитного признали вменяемым.
Общество
Яровая предложила отменить в России бакалавриат и магистратуру
По мнению Яровой, целесообразность болонской системы в России стоит поставить под сомнение.
Шоу-бизнес
77-летняя Ангелина Вовк выходит замуж за молодого возлюбленного
Михаил Куницын сделал телеведущей предложение руки и сердца. Ангелина Вовк порадовала своих поклонников новостями из личной жизни.
Энергетика
«Лукойл» прогнозирует рост спроса на нефть до 2035 года
Шоу-бизнес
РПЦ осудила Собчак за серьги-иконы
Православная церковь не оценила серьги Ксении Собчак.
Общество
Пассажиры МЦД по ошибке получили по 20 тысяч рублей на карты «Тройка»
Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой «Тройка» обнаружили, что на счет проездного зачислено более 20 тысяч рублей.
Политика
Отец Зеленского предрек сыну проблемы с Коломойским
Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр предрек сыну проблемы с олигархом Игорем Коломойским в случае, если последний не сможет добиться возвращения себе Приватбанка.
Общество
Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол
В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Политика
Экс-президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Политика
В ДНР и ЛНР заявили о продолжении курса на интеграцию с Россией
Самопровозглашенная Донецкая народная республика продолжит интеграцию с Россией, заявил на брифинге глава ДНР Денис Пушилин, сообщает Донецкое агентство новостей.
Музыка
Песня Мэрайи Кэри возглавила чарт Billboard спустя 25 лет после релиза
Сингл All I Want for Christmas is You американской певицы Мэрайи Кэри впервые возглавил чарт Billboard Hot 100 через 25 лет после своего релиза.
Кино
Два российских фильма вошли в шорт-лист претендентов на премию «Оскар»
Общество
Boeing приостановит производство самолетов 737 MAX
Boeing оштрафовали на $3,9 млн за установку бракованных деталей на самолеты 737 Авиакомпании стали приостанавливать эксплуатацию 737 MAX после двух катастроф с участием этих самолетов — в Индонезии в октябре 2018 года, когда погибли 189 человек, и в Эфиопии в марте 2019 года (погибли 157 человек).
Общество
Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за рубежом данные миллиона россиян
Роскомнадзор выявил сайт, хранящий за пределами РФ данные миллиона россиян из 60 городов, а также сведения о жителях Казахстана, ограничит к нему доступ, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
Экономика
Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка
Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Происшествия
Главу фракции ЕР в гордуме Переславля задержали по делу об убийстве
Главу фракции партии "Единая Россия" в Переславль-Залесской городской думе Владимира Корнилова подозревают в убийстве, сообщил РИА Новости председатель гордумы Сергей Корниенко.
Экономика
В России ужесточат выдачу ипотеки
Центробанк России планирует с 1 июля 2020 года ужесточить для банков процедуру выдачи ипотеки.
Происшествия
Депутат из Ленобласти задержана по делу о хищении средств Газпрома
Глава крупной строительной компании Ленинградской области, депутат Законодательного собрания региона Елена Маханек («Единая Россия») задержана сотрудниками правоохранительных органов в рамках расследования уголовного дела о хищении более 21 млн рублей, принадлежащих ОАО «Газпром газораспределение», дочерней компании ПАО «Газпром».
Футбол
Сергей Прядкин: «Число матчей в РПЛ точно будет увеличено»
Клубы РПЛ выступают за увеличение числа матчей, есть несколько вариантов, как это сделать.
Музыка
После шестилетнего перерыва Верка Сердючка взорвала Сеть новой песней
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала своё заявление о малоимущих
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Ирина Гусева назвала политической провокацией сообщения СМИ о том, что она якобы сравнила малоимущих граждан с заключёнными.
Футбол
«Татнефть» может забрать у «ТАИФа» футбольный клуб «Рубин»
ГК «ТАИФ» может сложить полномочия по управлению клубом, а главным спонсором может стать ПАО «Татнефть», сообщили агентству собственные источники.
Футбол
Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Общество
Украинские гастарбайтеры в Польше стали чаще совершать преступления
С 2011 по 2015 года число преступлений, совершенных гражданами Украины в Польше, выросла в 2,5 раза, с 493 до 1315, передает «Обозреватель» со ссылкой на статистику польского МВД.
Общество
Санкции США лишили Ротенбергов доступа к трем особнякам
В США у супругов Бориса и Карины Ротенбергов нашли три заброшенных объекта недвижимости в округе Фултон штата Джорджия.
Общество
Кардиолог дал рекомендации по поддержке сердца в здоровом состоянии
Торстен Дилл, кардиолог из Германии, во время интервью с журналистами Focus, рассказал, что нужно делать для поддержания своего сердца в здоровом состоянии.