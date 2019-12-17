Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Украиной и Еврокомиссией назначены на четверг, 19 декабря. Новую дату в своем Twitter-аккаунте назвал вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Названа новая дата переговоров России и Украины по газу

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