Предлагаю провести марш „Бессмертного полка“ тоже после парада, но на месяц позже, а именно 26 июля — это еще один день нашей ратной славы — в День Военно-Морского Флота России. В этот же день приказываю вам провести традиционный военно-морской парад на главных базах Военно-Морского Флота страны.

Во вторник, 26 мая, президент России Владимир Путин рассказал, когда планируется провести Парад Победы и шествие "Бессмертного полка", которые были отменены 9 мая из-за эпидемии коронавируса.

Общество Росавиация отметила готовность авиакомпаний к возобновлению перевозок «Первый заместитель министра транспорта — руководитель Росавиации проинформировал экспертов общественных советов о том, что российские авиакомпании и аэропорты находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок», — говорится в сообщении Росавиации.

Технологии Доступ к майскому обновлению Windows 10 откроется совсем скоро Ранее сообщалось о том, что установка Windows 10 May 2020 Update станет производиться не автоматически, а после появления в Центре обновления Windows соответствующего уведомления, когда пользователь должен сам принять решение обновить систему. 3

Общество Мурашко рассказал о новом лекарстве от осложнений коронавируса В России зарегистрирован отечественный препарат для профилактики одного из самых тяжелых осложнений заболевания коронавирусом — цитокинового шторма. 1

Недвижимость Жить в ипотечной квартире оказалось дешевле, чем снимать жилье В большинстве регионов страны купить квартиру в ипотеку под 6,5 процента годовых оказалось дешевле, чем ежемесячно платить за съем аналогичного жилья, сообщает ЦИАН со ссылкой на свое исследование. 14

Политика Die Welt: США проиграют от выхода из Договора об открытом небе Берлин, 27 мая 2020, 00:47 — REGNUM Выход Соединённых Штатов из Договора об открытом небе — проигрышный ход, прежде всего, для самого Вашингтона, пишет 26 мая немецкое издание Die Welt.

Армия и оружие США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил. 449

Гаджеты IPhone 11 стал самым популярным смартфоном в первом квартале 2020 года По данным исследовательской компании Omdia, iPhone 11 был самым популярным смартфоном в первом квартале этого года, несмотря на то, что из-за коронавируса в мире сложилась напряжённая ситуация.

Шоу-бизнес Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени. 484

Политика Михаил Игнатьев подал в суд на президента Путина 29 января президент России Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы республики с формулировкой «в связи с утратой доверия». 650

Космос Магнитное поле Земли начало ослабевать Ученые зафиксировали интересный факт: магнитное поле Земли стало ослабевать, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на European Space Agency. 10

Политика Трамп недоволен Китаем. В Вашингтоне заявили о «захвате» Гонконга Вашингтон, 26 мая 2020, 22:02 — REGNUM Президент США Дональд Трамп недоволен мероприятиями Китая в Гонконге, заявила 26 мая журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

Экономика На Украине с 1 августа банкоматы станут ненужными Владельцы банковских карт на Украине с 1 августа смогут снимать наличные в магазинах, которые используют кассовые аппараты РРО.

Политика В Германии назвали уникальную российскую АЭС атомным ноу-хау Немецкое издание Heise прокомментировало это событие, а также оценило перспективы строительства и дальнейшего экспорта уникальных российских АЭС зарубежным партнерам. 1

Фигурное катание Фигуристка Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса Российская фигуристка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа. 3

Происшествия Пожарные спасли котят из пожара на западе Москвы Сотрудники МЧС спасли котят из пожара, случившегося на западе Москвы. О возгорании стало известно вечером 26 мая.

Экономика Акции NVIDIA поставили новый исторический рекорд Резкому росту стоимости акций NVIDIA на бирже ценных бумаг предшествовала публикация квартального отчёта компании.

Общество В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом В Москве за последние сутки скончались еще 73 пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщили во вторник, 26 мая, в оперштабе. 213

Общество Коронавирус выявили у кошки в России Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19. 754

Общество Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев. 88