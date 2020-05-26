Политика
Калужский перекрестокНазвана новая дата проведения шествия «Бессмертного полка»
Во вторник, 26 мая, президент России Владимир Путин рассказал, когда планируется провести Парад Победы и шествие "Бессмертного полка", которые были отменены 9 мая из-за эпидемии коронавируса.
Читать в источнике
Оценить13
Предлагаю провести марш „Бессмертного полка“ тоже после парада, но на месяц позже, а именно 26 июля — это еще один день нашей ратной славы — в День Военно-Морского Флота России. В этот же день приказываю вам провести традиционный военно-морской парад на главных базах Военно-Морского Флота страны.
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7208 источников, обновлено в 17:52, Ашберн
Общество
Росавиация отметила готовность авиакомпаний к возобновлению перевозок
«Первый заместитель министра транспорта — руководитель Росавиации проинформировал экспертов общественных советов о том, что российские авиакомпании и аэропорты находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок», — говорится в сообщении Росавиации.
RT на русском 16:03
Технологии
Доступ к майскому обновлению Windows 10 откроется совсем скоро
Ранее сообщалось о том, что установка Windows 10 May 2020 Update станет производиться не автоматически, а после появления в Центре обновления Windows соответствующего уведомления, когда пользователь должен сам принять решение обновить систему.
RuNews24.ru 15:10
Общество
Мурашко рассказал о новом лекарстве от осложнений коронавируса
В России зарегистрирован отечественный препарат для профилактики одного из самых тяжелых осложнений заболевания коронавирусом — цитокинового шторма.
Известия 14:50
Недвижимость
Жить в ипотечной квартире оказалось дешевле, чем снимать жилье
В большинстве регионов страны купить квартиру в ипотеку под 6,5 процента годовых оказалось дешевле, чем ежемесячно платить за съем аналогичного жилья, сообщает ЦИАН со ссылкой на свое исследование.
Российская газета 06:46
Политика
Die Welt: США проиграют от выхода из Договора об открытом небе
Берлин, 27 мая 2020, 00:47 — REGNUM Выход Соединённых Штатов из Договора об открытом небе — проигрышный ход, прежде всего, для самого Вашингтона, пишет 26 мая немецкое издание Die Welt.
REGNUM 17:47
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил.
РБК 17:00
Общество
Власти Москвы рассказали о порядке выдачи пропусков иностранцам
Иностранные граждане смогут получить цифровой пропуск для въезда и передвижения по Москве через работодателей.
Известия 16:33
Гаджеты
IPhone 11 стал самым популярным смартфоном в первом квартале 2020 года
По данным исследовательской компании Omdia, iPhone 11 был самым популярным смартфоном в первом квартале этого года, несмотря на то, что из-за коронавируса в мире сложилась напряжённая ситуация.
3DNews 17:39
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Общество
Россияне назвали желаемый размер финансовой подушки безопасности
Наименьшую сумму необходимых сбережений назвали в Махачкале (около 240 тысяч рублей), Астрахани (283 тысячи) и Барнауле (285,9 тысячи).
РИА Новости 13:05
Происшествия
Задержан подозреваемый участник пикника у Вечного огня в Кронштадте
Полиция нашла и задержала подозреваемого участника пикника у Вечного огня в Кронштадте, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
Интерфакс 07:01
Политика
Михаил Игнатьев подал в суд на президента Путина
29 января президент России Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы республики с формулировкой «в связи с утратой доверия».
REGNUM 15:58
Космос
Магнитное поле Земли начало ослабевать
Ученые зафиксировали интересный факт: магнитное поле Земли стало ослабевать, сообщает корреспондент tvbrics.com со ссылкой на European Space Agency.
TV BRICS 24 мая в 10:00
Политика
Трамп недоволен Китаем. В Вашингтоне заявили о «захвате» Гонконга
Вашингтон, 26 мая 2020, 22:02 — REGNUM Президент США Дональд Трамп недоволен мероприятиями Китая в Гонконге, заявила 26 мая журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
REGNUM 15:02
Экономика
На Украине с 1 августа банкоматы станут ненужными
Владельцы банковских карт на Украине с 1 августа смогут снимать наличные в магазинах, которые используют кассовые аппараты РРО.
Украина.ру вчера в 09:20
Политика
В Германии назвали уникальную российскую АЭС атомным ноу-хау
Немецкое издание Heise прокомментировало это событие, а также оценило перспективы строительства и дальнейшего экспорта уникальных российских АЭС зарубежным партнерам.
ПолитРоссия вчера в 14:57
Фигурное катание
Фигуристка Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса
Российская фигуристка Александра Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса за исполнение первого в истории женского фигурного катания четверного флипа.
Вечерняя Москва вчера в 10:17
Происшествия
Пожарные спасли котят из пожара на западе Москвы
Сотрудники МЧС спасли котят из пожара, случившегося на западе Москвы. О возгорании стало известно вечером 26 мая.
Москва 24 16:20
Культура
Объявлены победители 11-го сезона шоу «Танцы со звездами»
Объявлены победители 11-го сезона шоу "Танцы со звездами" Ими стали Иван Стебунов и Инна Свечникова.
Экспресс газета 24 мая в 13:38
Экономика
Акции NVIDIA поставили новый исторический рекорд
Резкому росту стоимости акций NVIDIA на бирже ценных бумаг предшествовала публикация квартального отчёта компании.
HotGeo 09:17
Общество
В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом
В Москве за последние сутки скончались еще 73 пациента с подтвержденным коронавирусом, сообщили во вторник, 26 мая, в оперштабе.
Известия 15:00
Общество
Коронавирус выявили у кошки в России
Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19.
Известия 13:47
Армия и оружие
Российские мотострелки получат БМП-3 с боевым модулем «Эпоха»
Мотострелковые подразделения России получат новейшие версии БМП-3 с боевым модулем "Эпоха".
Тульская служба новостей вчера в 10:30
Технологии
Пользователям «Яндекс.Почты» предложили платную подписку без рекламы
Пользователям «Яндекс.Почты» предложили подключить подписку без рекламы. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Известия 14:22
Общество
Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО
Президент России Владимир Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО в зависимости от ряда критериев.
Известия вчера в 07:12
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Энергетика
СМИ узнали об обсуждении в России ужесточения сделки ОПЕК+
Российские нефтянники и Минэнерго обсуждают возможность ужесточения условий сделки ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
РБК 17:26
Происшествия
В Пензе мужчина признался в убийстве девочки-подростка
В Пензе мужчина, обвиняемый в убийстве 14-летней девочки, дал признательные показания, пишет ТАСС.
Газета.Ru 12:47