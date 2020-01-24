Общество

Российская газетаРоссийская газетаНазвана новая должность бывшего гендиректора РКК «Энергия»

Бывший глава Ракетно-космической корпорации "Энергия" Сергей Романов получит в РКК новую должность - исполнительного директора. Об этом в своем Twitter сообщил пресс-секретарь госкорпорации "Роскосмос" Владимир Устименко. Как он пояснил, такое кадровое решение "планируется Советом директоров РКК".
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