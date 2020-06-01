Коронавирус

Газета.RuГазета.RuНазвана новая группа риска по коронавирусу

Ученый отметил, что у большинства курящих людей такие "резервы исчерпаны еще до встречи с инфекцией". "Поэтому курящих и пьющих людей наряду с хроническими больными и людьми пожилого возраста можно отнести к группе риска по коронавирусу", - сказал Демин.
Читать в источнике
Комментировать290
с чего всё началось

Учёный предложил отнести курящих и пьющих к группе риска по коронавирусу

Алкоголь и сигареты повышают риск заразиться COVID-19, провоцируют более тяжёлое течение болезни, убеждён профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.
Парламентская газета30 мая в 17:00

Подробнее о событии

Выявлена новая группа риска по коронавирусу

Lenta.ru00:43

Названа новая группа риска для коронавируса

Московский Комсомолецвчера в 23:47

Курящих и пьющих людей отнесли к группе риска по коронавирусу

Югополисвчера в 01:27

Названа новая группа риска по коронавирусу

РИА Новостивчера в 20:55

COVID-19 не щадит никого: группу риска по коронавирусу расширили

Радио Комсомольская правдавчера в 03:59

Названа новая группа риска по коронавирусу

Газета.Ruвчера в 21:15

Эксперт объяснил, почему нужно отказаться от вредных привычек во время пандемии

Парламентская газета30 мая в 17:02
Показать все источники
Автоматически обработано 7211 источников, обновлено в 06:37, Ашберн
Политика

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, заявил Мишустин

Ситуация с коронавирусом в целом по РФ стабилизируется, распространение идет на спад, есть повод для осторожного оптимизма, заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости 06:22
Космос

Корабль Crew Dragon успешно стартовал с мыса Канаверал

С космодрома на мысе Канаверал успешно совершен запуск пилотируемого космического корабля Crew Dragon.
Индикатор 30 мая в 15:28
4,6K
Общество

Деньги поступят на карту: кому во вторник придет выплата от ПФР

Речь идет о новой денежной выплате от ПФР. Деньги получат семьи с детьми от 3 до 16 лет включительно.
Primpress.ru 30 мая в 13:30
931
Шоу-бизнес

Шнуров написал еще один матерный стишок про «голодающих» звезд

Lenta.ru вчера в 18:39
63
Общество

Россия может стать экспортёром препарата против коронавируса

«Есть только четыре страны, которые могут производить препараты против коронавируса прямого действия: это Россия, США, Япония и Китай», — сказал глава РФПИ.
REGNUM 03:54
1
Политика

Владимир Путин сегодня может объявить дату голосования по Конституции

По словам собеседников издания, власти хотят отметить своего рода победу над вирусом, чтобы у людей поднялось настроение, и на этом фоне провести голосование по поправках в Конституцию.
Эхо Москвы вчера в 18:06
195
Общество

В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам

Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
Шоу-бизнес

Жена Александра Овечкина поделилась снимком сразу после родов

Жена известного хоккеиста Александра Овечкина, Настасья Шубская поделилась фотографиями сразу после родов и поразила поклонников своей формой.
Gazeta.SPb вчера в 16:57
5
Общество

Правительство отклонило законопроект о выплатах домохозяйкам

Кабмин не поддержал законопроект о выплатах домохозяйкам в размере МРОТ, говорится в отзыве правительства, размещенном в базе данных Госдумы.
Газета.Ru 04:39
3,2K
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском вчера в 20:15
588
Общество

В Агинском начали поиск авторов оскорбительной надписи о Путине

Московский Комсомолец Чита 00:19
188
Общество

Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов

Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
109
Политика

В Кремле прокомментировали беспорядки в США

В Кремле внимательно наблюдают за беспорядками в США, однако ошибочно заявлять о причастности к ним российской стороны.
Lenta.ru 05:36
148
Авто

Назвали автомобили с самыми ненадежными двигателями

Проведя анализ отзывов покупателей портал 32cars.ru составил рейтинг моделей с наибольшим количеством проблем с двигателем.
Тарантас Ньюс вчера в 23:39
3
Общество

В Москве открылись непродовольственные магазины

Российская газета 01:58
290
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ вчера в 04:13
1,3K
Финансы

Курс доллара упал ниже 70 рублей

Курс российской валюты укрепляется на биржевых торгах в понедельник. Впервые с начала марта курс доллара опустился ниже 70 рублей.
Российская газета 03:26
332
Политика

Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР

Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
1,2K
Экономика

Москва вырвалась в тройку лидеров по изменению цен на элитное жилье

В первом квартале 2020 года рост цен на элитное жилье в Москве составил 4,9%. Большим этот показатель был лишь в Токио и Маниле, следует из рейтинга Prime Global Cities Index, который составила международная консалтинговая компания Knight Frank (есть у РБК).
РБК 01:00
14
Политика

В Кремле еще не принимали решение об открытии границ для иностранцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких решений относительно открытия границ для всех иностранцев накануне парада Победы, который пройдет 24 июня, не принималось, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 05:46
42
Гаджеты

Смартфон ZTE Axon 11 SE 5G с процессором Dimensity 800 стоит $280

Китайская компания ZTE анонсировала смартфон среднего уровня Axon 11 SE 5G, поддерживающий работу в мобильных сетях пятого поколения.
3DNews 05:26
Политика

В Кремле прокомментировали идею Трампа пригласить Россию на саммит G7

В Кремле заявили, что пока точно неизвестно, является ли приглашение президента США Дональда Трампа России в участии на саммите G7 официальным.
Газета.Ru 05:54
7
Кино

«Текст» стал лучшим фильмом года по версии продюсеров

В главной номинации представлены были картина «Дылда» Кантемира Балагова и две ленты Клима Шипенко «Холоп» и «Текст».
Inc-news.ru 04:20
23
Политика

Телеведущий из Львова пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса

Остап Дроздов заявил, что является сторонником тотальной и «глухой» блокады обоих регионов.
Военное дело вчера в 10:29
1,2K
Происшествия

В Екатеринбурге росгвардейцы убили похитителя четырех рулонов обоев

Как пишет Е1, сначала полицейские побежали за мужчиной, который украл несколько рулонов обоев общей стоимостью 8 тысяч рублей.
АиФ Урал 04:33
113
Общество

В Волгоградской области планируют возобновление работы детских садов

Заявки на получение дополнительной помощи от государства с 1 июня в размере 10 тысяч рублей оформили родители более 300 тысяч юных жителей Волгоградской области.
ГТРК Волгоград-ТРВ 05:30
23
Происшествия

В Крыму обнаружили кепку пропавшей накануне шестилетней девочки

ТАСС 03:40
67
Происшествия

Грузовик въехал в толпу протестующих в Миннеаполисе

Грузовик въехал в толпу участников акции протеста в Миннеаполисе (штат Миннесота), вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицией.
ТАСС вчера в 20:23
11
Происшествия

Пропавшую на юге Красноярского края девочку нашли мертвой

Российская газета 06:32
2
Общество

Илон Маск по-русски ответил Рогозину

Газета.Ru вчера в 14:33
1K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное