Коронавирус
Газета.RuНазвана новая группа риска по коронавирусу
Ученый отметил, что у большинства курящих людей такие "резервы исчерпаны еще до встречи с инфекцией". "Поэтому курящих и пьющих людей наряду с хроническими больными и людьми пожилого возраста можно отнести к группе риска по коронавирусу", - сказал Демин.
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с чего всё началось
Алкоголь и сигареты повышают риск заразиться COVID-19, провоцируют более тяжёлое течение болезни, убеждён профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.Парламентская газета30 мая в 17:00
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COVID-19 не щадит никого: группу риска по коронавирусу расширили
Радио Комсомольская правдавчера в 03:59
Эксперт объяснил, почему нужно отказаться от вредных привычек во время пандемии
Парламентская газета30 мая в 17:02
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Происшествия
В Петербурге на территории больницы сгорел рефрижератор для трупов
Рефрижератор, предназначенный для тел умерших пациентов, сгорел на территории петербургской городской больницы № 2. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
Известия 04:28
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru 05:32
Происшествия
В Киеве ищут взрывчатку на мосту Метро
Правоохранители ищут взрывчатку на мосту Метро в Киеве, часть красной ветки метрополитена не работает, сообщила в понедельник пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
РИА Новости 08:00
Общество
NYT рассказала о прятавшемся в бункере Трампе
Известия вчера в 22:48
Политика
Маск ответил на шутку Рогозина про «батут»
Известия 30 мая в 23:10
Политика
Лукашенко пообещал не допустить в Белоруссии Майдана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал не допустить в стране Майдана.
Lenta.ru 05:29
Шоу-бизнес
Ольга Бузова рассказала о покушении на свою жизнь
Певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала телеканалу НТВ о покушении одного из поклонников.
РИА Новости 05:29
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации для работы гостиниц
Размещать гостей рекомендуется по одному человеку в номере либо семьями.
РИА Новости 07:28
Общество
В России продлили электронные больничные работающим пенсионерам
Электронные больничные работающим пенсионерам продлены до 11 июня, им не потребуется предоставлять дополнительные сведения или документы, сообщает пресс-служба кабмина.
РИА Новости 06:02
Космос
Зафиксирована мощнейшая вспышка на Солнце
Зафиксированы мощнейшие вспышки с осени 2017 года, при этом ученые отметили, что их активность слишком мала, чтобы Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) начал предупреждать граждан о солнечной активности.
Lenta.ru 07:32
Политика
Экс-премьер Украины напомнил о ее территории до СССР
Азаров уточнил, что все эти земли Украина получила, находясь в составе Советского Союза, причем полностью бесплатно.
Российская газета вчера в 07:34
Энергетика
Россия уступила лидерство по поставкам газа в Турцию
В марте 2019 года доля России по экспорту газа в Турцию составляла 33% (1,4 млрд куб. м), в этом году она сократилась до 9,9% (389 млн куб. м). По поставкам СПГ на турецкий рынок Россию практически догнали США, увеличившие в этом году свои поставки на 300%.
Коммерсантъ вчера в 20:43
Шоу-бизнес
Степаненко рассказала об отношении к Петросяну после развода
РИА Новости 30 мая в 09:56
Политика
В Кремле прокомментировали идею Трампа пригласить Россию на саммит G7
В Кремле заявили, что пока точно неизвестно, является ли приглашение президента США Дональда Трампа России в участии на саммите G7 официальным.
Газета.Ru 05:54
Происшествия
Пропавшую на юге Красноярского края девочку нашли мертвой
Российская газета 06:32
Общество
В работе приложения Сбербанка произошел сбой
В работе приложения «Сбербанк онлайн» произошел сбой. Жалобы пользователей можно встретить в соцсетях.
Ведомости 04:47
Общество
В России намерены жестко регулировать рынок криптовалюты
Нововведения напрямую запрещают оборот в России криптовалют, выпущенных не под внутренним регулированием, а также их майнинг и даже рекламу, пишет газета «Коммерсант».
Телеканал 360° вчера в 21:42
Общество
Гидрометцентр рассказал о погоде в июне
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал россиянам, какую погоду стоит ожидать в июне.
Lenta.ru вчера в 19:31
Гаджеты
Xiaomi Mi Band 5 представят 11 июня
Длительное время на просторах интернета обсуждали скорый релиз умного браслета Xiaomi Mi Band 5, который, конечно же, должен состояться в самое ближайшее время.
Megaobzor.com 07:46
Кино
Режиссер «Отряда самоубийц» озвучил свою версию фильма
NewInform 06:53
Общество
Первые семьи получили по 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет
Пенсионный фонд России начал выплату единовременного пособия в 10 тысяч рублей семьям, в которых есть дети в возрасте от трех до шестнадцати лет.
Российская газета 03:36
Общество
В Госдуму внесен проект закона о пособиях для домохозяек
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить государственную поддержку в размере МРОТ для лиц, занятых ведением домашнего хозяйства своей семьи.
Российская газета вчера в 23:57
Кино
Алексей Воробьев снялся в новом сериале Netflix «Космические войска»
Актер и певец Алексей Воробьев сыграл роль военного наблюдателя от России по имени Юрий Телатович в новом комедийном сериале Космические войска от стриминговой платформы Netflix.
iReactor 07:42
Политика
Захарова ответила на обвинения в причастности России к протестам в США
Rambler News Service 06:14
Происшествия
Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве
Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
РБК 06:28
Армия и оружие
На границе с Крымом пропал украинский военный
На украинском пункте пропуска «Чонгар» на государственной границе с Крымом пропал военнослужащий Вооруженных сил Украины.
КП - Крым вчера в 10:22
Наука
Учёные Бурятии и Приморья создали бетон, проводящий электричество
Из сверхпрочного карбонового бетона можно делать дорожные покрытия, которые могут заряжать электромобили Инженеры из Бурятии и Приморья разработали электропроводящий бетон, из которого можно делать "тёплые" тротуары и дорожные покрытия, которые могут заряжать электрокары.
Байкал-Daily 07:45