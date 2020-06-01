Алкоголь и сигареты повышают риск заразиться COVID-19, провоцируют более тяжёлое течение болезни, убеждён профессор МГМУ имени И.М. Сеченова, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

с чего всё началось

Ученый отметил, что у большинства курящих людей такие "резервы исчерпаны еще до встречи с инфекцией". "Поэтому курящих и пьющих людей наряду с хроническими больными и людьми пожилого возраста можно отнести к группе риска по коронавирусу", - сказал Демин.

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