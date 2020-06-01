Происшествия

Lenta.ruLenta.ruНазвана новая причина смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе

Протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию, охватили десятки городов США. Поводом для них стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который скончался после грубого ареста.
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Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения

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Названа новая причина смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе

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Стала известна причина смерти Джорджа Флойда

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Врачи назвали причину смерти Джорджа Флойда

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Опубликованы результаты судмедэкспертизы по делу о смерти Джорджа Флойда

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«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
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