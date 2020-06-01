Происшествия
Lenta.ruНазвана новая причина смерти чернокожего мужчины в Миннеаполисе
Протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию, охватили десятки городов США. Поводом для них стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который скончался после грубого ареста.
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Официальный курс доллара упал до 69,71 рубля, евро — до 77,63, следует из данных Банка России.
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Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США рассмотреть возвращение к будапештскому формату переговоров по ситуации в Донбассе без участия России.
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Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве.
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Способное достроить «Северный поток-2» судно сменило владельца
Судно «Академик Черский», способное достроить газопровод «Северный поток-2», сменило владельца: теперь оно принадлежит Самарскому теплоэнергетическому имущественному фонду (СТИФ).
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В результате десятки невостребованных электромобилей из автопарка фирмы буквально выбросили на свалку.
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МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров
«Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства.
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Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
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Правительство подготовило план восстановления экономики России
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Власти Украины не намерены помогать России в решении проблемы водоснабжения Крыма, заявил глава украинского министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Украинский националист обвиняется в наезде на протестующих в США
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Простенький эксперимент показал, что Remove China Apps справляется со своими задачами лишь удовлетворительно: программа правильно расценила TikTok и Mi Remote как китайские, но почему-то не включила в этот список PUBG Mobile крупнейшего китайского разработчика Tencent Games.
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Погребняк поделился воспоминаниями о матче с «Баварией»
Напомним, 1 мая 2008 года «Зенит» на домашнем стадионе «Петровский», при неистовой поддержке трибун разгромил мюнхенскую «Баварию»: 4:0, и завоевал путёвку в финал Кубка ЕФА.
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Кадыров призвал ООН наказать власти США за бесчинства
Глава Чечни Рамзан Кадыров попросил ООН принять меры в отношении официальных властей США и призвать их к ответу за преследование и убийство невиновных людей.
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