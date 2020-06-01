Протесты, сопровождающиеся беспорядками, вандализмом и нападениями на полицию, охватили десятки городов США. Поводом для них стала смерть чернокожего охранника Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота), который скончался после грубого ареста.

Авто Haval показал новый кроссовер в стиле Jeep Официальной информации относительно гаммы силовых агрегатов компания не предоставляет, но коллеги из Китая говорят, что Haval B06 получит турбированные "четвёрки" объёмом 1.5 и 2.0 литра, устанавливаемые на кроссоверы F7 и F7x, а также гибридные модификации - умеренную и подключаемую.

Здоровье В Белоруссии коронавирусом заразились 3600 детей Коронавирусной инфекцией заразились 3600 белорусских детей, заявила главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям министерства здравоохранения страны Татьяна Бурдь, 1 июня сообщает Национальный пресс-центр республики.

Политика Трамп потребовал от губернаторов принимать жесткие меры к протестующим Президент США Дональд Трамп в понедельник, 1 июня, провел совещание с губернаторами штатов и потребовал от них более жесткой реакции на протесты, вспыхнувшие на фоне гибели афроамериканца в результате задержания полицейскими. 65

Авто Тарга Porsche 911 Heritage Design открыла коллекционную серию Первый — Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition с классическим окрасом Cherry Metallic, белыми наклейками на кузове и золотистыми шильдиками.

Фигурное катание Трусова рассказала, какие прыжки исполнит в новом сезоне Российская фигуристка Александра Трусова рассказала, какие из прыжков войдут в её программу. Спортсменка выступила в эфире инстаграма.

Политика Украина предложила вернуться к «будапештскому формату» переговоров Вице-премьер Украины Алексей Резников предложил Великобритании и США рассмотреть возвращение к будапештскому формату переговоров по ситуации в Донбассе без участия России. 12

Происшествия Подполковник полиции с COVID-19 выпала из окна больницы в Москве Из окна московской городской клинической больницы № 24, перепрофилированной для лечения больных коронавирусной инфекцией COVID-19, выпала одна из пациенток, сообщил РБК источник в ГУ МВД по Москве. 488

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Общество МВД России утвердило трехзначные коды регионов для автономеров «Госавтоинспекция теперь сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9», — сказал собеседник агентства. 3

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Политика Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. 1,8K

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Происшествия Украинский националист обвиняется в наезде на протестующих в США По информации Fox9, водитель автоцистерны, 35-летний украинец Богдан Вечирко пытался на большой скорости въехать в толпу протестующих, которые перекрыли трассу из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда в Миннеаполисе. 249

Гаджеты Приложение по удалению китайских программ со смартфона стало хитом Простенький эксперимент показал, что Remove China Apps справляется со своими задачами лишь удовлетворительно: программа правильно расценила TikTok и Mi Remote как китайские, но почему-то не включила в этот список PUBG Mobile крупнейшего китайского разработчика Tencent Games.

Футбол Погребняк поделился воспоминаниями о матче с «Баварией» Напомним, 1 мая 2008 года «Зенит» на домашнем стадионе «Петровский», при неистовой поддержке трибун разгромил мюнхенскую «Баварию»: 4:0, и завоевал путёвку в финал Кубка ЕФА.