Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазвана новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, исследование которых опубликовано в журнале Research Square.
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с чего всё началось
Как сообщает Research Square
, исследователи из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии обнаружили взаимосвязь между средним уровнем витамина D в организме человека и смертностью, вызванной COVID-19.
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