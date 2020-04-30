с чего всё началось

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, исследование которых опубликовано в журнале Research Square.

Политика Путин обратится к россиянам 9 мая Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях. 4,1K

Общество Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом. 54

Общество В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово. 634

Политика МИД Украины заявил о нежелании РФ выяснять причины трагедии в Одессе Россия является единственной стороной, которая не заинтересована в установлении объективной картины гибели людей в Одессе 2 мая 2014 года, заявили в министерстве иностранных дел Украины по случаю годовщины трагедии. 1K

Общество В Мурманской области выявили 238 новых заразившихся коронавирусом Почти 1,7 тысячи человек в общей сложности заразились коронавирусом в Мурманской области, прирост за последние 1,5 суток составил 238 человек, большинство случаев – в вахтовом поселке Белокаменка, сообщил оперштаб региона в воскресенье утром. 201

Единоборства Все угловые смогут участвовать в ближайших турнирах UFC в Джексонвилле Согласно политике отеля UFC, только сотрудники UFC, угловые и бойцы смогут находиться в помещениях.

Общество В России за сутки умерли 58 человек с COVID-19 Количество умерших пациентов с коронавирусом в России за последние сутки выросло на 58 человек, сообщает оперативный штаб.

Происшествия На Украине избили заявившего о нарушении карантина журналиста Журналиста Никиту Кныша избили в Харькове, после того как он вызвал полицию к месту массового скопления людей, нарушавших карантин. 6