Коронавирус
РИА НовостиНазвана новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, исследование которых опубликовано в журнале Research Square.
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Как сообщает Research Square, исследователи из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии обнаружили взаимосвязь между средним уровнем витамина D в организме человека и смертностью, вызванной COVID-19.Российская газета03:45
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