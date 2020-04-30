Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазвана новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, исследование которых опубликовано в журнале Research Square.
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Стала известна новая причина высокой смертности от COVID-19

REGNUM06:42

Исследователи оценили связь уровня витамина D и смертности от COVID-19

RT на русском04:30

Ученые рекомендуют защищаться от COVID-19 витамином D

Хайтек+30 апреля в 07:49

Ученые нашли новую причину высокой смертности от COVID-19

Московский Комсомолец03:16

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

РИА Новости01:49

Ученые обнаружили новую причину смерти от коронавируса

Газета.Ru01:10

Ученые: Дефицит одного витамина повышает риск смерти от COVID-19

Актуальные Новости04:13
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Происшествия

Житель Петербурга напал на медиков, приехавших на вызов к пациентке

Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в отношении жителя Петербурга, который напал на медицинских работников, приехавших оказать помощь его матери, сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ТАСС 06:41
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Общество

Оператор «Северного потока-2» оценил решение немецкого регулятора

Оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG прокомментировал сообщения СМИ о решении Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) о регулировании проекта.
Московский Комсомолец 01 мая в 13:10
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Экономика

Berkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний

Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний.
Коммерсантъ 01:55
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Наука

У тяжелобольных коронавирусом врачи нашли смертельную патологию

МедиаПоток вчера в 10:32
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Общество

Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать людей

Российский кинорежиссер Никита Михалков прокомментировал программу вакцинации людей, предложенную одним из создателей компании Microsoft Биллом Гейтсом.
Вечерняя Москва вчера в 10:57
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Политика

Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы

Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
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Общество

Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса

Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Газета.Ru 04:01
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Футбол

Фигу: «Манчини унижал меня в „Интере“»

Sport24.ru 02:16
Политика

Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам

Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Кубань 24 вчера в 10:46
4,2K
Происшествия

Напавший в Москве на полицейского нарушитель самоизоляции признал вину

Мужчина, напавший в Москве на полицейского, признал вину. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
ТАСС 06:58
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Шоу-бизнес

Актриса Татьяна Васильева заболела коронавирусом

Известия вчера в 10:29
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Армия и оружие

МиГ-31БМ превратили в убийцу спутников

Новое вооружение включает в свой состав «крошечные, оснащенные оружием спутники», небольшой разгонный двигатель, а также перехватчик МиГ-31, который выступает в роли первой ступени все системы.
Военное дело 02:21
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Экономика

В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов

Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 01 мая в 04:42
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Общество

Главный кардиолог Минздрава призвал ужесточить ограничительные меры

Эксперт отметил, что увеличение числа граждан, нарушающих режим самоизоляции, может привести к росту случаев летальных исходов среди групп риска в результате заражения коронавирусом.
Известия 06:51
761
Общество

Роспотребнадзор анонсировал возможное послабление ограничений 12 мая

Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась в воскресенье 3 мая о том, когда в России могут начать постепенное снятие ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией.
Московский Комсомолец 07:07
Экономика

В России авансы по госконтрактам увеличены до 50%

Москва, 3 мая 2020, 10:10 — REGNUM Авансы по госконтрактам увеличены в России до 50% в рамках мер поддержки экономики.
REGNUM 03:10
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Авто

Появилась информация о моторах нового Nissan X-Trail

Компания Nissan сохранит новому X-Trail атмосферный 2,5-литровый двигатель, но, при этом, сделает его на 10 лошадиных сил мощнее и экономичнее.
Автоновости дня вчера в 12:28
2
Шоу-бизнес

Степаненко объяснила исчезновение шоу «Еще не вечер» из эфира

Недавно Елена Степаненко запустила свое шоу "Еще не вечер" на канале "Россия 1". Но поклонники, которые уже успели полюбить юмористку в новом амплуа, заметили, что передача пропала из эфира.
Дни.ру 05:13
2
Общество

Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира

Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
3,4K
Общество

Скорректирован прогноз по эпидемии в России

Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
2,6K
Политика

Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений

Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52
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Финансы

Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до ₽6 трлн

Вице-премьер Андрей Белоусов 23 апреля заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5–2 млрд руб.
РБК вчера в 05:19
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Политика

Песков сообщил о корректировках в нацпроектах из-за коронавируса

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что национальные проекты не будут сниматься с повестки дня.
NewInform 07:07
Общество

В Калининградской области умер девятый пациент с коронавирусом

В Калининградской области умер девятый пациент с коронавирусом.
Клопс 06:38
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Здоровье

Главврач больницы в Коммунарке рассказал о сроках окончания пандемии

Напомним, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в России составило 134 тыс. человек.
ИА Красная Весна 06:53
Здоровье

Главврач Коммунарки опубликовал новые данные о пациентах

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил на своей странице в Facebook, что в больнице находятся 511 пациентов, и у 63% из них подтверждён диагноз коронавируса.
Комсомольская правда 02:55
14
Общество

В России выявили 10 633 новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили 10 633 новых случая коронавируса, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:46
8
Общество

Вывозной рейс из Таиланда прибыл в Екатеринбург

РИА Новости 06:02
19
Общество

В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
РИА Новости вчера в 12:54
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Здоровье

47 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае

По информации оперштаба на воскресенье, 3 мая, на территории Алтайского края за сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 47 человек.
Kursk.com 03:21
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