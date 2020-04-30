Коронавирус
РИА НовостиНазвана новая причина высокой смертности от коронавируса
Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме. К такому выводу пришли ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии, исследование которых опубликовано в журнале Research Square.
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Происшествия
Житель Петербурга напал на медиков, приехавших на вызов к пациентке
Уголовное дело по статье о хулиганстве возбудили в отношении жителя Петербурга, который напал на медицинских работников, приехавших оказать помощь его матери, сообщили в воскресенье в пресс-службе управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
ТАСС 06:41
Общество
Оператор «Северного потока-2» оценил решение немецкого регулятора
Оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 AG прокомментировал сообщения СМИ о решении Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA) о регулировании проекта.
Московский Комсомолец 01 мая в 13:10
Экономика
Berkshire Уоррена Баффетта продала все акции авиакомпаний
Холдинговая компания миллиардера Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway в апреле продала все акции авиакомпаний.
Коммерсантъ 01:55
Наука
У тяжелобольных коронавирусом врачи нашли смертельную патологию
МедиаПоток вчера в 10:32
Общество
Никита Михалков обвинил Билла Гейтса в желании чипировать людей
Российский кинорежиссер Никита Михалков прокомментировал программу вакцинации людей, предложенную одним из создателей компании Microsoft Биллом Гейтсом.
Вечерняя Москва вчера в 10:57
Политика
Лукашенко заявил о невозможности отменить парад Победы
Тысячи белорусов хотят, чтобы парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Минске состоялся в этом году, несмотря на эпидемию коронавируса.
Lenta.ru 06:56
Общество
Китай обвинили в попытке скрыть данные об эпидемии коронавируса
Китай намеренно скрыл или уничтожил всю информацию о вспышке коронавируса COVID-19 – об этом говорится в 15-страничном исследовательском докладе разведывательной организации AUSCANNZUKUS - "Пять глаз" (США, Австралия, Канада, Великобритания и Новая Зеландия).
Газета.Ru 04:01
Футбол
Фигу: «Манчини унижал меня в „Интере“»
Sport24.ru 02:16
Политика
Владимир Путин 9 мая обратится к россиянам
Как писал интернет-портал «Кубань 24», президент России Владимир Путин 16 апреля заявил об отмене подготовки к параду Победы 9 мая в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
Кубань 24 вчера в 10:46
Происшествия
Напавший в Москве на полицейского нарушитель самоизоляции признал вину
Мужчина, напавший в Москве на полицейского, признал вину. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
ТАСС 06:58
Шоу-бизнес
Актриса Татьяна Васильева заболела коронавирусом
Известия вчера в 10:29
Армия и оружие
МиГ-31БМ превратили в убийцу спутников
Новое вооружение включает в свой состав «крошечные, оснащенные оружием спутники», небольшой разгонный двигатель, а также перехватчик МиГ-31, который выступает в роли первой ступени все системы.
Военное дело 02:21
Экономика
В России с 1 мая вступает в силу ряд новых законов
Специалисты проведут индексацию. На территории России с 1 мая в силу вступит ряд законодательных норм. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 01 мая в 04:42
Общество
Главный кардиолог Минздрава призвал ужесточить ограничительные меры
Эксперт отметил, что увеличение числа граждан, нарушающих режим самоизоляции, может привести к росту случаев летальных исходов среди групп риска в результате заражения коронавирусом.
Известия 06:51
Общество
Роспотребнадзор анонсировал возможное послабление ограничений 12 мая
Глава Роспотребнадзора Анна Попова высказалась в воскресенье 3 мая о том, когда в России могут начать постепенное снятие ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекцией.
Московский Комсомолец 07:07
Экономика
В России авансы по госконтрактам увеличены до 50%
Москва, 3 мая 2020, 10:10 — REGNUM Авансы по госконтрактам увеличены в России до 50% в рамках мер поддержки экономики.
REGNUM 03:10
Авто
Появилась информация о моторах нового Nissan X-Trail
Компания Nissan сохранит новому X-Trail атмосферный 2,5-литровый двигатель, но, при этом, сделает его на 10 лошадиных сил мощнее и экономичнее.
Автоновости дня вчера в 12:28
Шоу-бизнес
Степаненко объяснила исчезновение шоу «Еще не вечер» из эфира
Недавно Елена Степаненко запустила свое шоу "Еще не вечер" на канале "Россия 1". Но поклонники, которые уже успели полюбить юмористку в новом амплуа, заметили, что передача пропала из эфира.
Дни.ру 05:13
Общество
Михалков рассказал о снятии нового выпуска «Бесогон ТВ» с эфира
Выпуски программы господина Михалкова снимались с эфира в 2015 и 2018 годах.
Коммерсантъ вчера в 13:15
Общество
Скорректирован прогноз по эпидемии в России
Прогноз по возможной дате окончания вспышки коронавируса по России скорректирован учеными из Сингапура.
Вести.Ru вчера в 04:54
Политика
Песков: Путину придется еще какое-то время жить в условиях ограничений
Президенту России Владимиру Путину, как и всем, придется еще "какое-то время" жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:52
Финансы
Костин посоветовал правительству увеличить госдолг до ₽6 трлн
Вице-премьер Андрей Белоусов 23 апреля заявил, что объем дополнительных заимствований России может составить 1,5–2 млрд руб.
РБК вчера в 05:19
Политика
Песков сообщил о корректировках в нацпроектах из-за коронавируса
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что национальные проекты не будут сниматься с повестки дня.
NewInform 07:07
Общество
В Калининградской области умер девятый пациент с коронавирусом
В Калининградской области умер девятый пациент с коронавирусом.
Клопс 06:38
Здоровье
Главврач больницы в Коммунарке рассказал о сроках окончания пандемии
Напомним, общее число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в России составило 134 тыс. человек.
ИА Красная Весна 06:53
Здоровье
Главврач Коммунарки опубликовал новые данные о пациентах
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил на своей странице в Facebook, что в больнице находятся 511 пациентов, и у 63% из них подтверждён диагноз коронавируса.
Комсомольская правда 02:55
Общество
В России выявили 10 633 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили 10 633 новых случая коронавируса, это рекордный прирост за все время пандемии, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 03:46
Общество
Вывозной рейс из Таиланда прибыл в Екатеринбург
РИА Новости 06:02
Общество
В семи населенных пунктах Нижегородской области ввели карантин
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал постановления о введении карантина в городах Выкса, Павлово и Кулебаки, а также в селе Починки, рабочих поселках Тумботино, Гремячево и Мухтолово.
РИА Новости вчера в 12:54
Здоровье
47 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае
По информации оперштаба на воскресенье, 3 мая, на территории Алтайского края за сутки коронавирусная инфекция подтверждена еще у 47 человек.
Kursk.com 03:21