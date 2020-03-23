Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиНазвана новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования. Об этом пишет Corriere della Sera со ссылкой на помощника генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюса Эйлварда.
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с чего всё началось
Итальянское издание Corriere della Sera назвало
 возможную причину статистики, свидетельствующей о высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии.
Радио Sputnik04:09

Подробнее о событии

СМИ назвали еще одну причину высокой смертности от коронавируса в Италии

REGNUM02:24

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

Взгляд.ру04:14

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии

РИА Новости03:29

СМИ назвали новые причины высокой смертности от COVID-19 в Италии

Известия04:37

Высокой смертности от коронавируса в Италии нашли новое объяснение

Московский Комсомолец01:56

В Италии назвали еще одну причину высокой смертности

Lenta.ru00:52

СМИ назвали причины высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии

ТАСС00:25
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Футбол

Описаны страдания Смолова на карантине

Испанское издание Marca описало страдания российского нападающего «Сельты» Федора Смолова на карантине, на который он был отправлен в условиях распространения коронавируса.
Lenta.ru 06:28
Общество

В России выявили 367 случаев заражения коронавирусом

По данным на 22 марта, в России за сутки зарегистрировали 61 новый случай заражения коронавирусом К вечеру 21 марта число заболевших в стране составляло 306 человек, пять случаев зафиксировали в Краснодарском крае.
Юга.ру вчера в 09:11
Политика

Голосование по поправкам в Конституцию может быть перенесено на июнь

Политическое решение о переносе общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, назначенного указом президента на 22 апреля, принято, однако пока не определена новая дата голосования.
Ведомости вчера в 16:55
Технологии

Microsoft оставила Windows 10 без антивируса

Недавнее обновление, выпущенное компанией Microsoft для операционной системы Windows 10, оставило ряд пользователей без «штатного» антивируса Windows Defender (Защитник Windows).
iXBT.com 02:13
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о новом инкубационном периоде коронавируса

Как поясняют в Роспотребнадзоре, точная оценка инкубационного периода заболевания новым вирусом позволяет эпидемиологам лучше оценить вероятную динамику вспышки заражения, а также позволяет разрабатывать эффективные карантинные.
ФАН 21 марта в 22:27
Общество

Москвичей старше 65 лет обязали соблюдать домашний режим

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что число случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 438.
Lenta.ru 02:14
Общество

В Китае отказались от помощи из России в борьбе с коронавирусом

Китайский город Гуанчжоу — один из побратимов Екатеринбурга — отказался от гуманитарной помощи, которую планировали отправить из Свердловской области в рамках борьбы с коронавирусом.
Lenta.ru 06:14
Политика

США потеряют мировое лидерство из-за пандемии коронавируса

Как сообщает издание ФАН, по словам заместителя директора Международного института стратегических исследований Кори Шейка, пандемия COVID-19 грозит США полной утратой лидерских позиций в мире из-за "узколобого эгоизма и бездарного головотяпства".
iReactor 04:06
Происшествия

Воронежские власти прокомментировали скандал с путёвками

Воронеж, 23 марта 2020, 10:27 — REGNUM Чиновников Воробьёвского района Воронежской области, отправлявших своих детей в санатории Ялты вне очереди, ждёт увольнение — в случае, если информация подтвердится.
REGNUM 03:27
Происшествия

В курганском городе после обысков в ОВД сменился начальник полиции

REGNUM 05:04
Музыка

Балалаечник из Перми перепел песню группы Little Big

Business Class (Пермь) вчера в 12:15
Происшествия

В Москве девушка получила в солярии ожоги 80% тела

Известия вчера в 01:05
Армия и оружие

ВКС России подготовили девять самолетов для доставки помощи в Италию

Воздушно-космические силы России сосредоточили девять военно-транспортных самолетов Ил-76 на аэродроме Чкаловский в Подмосковье для доставки бригад вирусологов и оборудования в Италию с целью борьбы с коронавирусом.
ТАСС вчера в 04:07
Общество

Камеры ГИБДД смогут фиксировать использование смартфона за рулем

РБК 06:11
Политика

Песков прокомментировал оказываемую Италии помощь со стороны России

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия оказывает Италии помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 безо всяких условий.
RT на русском 06:12
Политика

ЦИК Абхазии объявил Бжанию победителем президентских выборов

Сухум, 23 марта 2020, 13:19 — REGNUM Предварительные итоги голосования на повторных выборах президента Абхазии 23 марта озвучил председатель Центральной избирательной комиссии республики (ЦИК) Тамаз Гогия во время брифинга, сообщает ИА «Апсадгьыл-инфо».
REGNUM 06:19
Политика

Захарова ответила на слова журналиста Bild о Лаврове цитатой министра

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала реакцию немецких СМИ на сообщение, опубликованное 21 марта московским бюро телекомпании ARD.
Российская газета вчера в 23:03
Футбол

Нападающий ЦСКА Нисимура может вернуться в японский «Вегалта Сендай»

Форвард Такума Нисимура, которого ЦСКА досрочно отозвал из аренды в португальском «Портимоненсе», может продолжить карьеру на родине.
Metaratings вчера в 16:57
Происшествия

В Челябинске сотрудница прокуратуры заразилась коронавирусом

Челябинск, 23 марта 2020, 13:31 — REGNUM В Челябинске среди заражённых коронавирусом оказалась сотрудница прокуратуры.
REGNUM 06:31
Общество

Минкульт рекомендует кинотеатрам приостановить работу с 23 марта

Россия приостановила авиарейсы в зарубежные страны Министр культуры Ольга Любимова подписала указ, который рекомендует с 23 марта приостановить функционирование для посетителей кинотеатров.
SM News вчера в 13:53
Футбол

«Ньюкасл Джетс» при пустых трибунах переиграл «Мельбурн Сити»

«Ньюкасл Джетс» нанес поражение «Мельбурн Сити» в матче 26-го тура чемпионата Австралии.
Матч ТВ 06:26
Экономика

Правительство в три раза увеличило список системообразующих компаний

В пятницу правительственная комиссия по экономической политике под председательством вице-премьера Андрея Белоусова решила в три раза расширить перечень системообразующих компаний.
Ведомости 04:27
Общество

В ВШЭ отреагировали на призыв профессора «вернуть 37-й год»

Ранее Матвейчев отреагировал на отказ некоторых студентов университета заполнять анкету для прибывших из стран с зарегистрированными случаями заражения коронавирусной инфекцией и на своей странице в Facebook призвал вернуть 37-й год Позднее он удалил пост.
РИА Новости 06:09
Энергетика

Сечин предрек рост цен на нефть до $60 за баррель

Глава «Роснефти» Игорь Сечин предрек повышение цен на нефть до 60 долларов за баррель уже к концу текущего года.
Телеканал 360° 20 марта в 17:00
Энергетика

Цены на нефть Brent и WTI на открытии торгов обвалились на 8-10%

Цены на нефть снова обвалились – майский фьючерс на марку Brent потерял на открытии торгов более 8%. Североамериканская WTI потеряла немногим меньше 10%, едва не свалившись ниже $20 за баррель.
Газета.Ru 02:13
Здоровье

Во Франции успешно испытали лекарство от коронавируса

Французские ученые успешно испытали два существующих лекарственных препарата для лечения коронавируса – гидроксихлорохин и азитромицин.
Взгляд.ру 05:35
Политика

Украинский министр здравоохранения сравнил 65-летних с трупами

Украинский министр здравоохранения Илья Емец сравнил людей старше 65 лет с трупами. Такое заявление он сделал в интервью порталу 112.ua.
Вести.Ru 03:48
Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали троих боевиков, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
РИА Новости 05:07
Общество

В России ужесточат ответственность за нарушение карантина

В России планируют ужесточить ответственность за нарушение карантина.
АБН 06:07
Общество

Андрей Воробьев хочет заставить подмосковных школьников учиться летом

Власти Подмосковья не исключают, что школьники будут учиться летом в связи с вынужденными каникулами из-за COVID-19.
Собеседник 06:16
Главное