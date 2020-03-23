Коронавирус
РИА НовостиНазвана новая причина высокой смертности от коронавируса в Италии
Причиной высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии могут быть не только демографические особенности страны, но и специфика системы тестирования. Об этом пишет Corriere della Sera со ссылкой на помощника генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Брюса Эйлварда.
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Итальянское издание Corriere della Sera назвало возможную причину статистики, свидетельствующей о высокой смертности заразившихся коронавирусом в Италии.Радио Sputnik04:09
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