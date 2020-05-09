Экономика
РИА НовостиНазвана опасность досрочного погашения кредита
Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
Читать в источнике
Оценить328
с чего всё началось
Досрочное погашение кредита юридическими и физическими лицами, как правило, лишено экономического смысла, а в случае с юрлицами может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.ПРАЙМвчера в 19:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 00:08, Ашберн
Общество
Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин
Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ вчера в 20:54
Хоккей
Российский хоккеист Романов перешел в «Монреаль»
Интерфакс-Спорт вчера в 09:03
Происшествия
Авторитетный красноярский бизнесмен Анатолий Быков обвинил губернатора региона в сговоре против него
Бизнесмен и экс-депутат краевого заксобрания Анатолий Быков считает, что дело против него инициировали гебернатор Красноярского Края Александр Усс и глава регионального управления МВД Александр Речицкий.
Эхо Москвы вчера в 11:27
Происшествия
В Хакасии выявлено более 400 случаев заражения коронавирусом
Абакан, 9 мая 2020, 06:52 — REGNUM В Хакасии за последние сутки было выявлено 36 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, а общее число заразившихся достигло 403 человека.
REGNUM вчера в 23:52
Общество
Роспотребнадзор обнародовал рекомендации по снятию ограничений
Москва, 9 мая 2020, 01:04 — REGNUM Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) обнародовала рекомендации и показатели, которые будут являться основанием для поэтапного снятия ограничений из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 18:04
Общество
Доктор Мясников ответил на обвинение в требовании денег за интервью
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу врач Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», ответил на обвинения в том, что он якобы требует от журналистов и блогеров денег за интервью.
Lenta.ru вчера в 10:23
Общество
Воробьев сообщил об отсрочке штрафов за отсутствие масок
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона отсрочили введение наказания за отсутствие медицинской маски.
РИА Новости вчера в 14:16
Общество
Учредитель фонда помощи «Вера» госпитализирована с коронавирусом
Известный общественный деятель, учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом.
Российская газета вчера в 22:04
Музыка
Новый клип Little Big за три часа набрал более миллиона просмотров
Новый клип группы Little Big на трек "Hypnodancer" набрал свыше миллиона просмотров за три часа, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
РИА Новости вчера в 08:23
Общество
Власти с 12 мая смягчают режим самоизоляции в Пермском крае
С 12 мая возобновляется работа салонов красоты, парикмахерских и автосалонов.
Рифей-Пермь вчера в 08:33
Общество
В Москве отменят оформление пропусков через СМС
Глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявил, что с 12 мая будет невозможно оформить цифровой пропуск через СМС, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 12:42
Хоккей
Лайпсик покинет «Вашингтон» из-за критики в сторону одноклубников
Игрок критиковал их в частном чате, назвав Гранита Хэтэуэя и Ника Дауда «неудачниками» и прокомментировав фото Джейка Виртанена с друзьями: «Без сомнения, это самая худшая команда в мире».
REGNUM вчера в 11:57
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Алтайском крае на 7 мая составило 605
17 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Алтайском крае. Общее число заболевших, по данным на 7 мая, достигло 605.
Аргументы и Факты - Алтай 07 мая в 03:54
Общество
Соловьев пожаловался на «продажных ничтожеств»
Известный российский телеведущий Владимир Соловьев пожаловался на травлю, которую, как он считает, против него развязали Telegram-каналы и СМИ.
Московский Комсомолец вчера в 06:12
Армия и оружие
Корабли НАТО ушли из Баренцева моря
Группа кораблей НАТО ушла из Баренцева моря, сообщает пресс-служба Шестого флота США.
Коммерсантъ вчера в 21:13
Армия и оружие
Генсек ООН призвал вспомнить уроки 1945 года
Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал вспомнить об уроках 1945 года.
РИА Новости вчера в 22:45
Финансы
Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 06:28
Кино
СМИ: во втором сезоне «Мандалорца» появится Боба Фетт
Второй сезон «Мандалорца» стартует на Disney+ уже этой осенью.
Игромания.ру вчера в 16:43
Общество
В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков
С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант 07 мая в 10:16
Политика
Путин поздравил народы бывшего СССР с 75-й годовщиной Победы в войне
Президент России Владимир Путин направил ряду стран, входивших в прошлом в СССР, поздравительные послания в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском вчера в 05:17
Происшествия
В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей
Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru вчера в 05:08
Общество
Роспотребнадзор: коронавирус теряет инфекционную активность при +30°С
Летние высокие температуры и солнечный свет негативно влияют на распространение новой инфекции.
НовостиВолгограда.ру вчера в 09:34
Армия и оружие
Из Италии вылетел первый самолет с российскими военными
С аэродрома «Виллафранка», расположенного в итальянском городе Верона, в Россию вылетел первый самолет с российскими военными, которые боролись со вспышкой коронавируса в стране.
Московский Комсомолец вчера в 08:10
Здоровье
Жители Дагестана обратились к Путину: «Статистика смертей ужасает, лечения нет»
Адвокат из Махачкалы Аида Касимова обратилась с письмом к президенту РФ Владимиру Путину, в котором рассказала «об устрашающей статистике по числу смертности» в республике Дагестан, которая скрывается властями.
Московский Комсомолец вчера в 08:56
Общество
Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru вчера в 20:59
Хоккей
Овечкин не попал в символическую сборную России всех времен
Международная федерация хоккея (ИИХФ) не включила Александра Овечкина в символическую сборную СССР и России всех времен, но указав его в расширенном списке.
Prognozist вчера в 09:31
Происшествия
Суд арестовал создателя проекта «Омбудсмен полиции»
Тверской суд Москвы арестовал до 6 июля основателя правозащитного проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова.
Ведомости вчера в 10:52
Общество
Ограничения из-за коронавируса могут сохранить до конца года в России
Ряд ограничений, которые действуют в России на фоне пандемии коронавируса, могут сохранить до конца года, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Русская Планета вчера в 18:51
Общество
Ученый назвал способы дезинфекции масок
После использования все защитные маски представляют опасность для человека и требуют дезинфекции, в том числе и перед утилизацией, об этом АГН "Москва" заявил доцент кафедры физической химии Национального исследовательского технологического университета "МИСиС", кандидат химических наук Георгий Фролов.
РИА Новости вчера в 22:16
Игры
Разработчики Cyberpunk 2077 опровергли слухи о микротранзакциях, но только в одиночном режиме
Стоит отметить, что подобным знаком ESRB помечает игры не только с микротранзакциями, но и любыми другими типами покупок: дополнительные уровни, предметы индивидуализации, аддоны и так далее.
3DNews 07 мая в 02:27