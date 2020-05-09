Экономика

Lenta.ruLenta.ruНазвана опасность досрочного погашения кредита

Досрочное погашение кредитов в целях экономии на процентах может быть опасным. Об этом рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский, передает агентство «Прайм».
Читать в источнике
Комментировать22
с чего всё началось

Эксперт рассказал, чем опасно досрочное погашение кредита

Досрочное погашение кредита юридическими и физическими лицами, как правило, лишено экономического смысла, а в случае с юрлицами может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
ПРАЙМ19:04

Подробнее о событии

Названа опасность досрочного погашения кредита

Lenta.ru21:40

Эксперт рассказал, чем опасно досрочное погашение кредита

ПРАЙМ19:04

Юрист рассказал, чем опасно досрочное погашение кредитов

РЕН ТВ20:26

Названа опасность досрочного погашения кредита

Комсомольская правда20:00

Эксперт рассказал об опасности досрочного погашения кредита

Life.ru19:54

Эксперт назвал опасность досрочного погашения кредита

Газета.Ru19:39

Эксперт указал на опасность досрочного погашения кредита

News.ru21:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 21:58, Ашберн
Гаджеты

Представлен флагман Meizu 17 Pro

Meizu 17 Pro 8/128 ГБ оценивается в 607 доллара, а версию на 12/256 ГБ можно купить за 664 доллара.
ITZine.ru 06:28
4
Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС 02:56
98
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия вчера в 02:07
2,6K
Общество

Доктор Мясников опроверг информацию о платных интервью

Главврач ГКБ №71 Александр Мясников заявил, что никогда не брал денег за интервью.
Газета.Ru 11:17
247
Шоу-бизнес

Лолита рассказала, что не жалеет ни об одном из своих романов

Известная певица в своем интервью Екатерине Андреевой поделилась тем, что она не жалеет о прожитой жизни.
Татарстан Сегодня 06:29
Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
REGNUM 01:00
566
Общество

Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США

Российская газета вчера в 16:47
2K
Игры

Видео: 12 минут геймплея ролевого боевика The Ascent

Издание IGN опубликовало видеоролик с 12-минутной демонстрацией геймплея боевика The Ascent.
3DNews 14:28
Армия и оружие

К венесуэльским берегам направился американский десантный корабль

ГЛАС.RU 08:20
16
Политика

США назвали России условие для продления договора СНВ

Спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли назвал основное условие для продления российско-американского соглашения о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), передает газета The Washington Times.
РБК 16:23
129
Технологии

Основы маркетинга и цифровых коммуникаций. Модуль 1

Другие отделы, специалисты и менеджмент видят «проекции» работы маркетинга на свою работу, поэтому кто-то воспринимает вас как помощника в выборе стратегии и разработке продукта, кто-то видит как «человека, который помогает формировать цены», кто-то воспринимает как «человека про рекламу», ведь коммуникации тоже на вашей стороне.
N+1 09:41
Общество

Учредитель фонда «Вера» Нюта Федермессер заразилась коронавирусом

Учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер заразилась коронавирусом. Ее госпитализировали с пневмонией в Коммунарку.
Коммерсантъ 20:14
5
Экономика

Росстат подсчитал размер средней пенсии

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) подсчитала размер средней пенсии в России за март 2020 года.
Солидарность 04:23
8
Хоккей

Лайпсик покинет «Вашингтон» из-за критики в сторону одноклубников

Игрок критиковал их в частном чате, назвав Гранита Хэтэуэя и Ника Дауда «неудачниками» и прокомментировав фото Джейка Виртанена с друзьями: «Без сомнения, это самая худшая команда в мире».
REGNUM 11:57
Общество

Роспотребнадзор рассказал о влиянии теплой погоды на коронавирус

РИА Новости 07:24
998
Футбол

Хавбек «Уфы» Оливье Тилль: ситуация с коронавирусом в России становится всё хуже и хуже

Полузащитник «Уфы» Оливье Тилль выразил мнение о ситуации с распространением коронавируса в России, отметив, что не представляет, как можно возобновлять проведение Российской Премьер-Лиги в таких условиях.
Чемпионат 19:52
Общество

Власти Москвы объяснили нормы масочного режима

Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета 15:16
334
Хоккей

Гретцки и Лемье назвали финал Кубка Канады — 1987 против СССР лучшей серией в истории

Четырехкратный обладатель Кубка Стэнли и бывший хоккеист сборной Канады Уэйн Гретцки признался, что считает лучшей серией в своей жизни финал Кубка Канады 1987 года.
Sport24.ru 10:59
Общество

В Москве число умерших с коронавирусом превысило 1000

Общее число больных COVID-19 к 8 мая в Москве достигло 98 522, 87 307 человек продолжают лечение, сообщал федеральный оперативный штаб в начале дня.
Ведомости 14:16
8
Общество

В ВОЗ объяснили рост числа новых случаев коронавируса в России

Растущее количество новых случаев заболевания COVID-19, выявляемых в России ежедневно, связано с увеличением объемов тестирования, заявил на брифинге в Женеве директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.
РИА Новости 13:32
223
Общество

В Твери демонтировали мемориальные доски о расстреле поляков

С требованием убрать таблички прокуратура Твери обратилась в декабре 2019 г. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что одна из мемориальных досок установлена незаконно, а вторая должна находиться по другому адресу, сообщает сайт «Медиазона».
Дилетант вчера в 10:16
55
Общество

Пранкеры Вован и Лексус заявили о розыгрыше мэра Праги от имени Кличко

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили о своем звонке мэру Праги Зденеку Гржибу.
РБК 11:15
272
Политика

Саакашвили заявил о необходимости антиэлитной революции на Украине

Все попытки реформ на Украине ни к чему не привели, а на местах остались те, кто хорошо чувствует себя у «кормушки», заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера».
РБК 19:06
28
Армия и оружие

Крадущийся «Аллигатор»: испытания Ка-52М завершатся через два года

Государственные испытания новейшего ударного вертолета Ка-52М завершатся в конце 2022 года.
Известия 06 мая в 17:01
Шоу-бизнес

Дочь Михаила Задорнова Елена прикрылась гитарой на пикантном фото

Дочь Михаила Задорнова, скончавшегося в 2017-м, поделилась с поклонниками пикантной фотографией.
OAnews 04:11
2
Происшествия

Тренер ММА избил в Крыму продавщицу после просьбы надеть маску

Известия 17:32
8
Культура

Дэниел Рэдклифф озвучил первую книгу о Гарри Поттере

Дэниел Рэдклифф озвучил первую главу из книги "Гарри Поттер и философский камень".
Piter.tv 06 мая в 04:34
6
Музыка

Музыканты группы Little Big выпустили новый клип

Санкт-Петербург, 8 мая 2020, 12:35 — REGNUM Новый клип «Hypnodancer» в стиле танцевальных хитов из 90-х выпустила российская панк-рейв группа Little Big.
REGNUM 05:35
137
Авто

В России ужесточатся требования к ввозу праворульных машин

Новый ГОСТ техрегламента Таможенного союза, ужесточающий требования к ввозу и постановке на учет в России праворульных машин, вступает в силу с первого июля 2020 года.
ФАН 20:38
14
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги

Минобороны России к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне опубликовало рассекреченные документы своего Центрального архива об операции по освобождению Праги от немецко-фашистских оккупантов.
ТАСС вчера в 20:11
5
Как работают Яндекс.Новости?
Главное