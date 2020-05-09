Досрочное погашение кредита юридическими и физическими лицами, как правило, лишено экономического смысла, а в случае с юрлицами может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.

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Досрочное погашение кредитов в целях экономии на процентах может быть опасным. Об этом рассказал генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский, передает агентство «Прайм».

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