Экономика

РИА НовостиРИА НовостиНазвана опасность досрочного погашения кредита

Юрлицам и физлицам, как правило, с экономической точки зрения не имеет смысла погашать кредиты досрочно, при этом для юридических лиц это может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" гендиректор юридической фирмы Urvista Алексей Петропольский.
Читать в источнике
Комментировать152
с чего всё началось

Эксперт рассказал, чем опасно досрочное погашение кредита

Досрочное погашение кредита юридическими и физическими лицами, как правило, лишено экономического смысла, а в случае с юрлицами может быть даже опасно, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский.
ПРАЙМвчера в 19:04

Подробнее о событии

Названа опасность досрочного погашения кредита

РИА Новости00:02

Юрист рассказал о минусах досрочного погашения кредитов

Известиявчера в 22:11

Эксперт рассказал, чем опасно досрочное погашение кредита

ПРАЙМвчера в 19:04

Названа опасность досрочного погашения кредита

Комсомольская правдавчера в 20:00

Эксперт рассказал об опасности досрочного погашения кредита

Life.ruвчера в 19:54

Эксперт назвал опасность досрочного погашения кредита

Газета.Ruвчера в 19:39

Названа опасность досрочного погашения кредита

Lenta.ruвчера в 21:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 00:50, Ашберн
Фигурное катание

Трусова уже уведомила Тутберидзе об уходе

Чемпионат 06 мая в 07:26
17
Общество

Мясников рассказал об опасности нарушения режима дня на самоизоляции

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал в эфире телеканала "Россия 1" об опасности нарушения режима дня во время самоизоляции.
РИА Новости 00:00
1
Общество

Роспотребнадзор представил рекомендации по снятию ограничений

Роспотребнадзор направил регионам рекомендации по поэтапному снятию введенных из-за коронавируса ограничений, сообщается на сайте ведомства.
РБК вчера в 17:33
330
Политика

США назвали условие для продления договора СНВ

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), был подписан в 2010 году и вступил в силу 5 февраля 2011 года.
РИА Новости вчера в 17:53
284
Общество

В Думу внесен законопроект о продлении и расторжении договоров аренды

Законопроект об особом порядке продления расторжения некоторых договоров на аренду недвижимости внесло в Госдуму в пятницу, 8 мая, правительство.
Известия вчера в 17:49
436
Происшествия

В Кузбассе умер шестой пациент с коронавирусом

Шестой пациент, зараженный коронавирусной инфекцией, скончался в Кузбассе, за последние сутки выявили еще 19 жителей Кемеровской области с коронавирусом, сообщил губернатор Сергей Цивилев.
РИА Новости 00:43
Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
1,9K
Общество

Пранкеры Вован и Лексус заявили о розыгрыше мэра Праги от имени Кличко

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) заявили о своем звонке мэру Праги Зденеку Гржибу.
РБК вчера в 11:15
305
Общество

Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев

Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM вчера в 03:31
212
Общество

Аксёнов объяснил, почему курортный сезон в Крыму не состоится

По словам Аксенова, карантинные меры в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах будут продлены на неопределённый срок, и приезда туристов из других регионов не будет.
Парламентская газета вчера в 04:20
152
Общество

В правительстве назвали возможный срок выхода из режима ограничений

Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
Lenta.ru вчера в 13:44
709
Наука

Основу для сверхточных атомных часов создали

Специалистам из России и Европы удалось создать методику, которая позволяет отследить положение электронов рядом с ионами, имеющими сильный заряд.
ToDay News Ufa вчера в 08:47
4
Игры

В трейлере Partisans 1941 пояснили основы игрового процесса

Известно лишь, что релиз Partisans 1941 запланирован на лето, и выйдет игра на РС через Steam.
Игромания.ру вчера в 14:31
Происшествия

Тренер ММА избил в Крыму продавщицу после просьбы надеть маску

Известия вчера в 17:32
16
Общество

Лев Гудков: «Русского терпения» хватит еще максимум на два месяца

О трендах рассказал глава «Левада-центра» Лев Гудков в интервью «Бизнес-онлайн».
Росбалт вчера в 02:59
7
Политика

Турция ввела в эксплуатацию часть систем С-400

ТАСС вчера в 04:20
9
Финансы

Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне

Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
Российская газета вчера в 08:48
171
Здоровье

В Алтайском крае за сутки выявили 33 новых случая коронавируса

По данным оперативного штаба на среду, 6 мая, за минувшие сутки подтверждено еще 33 новых случая заражения коронавирусной инфекцией на территории Алтайского края.
Kursk.com 06 мая в 01:56
180
Общество

Вильфанд назвал регионы РФ, которым угрожает засуха

Засуха возможна в Астраханской, Белгородской, Брянской и Калужской областях, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
NewInform вчера в 02:42
566
Наука

Пластмасса добралась в моторах до распределительных валов

В проекте принимали участие представители концерна Daimler, бельгийский производитель пластмасс SBHPP/Vyncolit.
32CARS.ru вчера в 15:14
Общество

Власти Москвы разъяснили требования о ношении перчаток и масок

Использование только одного средства защиты — маски или перчаток — будет считаться нарушением, сообщил начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.
RT на русском вчера в 08:43
3,5K
Общество

Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь

Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM вчера в 06:35
1,4K
Происшествия

Офицер ФСО, работник московского Кремля Алексей Титов заражённый коронавирусом скончался в госпитале ФСБ

Офицер Федеральной службы охраны, работник московского Кремля Алексей Титов заражённый коронавирусом скончался в госпитале ФСБ.
Эхо Москвы вчера в 16:03
2
Энергетика

Цена нефти Brent приблизилась к $30 за баррель

На лондонской бирже ICE Futures к 8:00 (по мск) цена июльских фьючерсов на нефть Brent поднялась на 1,63%, до $29,94 за баррель.
Газета.Ru вчера в 01:34
Общество

Нюта Федермессер госпитализирована с коронавирусом

Учредитель фонда "Вера" и директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анна Федермессер сообщила, что госпитализирована с положительным результатом теста на коронавирус и начальной стадией пневмонии.
ТАСС вчера в 20:26
43
Общество

Актриса Анна Банщикова замечена в скандале с казаками в Геленджике

7 мая в сети было размещено видео, на котором зафиксирован конфликт между казачьим патрулём и актрисой сериала «Ищейка» Анной Банщиковой.
Бизнес-газета вчера в 04:04
440
Политика

Посол в США назвал неприемлемыми попытки принизить роль СССР в войне

Попытки принизить роль Советского Союза во Второй мировой войне недопустимы, и Россия не должна молчать в ответ, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
РБК вчера в 23:44
27
Общество

В Ростовской области пояснили, где необходимо носить маски

Ростов-на-Дону, 8 мая 2020, 19:28 — REGNUM В Ростовской области уточнили, где ношение лицевой маски или респиратора является обязательным.
REGNUM вчера в 12:28
160
Экономика

Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета

Крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский Government Pension Fund Global (GPFG), объем которого составляет более $1 трлн, — впервые в истории начнет продавать активы, чтобы покрыть дефицит бюджета страны, передает Bloomberg.
РБК вчера в 20:22
32
Шоу-бизнес

Помните Таша из Comedy? Он весил 110 кг, а сейчас бегает марафоны и проходит триатлоны

Спорт-Экспресс вчера в 12:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное