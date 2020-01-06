Общество
Российская газетаНазвана ошибка при заваривании чая, превращающая полезный напиток в яд
Эксперты из немецкого Федерального института оценки рисков (BfR) объяснили, на что нужно обращать особое внимание при заваривании чая. По словам специалистов, необходимо строго следовать инструкции производителей, которые рекомендуют заливать чайные листья или травяной сбор кипятком.
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Политика
Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни»
Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.
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Денис Гармаш перешел из киевского «Динамо» в турецкий «Ризеспор»
Кино
Сэм Мендес получил «Золотой глобус» как лучший режиссер
Американский режиссер Сэм Мендес получил кинопремию "Золотой глобус" в номинации "Лучший режиссер" за военную драму "1917".
Политика
Косачев прокомментировал отказ Трампа вывести войска из Ирака
Руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что слова главы США Дональда Трампа об отказе выводить американские вооруженные силы с территории Ирака – недвусмысленный сигнал для союзников, где присутствуют военные базы Штатов.
Общество
Солнце и Земля максимально сблизились
Земля в воскресенье, 5 января, оказалась на самом близком расстоянии от Солнца.
Происшествия
В Тюменской области два человека погибли в ДТП с автобусом
В автобусе, который следовал из Таджикистана в Сургут, находились 30 пассажиров. В результате ДТП погибли водитель и пассажир грузовика.
Политика
Медведчук предсказал дефолт на Украине в 2020 году
Политик заявил, что промышленное производство незалежной достигло трёхлетнего минимума и в 2020 году все приведет «к необратимой деиндустриализации экономики», и добавил, что катализатором всех кризисных процессов в экономике Украины является «неадекватность» действующего правительства страны.
Армия и оружие
Трое американских военных погибли при атаке боевиков в Кении
Нападение боевиков "Аш-Шабаб" (запрещена в России) на военную базу в Кении унесло жизни трех человек.
Армия и оружие
Посольство США в Багдаде атаковали во второй раз
Посольство США в Багдаде вновь подверглось нападению. Около пяти снарядов разорвалось в квартале, где расположены правительственные здания.
Политика
Памятник Бандере предложили установить на границе с Россией
Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить памятник лидеру Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) Степану Бандере в приграничном украинском городе Конотоп.
Политика
Трамп сообщил о готовности нанести удары по 52 целям в Иране
США нанесут «быстрый и сильный удар» по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы, заявил президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.
Политика
Глава МИД Германии: санкции против Ирака не помогут
Сомнения, что «невиданные санкции» в отношении Ирака помогут достичь договоренностей высказал глава МИД Германии Хейко Маас 6 января в интервью радиостанции Deutschlandfunk, передает Рейтер.
Футбол
«Оренбург» подписал воспитанника «Барселоны»
Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) "Оренбург" подписал воспитанника каталонской "Браселоны" Мамаду Силла.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова случайно показала таинственного бойфренда
Новогодние каникулы Анастасия Волочкова решила провести в жарком Таиланде, куда отправилась не одна, а в компании таинственного возлюбленного, которого уже целый год не могут увидеть подписчики.
Экономика
На строительство рыбопромысловых судов выделено 1,38 млрд рублей
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на возмещение части затрат на строительство судов рыбопромыслового флота.
Хоккей
«Матч ТВ» вместо ЧМ-2020 показал финал-2011
Армия и оружие
Советский МиГ-25 назвали «королем скорости» в Японии
Японский военный аналитик Мори Кэнтаро рассказал об истребителе МиГ-25, назвав его "самым быстрым в мире", передает РИА "Новости".
Энергетика
Цена Brent выросла выше 70 долларов за баррель
Стоимости нефти продолжила рост в начале недели. Цена Brent выросла выше 70 долларов за баррель впервые с конца мая.
Армия и оружие
Ракетные силы Ирана находятся в состоянии боевой готовности
Как стало известно агентству Reuters, ракетные силы Ирана находятся в состояние повышенной боевой готовности.
Общество
WSJ узнала о стремлении главы McDonald’s искоренить флирт на работе
Собеседники издания из числа бывших и нынешних работников рассказали, что, будучи главой американского McDonald’s, Кемпчински не позволял себе панибратства с коллегами.
Общество
Эта дата будет самой сложной для Вас в 2020 году
Астрологи выделили даты в 2020 году, которые будут для знаков Зодиака чрезвычайно неудачными.
Наука
Ученые рассчитывают, что с 2022 года «Пионер-М» сможет выходить в море без экипажа
Ученые Севастопольского государственного университета планируют в течение трех лет оснастить новейшее научно-исследовательское судно "Пионер-М" таким оборудованием, чтобы оно могло без экипажа выходить в море и совершать простые операции, сообщил ТАСС проректор СевГУ по развитию, научной и инновационной деятельности Максим Евстигнеев.
Технологии
Microsoft прекратит поддержку Windows 7
Корпорация Microsoft с 14 января прекратит поддержку Windows 7. У пользователей есть еще 10 дней, чтобы сменить версию операционной системы (ОС), поскольку "семерка" не будет обновляться и обеспечивать должный уровень безопасности.
Гаджеты
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона
Названа распространенная ошибка при зарядке смартфона, которая приводит к сокращению ресурса аккумуляторной батареи.
Происшествия
Российский солдат-срочник сбежал из военной части в Забайкалье
Российский солдат-срочник Артур Хакимов 3 января самовольно покинул военную часть в поселке Большая Тура в Забайкалье, предварительно отправив своей матери сообщение с просьбой простить его.
Авто
Названы самые популярные автомобили премиум-сегмента в России
Здоровье
Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы
Диетолог Минздрава рассказал о безопасной порции колбасы А мы специально для вас составили хит-парад продуктов, которые могут нанести непоправимый вред вашему организму.
Происшествия
В Омске женщина разбилась насмерть, катаясь на тюбинге
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