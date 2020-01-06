Общество
Российская газетаНазвана ошибка при заваривании чая, превращающая полезный напиток в яд
Эксперты из немецкого Федерального института оценки рисков (BfR) объяснили, на что нужно обращать особое внимание при заваривании чая. По словам специалистов, необходимо строго следовать инструкции производителей, которые рекомендуют заливать чайные листья или травяной сбор кипятком.
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Политика
Дочь Сулеймани предрекла США «темные дни»
Зейнаб Сулеймани, дочь погибшего иранского генерала Касема Сулеймани, на похоронной церемонии в Тегеране заявила, что для США и их союзника Израиля наступил "темный день" в связи со смертью ее отца, передает Reuters.
Общество
Россиян ждет аномальное тепло на Рождество
Почти на всей территории России на Рождество превысятся температурные нормы.
Энергетика
Цена на нефть Brent превысила $70
Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent превысила $70, следует из данных Интерконтинентальной биржи.
Хоккей
Фазель рассказал, что молодежный чемпионат мира-2023 пройдет в России
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил о том, что молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в России, утверждает «Спорт-Экспресс».
Происшествия
Четырехлетняя девочка погибла, катаясь на тюбинге в Приморье
Следственные органы СКР по Приморскому краю начали проверку после гибели четырехлетней девочки, которая при спуске с горы на тюбинге врезалась в дерево.
Общество
В России планируют скорректировать брачный возраст
Шоу-бизнес
Лопес, Энистон, Пэлтроу: лучшие наряды красной дорожки премии «Золотого глобуса»
Именно поэтому знаменитости выбрали лучшие наряды и продемонстрировали их на красной дорожке.
Политика
В конгрессе США хотят ограничить военные полномочия Трампа по Ирану
"На этой неделе Палата представит и проголосует по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия президента в отношении Ирана", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте спикера.
Культура
Умер Геннадий Пискунов, народный артист России
Происшествия
Более 40 человек пострадали при беспорядках у университета в Нью-Дели
Политика
Трамп пригрозил Ираку санкциями
Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае враждебных действий.
Армия и оружие
СМИ сообщили о новых взрывах у посольства США в Багдаде
В районе американского посольства в центре Багдада вновь произошел взрыв, сообщил телеканал Al Arabiya.
Культура
«Уральские пельмени» объяснили свой новогодний успех на телевидении
Директор юмористического коллектива «Уральские пельмени» Евгений Орлов объяснил высокие рейтинги одноимённого шоу на канале СТС непрерывно растущим качеством проекта.
Шоу-бизнес
Степаненко отказалась работать на Петросяна
Здоровье
В паллиативном отделении Янаульской ЦРБ обновили медоборудование
В Янаульской ЦРБ имеются десять коек паллиативной помощи для населения района.
Здоровье
В Минздраве Башкирии опровергли сообщения о нехватке лекарств
Ряд изданий и социальные сети распространили сообщения о нехватке в регионе лекарств для детей, перенесших трансплантацию печени.
Авто
В Skoda рассказали о новинках в 2020 году для России
Компания Skoda подготовила целый ряд новинок для российского рынка в 2020 году.
Политика
На Украине рядом с границей России хотят установить памятник Бандере
В украинском Конотопе в 40 километрах от границы с Россией может появиться памятник лидеру ОУН-УПА* Степану Бандере, рассказал в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив.
Армия и оружие
WP: Помпео несколько месяцев уговаривал Трампа убить Сулеймани
Госсекретарь США Майк Помпео несколько месяцев уговаривал президента США Дональда Трампа убить иранского генерала Касема Сулеймани, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
Общество
Скончался боровшийся с раком онколог Андрей Павленко
Скончался онколог Андрей Павленко, который боролся с раком. Об этом в Facebook рассказала его жена.
Космос
SpaceX запустит еще 60 спутников системы Starlink
Запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками группировки Starlink со стартовой площадки компании SpaceX на мысе Канаверал назначен на 6 января.
Политика
Генсек НАТО созвал срочное заседание Североатлантического совета
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что созовет экстренное заседание совета Североатлантического альянса на фоне эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Политика
Гуайдо сместили с поста главы парламента Венесуэлы
Новым председателем Национальной ассамблеи Венесуэлы стал Луис Парра — его избрание произошло в отсутствие Хуана Гуайдо, предшественника на посту, передает El Comercio.
Хоккей
Россия уступила Канаде в финале молодежного чемпионата мира
Сегодня, 5 января, прошел финал молодежного чемпионата мира 2020 года. Напомним, что матч проходил в Чехии.
Происшествия
В Москве из квартиры украли валюту и вещи на два миллиона рублей
Полиция завела дело о краже из квартиры на юго-западе Москвы 12 наручных часов, серебряных рюмок, валюты и золотой заколки на общую сумму почти 2 миллиона рублей, сообщает столичный главк МВД.
Политика
Иран отказался от последних ограничений по ядерной сделке
Тегеран объявил об отказе от последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг.
Финансы
Банки продолжат отказывать гражданам в кредитах
Эксперты добавили, что основное внимание при выдаче кредита банки обращают на долговую нагрузку и кредитную историю.
Финансы
Рубль дорожает относительно доллара и евро
Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
Армия и оружие
Во время атаки на военную базу в Кении погибли солдаты США
В результате атаки исламистов на военную базу Кении погибло три американских солдата, еще двое получили ранения, сообщает 5 января Reuters.