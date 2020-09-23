Будьте в Плюсе
Главное
Технологии
США
Технологии
Интересное
Технологии
Политика
Технологии
Общество
Технологии
Экономика
Технологии
В мире
Технологии
Спорт
Технологии
Происшествия
Технологии
Культура
Технологии
Технологии
Наука
Авто
Технологии
Известия
Известия

Эксперт предупредил о риске использования голосовых помощников

Голосовой помощник в электронных устройствах представляет опасность тем, что постоянно прослушивает окружающее пространство в ожидании команд, рассказал в беседа с агентством "Прайм" основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники

Асессоры часто не являются сотрудниками компаний и не соблюдают обязательства конфиденциальности.
ПРАЙМ19:04
Подробнее о событии
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники

ПРАЙМ19:04
Газета.Ru

Эксперт рассказал об опасности голосовых помощников

Газета.Ru21:21
Аргументы и Факты

Названа главная опасность голосовых помощников

Аргументы и Факты20:25
ТК Звезда

Эксперт объяснил, в чем опасность использования голосовых помощников

ТК Звезда19:54
РБК

Названа основная опасность голосовых помощников

РБК22:10
РИА Новости

Раскрыта основная опасность голосовых помощников

РИА Новости22:49
Lenta.ru

Раскрыта главная опасность голосовых помощников

Lenta.ru23:14

В Новосибирске арестовали одного из руководителей религиозной общины

Центральный районный суд Новосибирска арестовал на два месяца одного из руководителей религиозного объединения «Церковь последнего завета» Владимира Ведерникова, подозреваемого в применении психологического насилия в отношении последователей.
RT на русском23:55
6

Сноуден опроверг сообщения о согласии выплатить США $5 млн из-за книги

Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что не давал согласия на выплату правительству США $5 млн по иску Минюста из денег, которые он получил с продажи своей книги.
РБК00:19
34

ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

В ООН благодарят президента России Владимира Путина за предложение вакцины сотрудникам, медицинские службы организации изучат его, заявили РИА Новости в офисе спецпредставителя генсека организации.
РИА Новости21:24
1,9K

Навальный ответил на публикации о «версии Путина» об отравлении

Оппозиционер Алексей Навальный отреагировал в Instagram на публикацию французской газеты Le Monde о телефонном разговоре президента Владимира Путина со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в котором он предположил, что Навальный мог сам по неизвестной причине принять яд из группы «Новичок».
РБКвчера в 15:39
60

Строящим «Северный поток — 2» судам отказали в страховом покрытии

Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (IG P&I) отказалась предоставлять страховое покрытие для судов, которые участвуют в строительстве проекта газопровода «Северный поток — 2».
RT на русском23:37
360

Минцифры предлагает запретить в РФ маскирующие протоколы шифрования

Минцифры предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, позволяющие скрывать имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, что мешает искать и блокировать запрещенную в РФ информацию.
Аргументы и Факты21 сентября в 10:37
446

Семья куратора дела Сафронова может быть совладельцем «Библио-Глобуса»

Жена главы Следственного управления ФСБ генерала Василия Петухова Елена Петухова может являться владельцем нескольких компаний группы «Библио-Глобус», сообщили «Открытые медиа».
Коммерсантъвчера в 06:14
13

Роспотребнадзор предложил ввести на Дону ограничения из-за коронавируса

В Ростовской области из-за увеличения числа заболевших коронавирусной инфекцией региональное управление Роспотребнадзора предлагает временно запретить проведение спортивных соревнований, приостановить работу ночных клубов, скорректировать работу общественного транспорта.
Российская газета23:39
142

AMD представила процессоры Athlon 3000C и Ryzen 3000C для хромбуков

Новые процессоры Athlon и Ryzen C-Series для набирающего обороты сегмента хромбуков представила компания AMD, сообщает 22 сентября IXBT.com Новые процессоры Athlon 3000C и Ryzen 3000C с суффиксом «C», означающем, что данные модели процессоров являются модификацией процессоров серии U для Chrome OS, представила компания AMD.
ИА Красная Веснавчера в 16:10