Эксперт предупредил о риске использования голосовых помощников
Голосовой помощник в электронных устройствах представляет опасность тем, что постоянно прослушивает окружающее пространство в ожидании команд, рассказал в беседа с агентством "Прайм" основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.В источнике
С чего всё началось
Эксперт рассказал, чем опасны голосовые помощники
Асессоры часто не являются сотрудниками компаний и не соблюдают обязательства конфиденциальности.
ПРАЙМ19:04
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