Политика

Lenta.ruLenta.ruНазвана особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году. Его слова приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).
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Вассерман прокомментировал новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам

Политолог заметил, что Путин большую часть своего выступления посвятил грядущему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне — и то, что президент начал говорить об этом за полгода до праздничной даты, подчеркивает, насколько важна она в жизни россиян.
ФАНвчера в 09:41

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Вассерман назвал особенность новогоднего обращения Путина

Комсомольская правда03:29

Вассерман выделил интересную деталь в обращении Путина

News.ru00:01

Вассерман нашел особенность в новогоднем обращении Путина

Московский Комсомолец02:39

Анатолий Вассерман прокомментировал обращение президента Путина к гражданам

REGNUM02:37

Названы особенности новогоднего обращения Путина

Телеканал 360°03:06

Названа особенность новогоднего обращения Путина

Lenta.ruвчера в 21:49

Вассерман прокомментировал новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам

ФАНвчера в 09:41
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Политика

Украинский журналист назвал Зеленского отрыжкой советской эпохи

Украинский писатель, журналист и телеведущий Остап Дроздов назвал президента Украины Владимира Зеленского отрыжкой советской эпохи.
Lenta.ru вчера в 22:36
Политика

Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
РИА Новости вчера в 22:45
Происшествия

Взрыв газа в жилом доме в Твери: есть пострадавшие

REGNUM 02:48
Общество

Москвич выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее

Коммерсантъ вчера в 09:59
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
РИА Новости вчера в 01:12
Культура

«Союзмультфильм» выпустил новогоднюю серию «Простоквашино»

Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий.
RuNews24.ru 31.12.19 в 07:06
Политика

Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
RT на русском вчера в 20:55
Спорт

Большунов опередил Устюгова в гонке преследования на «Тур де Ски»

РБК вчера в 08:53
Футбол

Медведев назвал условие, при котором Семак продолжит работу в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что будущее Сергея Семака в петербургском клубе напрямую зависит от результатов чемпионата России.
АБН 00:16
Происшествия

В Омской области в новогоднюю ночь пропал подросток

Следственные органы организовали проверку после исчезновения 17-летнего подростка в новогоднюю ночь в селе Заливино на севере Омской области, сообщается в четверг на сайте регионального главка СК.
ТАСС 01:45
Общество

Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»

Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
РИА Новости вчера в 21:41
Футбол

«Арсенал» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед»

Российская газета вчера в 18:22
Гаджеты

Глава AMD представит микроархитектуру Zen 3 на выставке CES 2020

Известная тайваньская газета сообщила, что AMD официально представит свою микроархитектуру Zen 3 следующего поколения на Международной выставке потребительской электроники CES 2020, которая начнётся на днях в Лас-Вегасе.
3DNews 01:55
Общество

Вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся проверок на дорогах

В России вступили в силу поправки в ПДД, которые корректируют перечень документов, предъявляемых для проверки сотрудникам ГИБДД.
РИА Новости 03:00
Происшествия

Начальник генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета

Начальник генерального штаба Тайваня Шэнь Имин погиб после аварийной посадки вертолета оборонного ведомства, сообщает газета China Daily.
РИА Новости 01:36
Кино

Дебютный трейлер «Тихого места 2» показали в Сети

В главных ролях снялись актеры из первой части: Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп.
ГЛАС.RU вчера в 12:12
Космос

На МКС отправят инкубатор с каннабисом

Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Популярная механика 30.12.19 в 19:02
Политика

Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье

Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Газета.Ru вчера в 02:33
Политика

Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке

Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
RT на русском вчера в 13:19
Происшествия

Найдена девочка, которую увели от дома в Москве

Газета.Ru вчера в 11:21
Общество

В России поменялись правила получения пособий на детей

Семьи, в которых родился первый или второй ребенок и доход которых на каждого члена семьи составляет не более двух МРОТов, с 1 января будут получать ежемесячные выплаты, соответствующие прожиточному минимуму ребенка в регионе, до достижения ребенком трех лет.
Регион online вчера в 05:26
Политика

Аксенов сравнил шествие националистов в Киеве с шабашем

РИА Новости 02:17
Авто

Что изменится для автомобилистов России в 2020 году

Новые правила медосмотра, предполагающие ввод дополнительных анализов на хронический алкоголизм, должны были вступить в силу 22 ноября, но после того, как о многократном подорожании медсправки из-за них узнал Владимир Путин, Минздрав пообещал доработать «реформу» до 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 31.12.19 в 08:33
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе.
Lenta.ru 03:01
Общество

Принц Уильям учредил премию за решение вопросов по экологии

iReactor 02:23
Происшествия

Актриса из фильма «Первый Мститель» подозревается в убийстве матери

REGNUM 02:41
Происшествия

В Москве из дома главы фирмы украли сейф с 15 млн руб. и оружием

Неизвестные украли из частного дома коммерческого директора одной из фирм в дачном поселке на северо-востоке Москвы сейф с 15 млн руб. и оружием.
РБК 02:00
Общество

Правительство Ливана ранее просило Японию выдать экс-главу Nissan Гона

Правительство Ливана, гражданином которого является бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, неоднократно обращалось к Японии с просьбой о его выдаче, сообщила телекомпания Fuji Television Network в четверг.
РИА Новости 02:18
Здоровье

Названы преимущества резкого отказа от употребления алкоголя

Главврач клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау в Германии Ярмила Мальмейстер рассказала, какие преимущества имеет резкий отказ от алкоголя.
МедиаПоток 31.12.19 в 05:34
Музыка

Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

Газета.Ru вчера в 16:14
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