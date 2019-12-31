Политика
Lenta.ruНазвана особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году. Его слова приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).
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с чего всё началось
Политолог заметил, что Путин большую часть своего выступления посвятил грядущему 75-летию Победы в Великой Отечественной войне — и то, что президент начал говорить об этом за полгода до праздничной даты, подчеркивает, насколько важна она в жизни россиян.ФАНвчера в 09:41
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Политика
Украинский журналист назвал Зеленского отрыжкой советской эпохи
Украинский писатель, журналист и телеведущий Остап Дроздов назвал президента Украины Владимира Зеленского отрыжкой советской эпохи.
Политика
Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Тартуский мирный договор, заключенный страной с Советской Россией в 1920 году, до сих пор действует в том числе и в вопросе границ между государствами.
Общество
Москвич выиграл 1 млрд рублей в новогодней лотерее
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
Культура
«Союзмультфильм» выпустил новогоднюю серию «Простоквашино»
Всего за два года создатели планируют выпустить 30 новых серий.
Политика
Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
Футбол
Медведев назвал условие, при котором Семак продолжит работу в «Зените»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что будущее Сергея Семака в петербургском клубе напрямую зависит от результатов чемпионата России.
Происшествия
В Омской области в новогоднюю ночь пропал подросток
Следственные органы организовали проверку после исчезновения 17-летнего подростка в новогоднюю ночь в селе Заливино на севере Омской области, сообщается в четверг на сайте регионального главка СК.
Общество
Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»
Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
Футбол
«Арсенал» обыграл на своем поле «Манчестер Юнайтед»
Гаджеты
Глава AMD представит микроархитектуру Zen 3 на выставке CES 2020
Известная тайваньская газета сообщила, что AMD официально представит свою микроархитектуру Zen 3 следующего поколения на Международной выставке потребительской электроники CES 2020, которая начнётся на днях в Лас-Вегасе.
Общество
Вступили в силу поправки в ПДД, касающиеся проверок на дорогах
В России вступили в силу поправки в ПДД, которые корректируют перечень документов, предъявляемых для проверки сотрудникам ГИБДД.
Происшествия
Начальник генштаба Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета
Начальник генерального штаба Тайваня Шэнь Имин погиб после аварийной посадки вертолета оборонного ведомства, сообщает газета China Daily.
Кино
Дебютный трейлер «Тихого места 2» показали в Сети
В главных ролях снялись актеры из первой части: Эмили Блант, Милли Симмондс и Ноа Джуп.
Космос
На МКС отправят инкубатор с каннабисом
Агрономы отправят в космос растительные культуры конопли, легальный штамм каннабиса с низким содержанием соединения ТГК.
Политика
Главный раввин Польши ответил на слова Путина об антисемитской свинье
Председатель Союза еврейских общин в Польше Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин республики Михаил Шудрих ответили на слова президента России Владимира Путина о главе польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Политика
Помпео отложил визиты на Украину и в Белоруссию из-за ситуации в Ираке
Государственный секретарь США Майк Помпео отложил визиты на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и на Кипр из-за нападения на посольство Соединённых Штатов в Багдаде.
Происшествия
Найдена девочка, которую увели от дома в Москве
Общество
В России поменялись правила получения пособий на детей
Семьи, в которых родился первый или второй ребенок и доход которых на каждого члена семьи составляет не более двух МРОТов, с 1 января будут получать ежемесячные выплаты, соответствующие прожиточному минимуму ребенка в регионе, до достижения ребенком трех лет.
Политика
Аксенов сравнил шествие националистов в Киеве с шабашем
Авто
Что изменится для автомобилистов России в 2020 году
Новые правила медосмотра, предполагающие ввод дополнительных анализов на хронический алкоголизм, должны были вступить в силу 22 ноября, но после того, как о многократном подорожании медсправки из-за них узнал Владимир Путин, Минздрав пообещал доработать «реформу» до 1 июля 2020 года.
Происшествия
ИГ взяло на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии
Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение на пост ДПС в столице Ингушетии Магасе.
Происшествия
В Москве из дома главы фирмы украли сейф с 15 млн руб. и оружием
Неизвестные украли из частного дома коммерческого директора одной из фирм в дачном поселке на северо-востоке Москвы сейф с 15 млн руб. и оружием.
Общество
Правительство Ливана ранее просило Японию выдать экс-главу Nissan Гона
Правительство Ливана, гражданином которого является бывший глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, неоднократно обращалось к Японии с просьбой о его выдаче, сообщила телекомпания Fuji Television Network в четверг.
Здоровье
Названы преимущества резкого отказа от употребления алкоголя
Главврач клиники Бетти Форд в Бад-Брюккенау в Германии Ярмила Мальмейстер рассказала, какие преимущества имеет резкий отказ от алкоголя.
Музыка