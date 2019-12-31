Предстоящим усилиям по созданию сильного и стабильного государства уделено очень большое внимание, что стало главной особенностью этого поздравления, заявил в интервью Федеральному агентству новостей интеллектуал, политолог и публицист Анатолий Вассерман.

с чего всё началось

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году. Его слова приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

Общество В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.

Шоу-бизнес Певица Рита Дакота попала в ДТП В автомобиль такси, в котором ехала певица, врезался автобус. В момент ДТП певица направлялась в салон красоты.

Политика Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.

Общество Более полумиллиона россиян заявили о наличии второго гражданства С 2015 года россияне направили в органы внутренних дел более 543 тысяч уведомлений о наличии второго гражданства или иностранного вида на жительство.

Армия и оружие В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.

Политика Генпрокуратура Украины прекратила свое существование Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Политика Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим Умеров назвал речь президента на крымско-татарском языке комической ситуацией, а также отметил, что таким образом Зеленский причислил крымских татар к украинцам.

Общество В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры В Киеве прошло факельное шествие в честь 111-летия со дня рождения одного из лидеров украинского националистического движения — Степана Бандеры, сообщает «Общественное телевидение».

Общество Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.

Экономика В России выросли страховые пенсии По данным Пенсионного фонда РФ, средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров вырос в среднем на тысячу в месяц, до 16,4 тысячи рублей.

Общество Название Голландия официально перестало существовать Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.

Происшествия Двое мужчин прыгнули с парашютом с балкона многоэтажки в Красноярске Появилось видео, на котором двое мужчин, находясь на 24-м этаже на общем балконе жилого дома, расположенного на правом берегу реки в Красноярске, совершили экстремальный прыжок со специальным парашютом (бейсджампинг).