Политика

Lenta.ruLenta.ruНазвана особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году. Его слова приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).
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с чего всё началось

Вассерман прокомментировал новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам

Предстоящим усилиям по созданию сильного и стабильного государства уделено очень большое внимание, что стало главной особенностью этого поздравления, заявил в интервью Федеральному агентству новостей интеллектуал, политолог и публицист Анатолий Вассерман.
ФАНвчера в 09:41

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Вассерман назвал особенность новогоднего обращения Путина

Комсомольская правда03:29

Вассерман прокомментировал новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам

ФАНвчера в 09:41

Вассерман нашел особенность в новогоднем обращении Путина

Московский Комсомолец02:39

Анатолий Вассерман прокомментировал обращение президента Путина к гражданам

REGNUM02:37

Вассерман выделил интересную деталь в обращении Путина

News.ru00:01

Названа особенность новогоднего обращения Путина

Lenta.ruвчера в 21:49

Названы особенности новогоднего обращения Путина

Телеканал 360°03:06
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Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Газета.Ru 04:35
Здоровье

Депздрав посоветовал не доедать хранившиеся более суток салаты

Вечерняя Москва 00:31
Игры

Sony анонсировала бесплатные игры на PlayStation Plus в январе

Компания Sony анонсировала бесплатные игры на сервисе PlayStation Plus в январе.
Актуальные Новости 05:42
Общество

В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек

Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
РИА Новости 04:39
Общество

МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС

МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
РИА Новости вчера в 19:41
Шоу-бизнес

Певица Рита Дакота попала в ДТП

В автомобиль такси, в котором ехала певица, врезался автобус. В момент ДТП певица направлялась в салон красоты.
РЕН ТВ 31.12.19 в 06:53
Политика

Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией

Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
РБК 05:50
Экономика

Как могут измениться курсы доллара США и евро в 2020 году

В начале 2020 года одним из определяющих факторов для российской валюты может стать развитие торговых отношений между США и Китаем.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия

Актриса из фильма «Первый Мститель» подозревается в убийстве матери

REGNUM 02:41
Политика

Вице-премьер Украины заявил об отказе выплачивать пенсии жителям Донбасса

Напомним, что 1 декабря украинский политолог Арестович предложил перед выдачей пенсий жителям Донбасса брать с них расписку о верности Украине.
ИА Новороссия 05:20
Политика

На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
РБК 04:45
Шоу-бизнес

19-летняя дочь Ларисы Гузеевой показала видео с возлюбленным

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова показала, как встретила Новый год. Девушка разместила в Instagram видео и несколько фото.
ТВ Центр вчера в 09:00
Общество

Более полумиллиона россиян заявили о наличии второго гражданства

С 2015 года россияне направили в органы внутренних дел более 543 тысяч уведомлений о наличии второго гражданства или иностранного вида на жительство.
Lenta.ru 06:37
Общество

Новый год в центре Петербурга встретили рекордные два миллиона человек

В четверг, 2 января, стало известно, что Новый год на Невском проспекте и Дворцовой площади встретили два миллиона человек.
Форпост Северо-Запад 06:28
Армия и оружие

В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана

Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.
РИА Новости 30.12.19 в 13:55
Политика

Генпрокуратура Украины прекратила свое существование

Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 05:51
Политика

Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим

Умеров назвал речь президента на крымско-татарском языке комической ситуацией, а также отметил, что таким образом Зеленский причислил крымских татар к украинцам.
Lenta.ru 05:53
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

РИА Новости вчера в 12:32
Авто

МВД объяснило новые правила регистрации автомобилей

Вступил в силу федеральный закон с новыми правилами государственной регистрации транспортных средств.
Рамблер вчера в 05:54
Общество

В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры

В Киеве прошло факельное шествие в честь 111-летия со дня рождения одного из лидеров украинского националистического движения — Степана Бандеры, сообщает «Общественное телевидение».
РБК вчера в 13:04
Общество

Папа римский извинился за то, что ударил женщину по руке

Папа римский Франциск извинился за то, что накануне ударил по руке женщину, которая схватила его на площади Святого Петра в Ватикане, передает РИА Новости.
DP.RU вчера в 07:58
Политика

В Германии заявили о готовности к полетам лишь 20 вертолетов ВС из 152

Известия 04:58
Общество

Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина

Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
МР7.ру вчера в 10:40
Экономика

В России выросли страховые пенсии

По данным Пенсионного фонда РФ, средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров вырос в среднем на тысячу в месяц, до 16,4 тысячи рублей.
Российская газета 31.12.19 в 16:20
Общество

Название Голландия официально перестало существовать

Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Известия вчера в 17:54
Наука

В России нашли способ упростить и удешевить производство лазеров

Открытие позволит значительно удешевить и упростить производство лазерной оптики, а также поможет добиться большей мощности излучения.
Индикатор 30.12.19 в 01:29
Происшествия

Двое мужчин прыгнули с парашютом с балкона многоэтажки в Красноярске

Появилось видео, на котором двое мужчин, находясь на 24-м этаже на общем балконе жилого дома, расположенного на правом берегу реки в Красноярске, совершили экстремальный прыжок со специальным парашютом (бейсджампинг).
ТАСС 06:02
Здоровье

Врач рассказал о необходимых зимой витаминах

По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.
RT на русском 00:00
Футбол

Медведев назвал условие, при котором Семак продолжит работу в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что будущее Сергея Семака в петербургском клубе напрямую зависит от результатов чемпионата России.
АБН 00:16
Происшествия

Камера наблюдения запечатлела взрыв газа в жилом доме в Твери

В Сети опубликовано видео взрыва газа в жилом доме на бульваре Гусева в Твери, прогремевшего утром в четверг, 2 января.
Вести.Ru 05:52
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