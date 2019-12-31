Политика
Lenta.ruНазвана особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году. Его слова приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).
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с чего всё началось
Предстоящим усилиям по созданию сильного и стабильного государства уделено очень большое внимание, что стало главной особенностью этого поздравления, заявил в интервью Федеральному агентству новостей интеллектуал, политолог и публицист Анатолий Вассерман.ФАНвчера в 09:41
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Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Здоровье
Депздрав посоветовал не доедать хранившиеся более суток салаты
Игры
Sony анонсировала бесплатные игры на PlayStation Plus в январе
Компания Sony анонсировала бесплатные игры на сервисе PlayStation Plus в январе.
Общество
В Турции после побега экс-главы Nissan задержали нескольких человек
Несколько человек задержаны в Турции по делу о побеге из Японии бывшего главы автоконцерна Nissan Карлоса Гона, сообщает в четверг телеканал NTV со ссылкой на источник в МВД страны.
Общество
МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
Шоу-бизнес
Певица Рита Дакота попала в ДТП
В автомобиль такси, в котором ехала певица, врезался автобус. В момент ДТП певица направлялась в салон красоты.
Политика
Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией
Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
Экономика
Как могут измениться курсы доллара США и евро в 2020 году
В начале 2020 года одним из определяющих факторов для российской валюты может стать развитие торговых отношений между США и Китаем.
Политика
Вице-премьер Украины заявил об отказе выплачивать пенсии жителям Донбасса
Напомним, что 1 декабря украинский политолог Арестович предложил перед выдачей пенсий жителям Донбасса брать с них расписку о верности Украине.
Политика
На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
Шоу-бизнес
19-летняя дочь Ларисы Гузеевой показала видео с возлюбленным
Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова показала, как встретила Новый год. Девушка разместила в Instagram видео и несколько фото.
Общество
Более полумиллиона россиян заявили о наличии второго гражданства
С 2015 года россияне направили в органы внутренних дел более 543 тысяч уведомлений о наличии второго гражданства или иностранного вида на жительство.
Общество
Новый год в центре Петербурга встретили рекордные два миллиона человек
В четверг, 2 января, стало известно, что Новый год на Невском проспекте и Дворцовой площади встретили два миллиона человек.
Армия и оружие
В Госдепе прокомментировали морские учения России, Китая и Ирана
Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и завершаются 30 декабря.
Политика
Генпрокуратура Украины прекратила свое существование
Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Политика
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Умеров назвал речь президента на крымско-татарском языке комической ситуацией, а также отметил, что таким образом Зеленский причислил крымских татар к украинцам.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Авто
МВД объяснило новые правила регистрации автомобилей
Вступил в силу федеральный закон с новыми правилами государственной регистрации транспортных средств.
Общество
В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры
В Киеве прошло факельное шествие в честь 111-летия со дня рождения одного из лидеров украинского националистического движения — Степана Бандеры, сообщает «Общественное телевидение».
Общество
Папа римский извинился за то, что ударил женщину по руке
Папа римский Франциск извинился за то, что накануне ударил по руке женщину, которая схватила его на площади Святого Петра в Ватикане, передает РИА Новости.
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Экономика
В России выросли страховые пенсии
По данным Пенсионного фонда РФ, средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров вырос в среднем на тысячу в месяц, до 16,4 тысячи рублей.
Общество
Название Голландия официально перестало существовать
Название Голландия для обозначения Нидерландов официально перестало существовать с 1 января 2020 года.
Наука
В России нашли способ упростить и удешевить производство лазеров
Открытие позволит значительно удешевить и упростить производство лазерной оптики, а также поможет добиться большей мощности излучения.
Происшествия
Двое мужчин прыгнули с парашютом с балкона многоэтажки в Красноярске
Появилось видео, на котором двое мужчин, находясь на 24-м этаже на общем балконе жилого дома, расположенного на правом берегу реки в Красноярске, совершили экстремальный прыжок со специальным парашютом (бейсджампинг).
Здоровье
Врач рассказал о необходимых зимой витаминах
По словам эксперта, наилучшее воздействие на организм оказывает совместный приём сразу всех необходимых человеку витаминов и минеральных веществ.
Футбол
Медведев назвал условие, при котором Семак продолжит работу в «Зените»
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что будущее Сергея Семака в петербургском клубе напрямую зависит от результатов чемпионата России.
Происшествия
Камера наблюдения запечатлела взрыв газа в жилом доме в Твери
В Сети опубликовано видео взрыва газа в жилом доме на бульваре Гусева в Твери, прогремевшего утром в четверг, 2 января.