Предстоящим усилиям по созданию сильного и стабильного государства уделено очень большое внимание, что стало главной особенностью этого поздравления, заявил в интервью Федеральному агентству новостей интеллектуал, политолог и публицист Анатолий Вассерман.

с чего всё началось

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году. Его слова приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).

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