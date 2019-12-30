Политика

Lenta.ruLenta.ruНазвана особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году. Его слова приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).
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с чего всё началось

Вассерман прокомментировал новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам

Предстоящим усилиям по созданию сильного и стабильного государства уделено очень большое внимание, что стало главной особенностью этого поздравления, заявил в интервью Федеральному агентству новостей интеллектуал, политолог и публицист Анатолий Вассерман.
ФАНвчера в 09:41

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Вассерман прокомментировал новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам

ФАНвчера в 09:41

Названы особенности новогоднего обращения Путина

Телеканал 360°03:06

Вассерман нашел особенность в новогоднем обращении Путина

Московский Комсомолец02:39

Анатолий Вассерман прокомментировал обращение президента Путина к гражданам

REGNUM02:37

Вассерман выделил интересную деталь в обращении Путина

News.ru00:01

Названа особенность новогоднего обращения Путина

Lenta.ruвчера в 21:49

Вассерман назвал особенность новогоднего обращения Путина

Комсомольская правда03:29
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Российская газета 01:29
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РИА Новости 07:45
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МР7.ру вчера в 10:40
Происшествия

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Появилось видео с места взрыва газа в жилом доме в Твери

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В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые корректируют список документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД.
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REGNUM 31.12.19 в 13:52
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На Украине повысится минимальная зарплата

С 1 января 2020 года на Украине на 11% вырастет уровень минимальной зарплаты, она составит 4723 гривны (12 282 рубля), сообщает riafan.ru.
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Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Лера Кудрявцева опубликовала первое видео после операции, и поклонники знаменитости отмечают, что грудь у нее существенно уменьшилась.
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Молодежная хоккейная сборная России (игроки не старше 20 лет) сыграет с командой Швейцарии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею.
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Клебо отреагировал на приглашение Большунова

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Иран обвинил США в попытках срыва совместных с Россией и КНР учений

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В Крыму главврача одной из больниц подозревают в получении взятки

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Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией

Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
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Генпрокуратура Украины прекратила свое существование

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Европейская авиастроительная компания Airbus обогнала американскую Boeing по числу поставленных самолетов и вышла на первое место, передает Reuters со ссылкой на источники.
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Нидерланды перестали использовать название «Голландия»

Нидерланды с 1 января 2020 года официально прекратили обозначать своё государство названием «Голландия», местные власти, а также университеты и посольства будут использовать лишь официальное название страны.
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