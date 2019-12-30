Политика
Lenta.ruНазвана особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году. Его слова приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).
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с чего всё началось
Предстоящим усилиям по созданию сильного и стабильного государства уделено очень большое внимание, что стало главной особенностью этого поздравления, заявил в интервью Федеральному агентству новостей интеллектуал, политолог и публицист Анатолий Вассерман.ФАНвчера в 09:41
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Наука
Ученые нашли способ, как снизить платежи за воду
Политика
Бельгийский суд приостановил европейский ордер на арест Пучдемона
Бельгийский суд принял решение приостановить действия европейских ордеров на арест каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, выданных испанским судом, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
Общество
Первый канал отключил комментарии к новогоднему обращению Путина
Пользователи социальных сетей обратили внимание, что госканалы, такие как Первый канал и «Россия 24», скрыли комментарии и счетчик лайков/дизлайков к новогоднему видеообращению президента России Владимира Путина, сообщает Znak.com.
Общество
Вступил в силу закон о любительской рыбалке в России
1 января 2020 года в России вступил в силу закон, регулирующий любительское рыболовство.
Хоккей
«Адмирал» не смог вовремя вылететь в Москву на матч с «Авангардом»
В Балашихе «Авангард» примет «Адмирал». Начало матча запланировано на 17:00 мск.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения, которые корректируют список документов, предъявляемых сотрудникам ГИБДД.
Шоу-бизнес
Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно
Всемирно известная супермодель Наталья Водянова выходит замуж за одного из богатейших людей планеты Антуана Арно.
Армия и оружие
«Деривация» и «Дрок». Опубликовано видео испытаний новейших артсистем
Общество
На Украине повысится минимальная зарплата
С 1 января 2020 года на Украине на 11% вырастет уровень минимальной зарплаты, она составит 4723 гривны (12 282 рубля), сообщает riafan.ru.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Лера Кудрявцева опубликовала первое видео после операции, и поклонники знаменитости отмечают, что грудь у нее существенно уменьшилась.
Общество
В Киеве прошло факельное шествие в честь Бандеры
Общество
Папа римский ударил женщину на праздновании Нового года
Папа римский Франциск ударил женщину по руке во время общения с верующими на площади Святого Петра в Риме.
Футбол
Игроки сборной России назвали любимые новогодние фильмы
Пятеро футболистов команды назвали свои любимые новогодние фильмы.
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Общество
МЧС подготовило законопроект об обязательной эвакуации из зон ЧС
МЧС разработало законопроект, обязывающий граждан эвакуироваться из зон чрезвычайных ситуаций при соответствующем решении уполномоченных на это комиссий.
Хоккей
Швейцария — Россия 1:3 (2-й перерыв)
Молодежная хоккейная сборная России (игроки не старше 20 лет) сыграет с командой Швейцарии в четвертьфинальном матче молодежного чемпионата мира (МЧМ) по хоккею.
Спорт
Клебо отреагировал на приглашение Большунова
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал приглашение россиянина Александра Большунова отпраздновать его день рождения тортом и домашней водкой.
Происшествия
Ливан получил от Интерпола ордер на арест бывшего главы «Ниссана» Карлоса Гона, — сообщает Reuters
Ливан получил от Интерпола ордер на арест бывшего главы "Ниссана" Карлоса Гона, - сообщает Reuters со ссылкой на информированный источник.
Происшествия
В Крыму главврача одной из больниц подозревают в получении взятки
Главврача Ленинской центральной районной больницы Крыма подозревают в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба крымского управления СК РФ.
Политика
Депутаты ответили на предложение Эстонии о пересмотре границ с Россией
Территории, на которые претендует Эстония, стали частью России, а Тартуский мирный договор на основании которого Таллин хочет провести пересмотр границ, является историческим документом, не имеющим юридической силы.
Политика
Генпрокуратура Украины прекратила свое существование
Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование и стала Офисом генерального прокурора. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Общество
Airbus обогнал Boeing по поставкам самолетов
Европейская авиастроительная компания Airbus обогнала американскую Boeing по числу поставленных самолетов и вышла на первое место, передает Reuters со ссылкой на источники.
Политика
На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
Кино
1 января 2020 года в прокат выйдет «Вторжение» Фёдора Бондарчука
«Вторжение» – первый фильм, который покажут россиянам в новом году. Создатели уверяют: картина будет интересна всем.
Общество
Нидерланды перестали использовать название «Голландия»
Нидерланды с 1 января 2020 года официально прекратили обозначать своё государство названием «Голландия», местные власти, а также университеты и посольства будут использовать лишь официальное название страны.