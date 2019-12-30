Политика

Lenta.ruLenta.ruНазвана особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году. Его слова приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).
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Вассерман прокомментировал новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам

Предстоящим усилиям по созданию сильного и стабильного государства уделено очень большое внимание, что стало главной особенностью этого поздравления, заявил в интервью Федеральному агентству новостей интеллектуал, политолог и публицист Анатолий Вассерман.
ФАНвчера в 09:41

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Вассерман назвал особенность новогоднего обращения Путина

Комсомольская правда03:29

Названа особенность новогоднего обращения Путина

Lenta.ruвчера в 21:49

Вассерман нашел особенность в новогоднем обращении Путина

Московский Комсомолец02:39

Анатолий Вассерман прокомментировал обращение президента Путина к гражданам

REGNUM02:37

Вассерман выделил интересную деталь в обращении Путина

News.ru00:01

Названы особенности новогоднего обращения Путина

Телеканал 360°03:06

Вассерман прокомментировал новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам

ФАНвчера в 09:41
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Политика

Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении к украинскому народу несколько фраз произнес на крымско-татарском, причисляя крымчан к украинцам.
РИА Новости 02:47
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В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
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Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
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Стало известно об одном погибшем на пожаре в Астрахани

Один человек погиб в результате крупного пожара в многоквартирном доме в Астрахани.
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Происшествия

В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь

Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
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Происшествия

Появилось видео с места взрыва бытового газа в квартире в Твери

РБК 04:03
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Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе

Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
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Роспотребнадзор призвал не хранить после новогоднего застолья салаты, заливные блюда, картофельное пюре, рубленые изделия из мяса и рыбы из-за риска отравления.
ТАСС 04:00
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В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»

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В России вступили в силу новые меры поддержки семей с детьми

С начала года в России вступили в силу новые меры поддержки семей с детьми.
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Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

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В социальной сети Twitter автор странички AndroidSaint опубликовал рекламный ролик новых Xiaomi Watch Color.
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