Политика
Lenta.ruНазвана особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году. Его слова приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).
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с чего всё началось
Предстоящим усилиям по созданию сильного и стабильного государства уделено очень большое внимание, что стало главной особенностью этого поздравления, заявил в интервью Федеральному агентству новостей интеллектуал, политолог и публицист Анатолий Вассерман.ФАНвчера в 09:41
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Политика
Крымские татары ответили на новогоднее обращение Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский в своем новогоднем обращении к украинскому народу несколько фраз произнес на крымско-татарском, причисляя крымчан к украинцам.
Общество
Китай приостановил фондовые операции с Великобританией
Правительство Китая временно остановило запланированные трансграничные листинги между Шанхайской и Лондонской фондовыми биржами.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Экономика
Сокращен срок владения жильем для его продажи без уплаты НДФЛ
Срок владения единственным жильем, по истечении которого не нужно будет платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), снизился с пяти до трех лет.
Гаджеты
Очередной эффект популярности Ryzen. Доля AMD в статистике известного ПО достигла 40%
Как можно видеть, на 1 января 2020 года доля AMD составляла 40%, доля Intel — 60%.
Происшествия
Стало известно об одном погибшем на пожаре в Астрахани
Один человек погиб в результате крупного пожара в многоквартирном доме в Астрахани.
Политика
На Украине заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина еще не «созрела» для того, чтобы возобновить прямые поставки газа из России.
Происшествия
В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по региону.
Политика
Описаны пять сценариев развития ситуации в Донбассе
Украинское издание «Страна.ua» опубликовало пять сценариев развития ситуации в Донбассе в 2020 году. Первый сценарий — «инерционный».
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Общество
Роспотребнадзор не рекомендует доедать новогодние салаты 2 января
Роспотребнадзор призвал не хранить после новогоднего застолья салаты, заливные блюда, картофельное пюре, рубленые изделия из мяса и рыбы из-за риска отравления.
Общество
В Нидерландах официально перестали использовать название «Голландия»
Название «Голландия» с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды.
Авто
Вступили в силу новые правила регистрации автомобилей
Спорт
Бегун из Уганды праздновал победу перед финишем и проиграл
Легкоатлет из Уганды Якоб Киплимо начал праздновать победу вблизи финиша во время забега в Бразилии и проиграл, передает NBC.
Шоу-бизнес
Александр Петров публично признался в любви Стасе Милославской
Instagram Актриса Стася Милославская опубликовала в своем Instagram фотографию с Александром Петровым.
Армия и оружие
На Украине заявили о ранении военного в Донбассе 1 января
На Украине силовики заявили, что зафиксировали два обстрела своих позиций в Донбассе.
Общество
В России вступили в силу новые меры поддержки семей с детьми
С начала года в России вступили в силу новые меры поддержки семей с детьми.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
В четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России встретится с командой Швейцарии.
Общество
Нарколог предостерег от смертельно опасного способа борьбы с похмельем
Брюн добавил, что алкоголь в организме перерабатывается от трех дней до трех недель.
Футбол
Рагнар Сигурдссон расторг контракт с «Ростовом»
Футбол
Моуринью назвал идиотом тренера «Саутгемптона»
Шоу-бизнес
У актера Евгения Пронина родился сын в Новый год
39-летний киноактер рассказал фанатам о рождении сына в Новый год.
Политика
Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
Футбол
«Гранада» арендовала Фулькье у «Уотфорда» до конца сезона
Экономика
Миллиардер указал на нищету российских пенсионеров
Российский и азербайджанский бизнесмен, президент и владелец группы компаний Crocus Group Араз Агаларов заявил, что россияне получают низкие пенсии и зарплаты.
Гаджеты
В рекламе показали новые умные часы Xiaomi Watch Color
В социальной сети Twitter автор странички AndroidSaint опубликовал рекламный ролик новых Xiaomi Watch Color.
Шоу-бизнес
51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа
Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».