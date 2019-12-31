Политика

Lenta.ruLenta.ruНазвана особенность новогоднего обращения Путина

Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году. Его слова приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).
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Вассерман прокомментировал новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам

Предстоящим усилиям по созданию сильного и стабильного государства уделено очень большое внимание, что стало главной особенностью этого поздравления, заявил в интервью Федеральному агентству новостей интеллектуал, политолог и публицист Анатолий Вассерман.
ФАНвчера в 09:41

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Вассерман назвал особенность новогоднего обращения Путина

Комсомольская правда03:29

Названы особенности новогоднего обращения Путина

Телеканал 360°03:06

Вассерман прокомментировал новогоднее обращение Владимира Путина к россиянам

ФАНвчера в 09:41

Анатолий Вассерман прокомментировал обращение президента Путина к гражданам

REGNUM02:37

Вассерман выделил интересную деталь в обращении Путина

News.ru00:01

Названа особенность новогоднего обращения Путина

Lenta.ruвчера в 21:49

Вассерман нашел особенность в новогоднем обращении Путина

Московский Комсомолец02:39
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Lenta.ru 09:04
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Российская газета 09:00
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В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
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Новогодняя серия «Простоквашино» набрала миллион просмотров

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Общество

В России изменились правила обращения с животными

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Борющийся с раком российский врач-онколог написал прощальное письмо

Lenta.ru 07:52
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В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России

Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
RT на русском 05:18
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Apple возобновляет сотрудничество с бывшим партнёром Imagination Technologies

Акции Imagination Technologies рухнули после отказа Apple от сотрудничества с ней в связи с решением перейти на использование собственных графических чипов.
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