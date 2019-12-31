Политика
Lenta.ruНазвана особенность новогоднего обращения Путина
Публицист, политолог и телеведущий Анатолий Вассерман назвал особенность обращения президента России Владимира Путина к соотечественникам в этом году. Его слова приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).
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с чего всё началось
Предстоящим усилиям по созданию сильного и стабильного государства уделено очень большое внимание, что стало главной особенностью этого поздравления, заявил в интервью Федеральному агентству новостей интеллектуал, политолог и публицист Анатолий Вассерман.ФАНвчера в 09:41
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Общество
Папа Римский ударил женщину в Ватикане
Экономика
Агаларов назвал низкие пенсии и зарплаты россиян преградой росту ВВП
Агаларов отметил, что и зарплаты у россиян невысокие.
Авто
Kia сертифицировала кроссовер Kia XCeed в России
Компания KIA расширила действующее Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на семейство KIA Ceed новым кроссовером XCeed.
Кино
Сериалы января 2020 года: что обязательно стоит смотреть
Новые эпизоды «Содержанок», у руля которых теперь стоит постановщица Дарья Жук («Хрусталь»), зрители тоже увидят.
Политика
Бельгийский суд приостановил дело об экстрадиции Пучдемона и Комина
Бельгийский суд принял решение приостановить дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, международные и европейских ордера на арест которых были выданы испанским судьей, сообщил сам Пучдемон в Twitter.
Происшествия
Мать похищенной в Москве девочки захотели лишить родительских прав
Следственный комитет по городу Москве направил в компетентные органы документы для рассмотрения вопроса о лишении или ограничении родительских прав матери девочки, которую похитили в новогоднюю ночь.
Хоккей
Россия обыграла Швейцарию в четвертьфинале молодежного ЧМ по хоккею
Сборная России вышла в полуфинал молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в Чехии.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Общество
В России изменились правила обращения с животными
В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Политика
В Киеве заявили о неготовности к прямым поставкам газа из России
Украина «ещё не созрела» для возвращения к прямым поставкам газа из России, заявил украинский вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
Гаджеты
Apple возобновляет сотрудничество с бывшим партнёром Imagination Technologies
Акции Imagination Technologies рухнули после отказа Apple от сотрудничества с ней в связи с решением перейти на использование собственных графических чипов.
Кино
Вышел трейлер второй части «Тихого места»
Как писал NEWS.ru, ранее медиакомпания STX Entertainment опубликовала второй трейлер фильма «Джентльмены» британского режиссёра Гая Ричи.
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
На Украине с 1 января начала действовать гарантированная цена на газ для населения, следует из сообщения Минэнерго Украины.
Армия и оружие
Иран заявил о попытках США сорвать учения с Россией и Китаем
Происшествия
В Омской области подросток насмерть замерз в новогоднюю ночь
Тело 17-летнего подростка, пропавшего в новогоднюю ночь в Омской области, нашли в полукилометре от села, он замерз насмерть, сообщает в четверг следственное управление СК России по региону.
Политика
Парламент Турции разрешил отправку военных в Ливию
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Футбол
Нани: «В Новый год игроки „МЮ“ могли прийти на тренировку нетрезвыми, Фергюсон знал, как себя вести»
Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Нани рассказал, что экс-главный тренер команды Алекс Фергюсон мог разрешить футболистам прийти в особенные дни на тренировку в нетрезвом состоянии.
Происшествия
В Красноярске проверят сообщение о прыжке парашютистов с балкона
Полицейские проводят проверку после сообщения в СМИ о прыжке парашютистов с балкона 24 этажа, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю.
Футбол
Ванда Нара рассказала о кризисе Икарди в «Интере»
Мой муж был в кризисе, он больше никому не доверял, он хотел закончить играть в футбол.
Общество
Ливан получил ордер Интерпола на арест Карлоса Гона
Власти Ливана получили ордер, выданный Интерполом, на арест бывшего главы Renault—Nissan—Mitsubishi Карлоса Гона, сообщил Reuters.
Футбол
«Интер» ведет переговоры по Эриксену
По информации итальянских медиа, «Интер» связался с представителями полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.
Гаджеты
Очередной эффект популярности Ryzen. Доля AMD в статистике известного ПО достигла 40%
Как можно видеть, на 1 января 2020 года доля AMD составляла 40%, доля Intel — 60%.
Кино
Малкович рассказал о своей работе в сериале «Новый папа»
Актёр Джон Малкович рассказал о работе с режиссёром Паоло Соррентино в сериале «Новый папа».