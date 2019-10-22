Футбол

ЧемпионатЧемпионатОпубликован полный список претендентов на «Золотой мяч»

Авторитетное французское издание France Football опубликовало список претендентов на «Золотой мяч».
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Подробнее о событии

Тадич, ван де Бек, Трент и даже Льорис могут получить «Золотой мяч». Это официальная информация

Sport24.ruвчера в 18:10

Опубликован полный список претендентов на «Золотой мяч»

Чемпионатвчера в 20:28

Среди номинантов на «Золотой мяч» 7 игроков «Ливерпуля», 5 футболистов «Ман Сити» и 4 – «Барсы»

Sports.ruвчера в 21:16

Месси в 14-й раз в карьере номинирован на «Золотой мяч»

Sportbox.RUвчера в 20:28

Роналду и де Лигт — в числе претендентов на «Золотой мяч»

Спорт-Экспрессвчера в 17:02

Букмекеры оценили шансы Роналду и Месси на «Золотой мяч»

Metaratingsвчера в 20:55

Обладатель «Золотого мяча» Модрич не попал в список претендентов на награду

Газета.Ruвчера в 21:09
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Финансы

Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года

В последний раз курс евро опускался ниже этой отметки 13 марта 2018 года (данные Банка России).
Российская газета 20 октября в 03:00
Политика

Трамп: договор о ядерных вооружениях должен быть заключен между США, Россией и Китаем

Вашингтон рассчитывает на то, что договор, который ограничивал бы разработки ядерных вооружений, должен быть заключен между США, Россией и Китаем.
ТАСС 02:31
Происшествия

В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

Как сообщила официальный представитель СК Светалана Петренко, найдены тела депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи, которые были убиты в 2012 году по указанию Шишканова.
Газета.Ru вчера в 11:33
Экономика

Спрос на бензин в России рекордно обрушился

Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.
Lenta.ru вчера в 23:48
Политика

Помпео встретится с митрополитом Волоколамским Илларионом в Вашингтоне

Госсекретарь США Майк Помпео встретится с председателем Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Илларионом в Вашингтоне 22 октября, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.
Life.ru 02:25
Технологии

Электронные четки из Ватикана взломали всего за 15 минут

«Умные» четки из Ватикана, презентация которых состоялась несколько дней назад, через привязку к смартфону напоминают пользователю о религиозных праздниках и ежедневно рассылают новые молитвы.
Planet Today 20 октября в 17:55
Здоровье

Малышева перечислила смертельно опасные сочетания лекарства и алкоголя

Известная телеведущая Елена Малышева вместе с профессором-инфекционистом Владимиром Никифоровым составили список из пяти лекарственных средств, которые смертельно опасны при сочетании с алкоголем, сообщает «Экономика сегодня».
Слово и Дело вчера в 18:57
Футбол

Зинедин Зидан: «Хочу остаться в „Реале“ навсегда»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи о возможном увольнении, а также поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая».
Sportbox.RU вчера в 19:13
Политика

Украинский актер предложил возвести стену на границе с ДНР и ЛНР

Украинский актер и писатель Антон Мухарский предложил построить стену и отгородиться от ДНР и ЛНР. Об этом сообщает портал "Обозреватель".
РЕН ТВ вчера в 18:04
Политика

Путин ввел в СПЧ Фаддеева и Вышинского вместо Федотова и Шульман

Помимо Федотова из СПЧ ушли и несколько членов Совета: руководитель правозащитной организации "Восход" Евгений Бобров, профессор ВШЭ Илья Шаблинский, политолог Екатерина Шульман и глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.
Газета.Ru вчера в 15:57
Политика

Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией

Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Газета.Ru 19 октября в 08:39
Гаджеты

Характеристики GeForce GTX 1660 Super подтверждены

Похоже, что секретов в плане видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super не осталось.
Игромания.ру вчера в 22:02
Общество

Роспатент назвал самую необычную заявку на патент 2019 года

В Роспатенте назвали самую необычную заявку на патент, которая поступила в этом году.
Вести ФМ вчера в 05:47
Общество

«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском вчера в 12:44
Политика

Путин и Макрон отметили безальтернативность Минских соглашений

«При обсуждении возможности проведения очередного саммита «нормандской четверки» президент России вновь акцентировал целесообразность его тщательной подготовки, что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений», — отмечается на сайте Кремля.
Известия вчера в 17:07
Шоу-бизнес

Игорь Петренко изменял первой жене с Екатериной Климовой

Актер откровенно рассказал об измене первой жене с Екатериной Климовой.
OAnews вчера в 13:06
Футбол

«Локомотив» сыграет с «Ювентусом» в групповом этапе Лиги чемпионов

В Турине в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов местный «Ювентус» сыграет против московского «Локомотива».
Нева Спорт вчера в 22:00
Общество

Милонов призвал ограничить в РФ продажу детского шампанского

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил ограничить продажу детского шампанского в России, направив соответствующее обращение главе Минпромторга РФ Денису Мантурову.
Экономика сегодня 01:29
Происшествия

Обвиняемый в убийстве девочки в Саратове полностью признал вину

Интерфакс вчера в 07:01
Здоровье

Онищенко раскритиковал Минздрав за список смертельно опасных прививок

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что список «смертельно опасных» прививок, составленный Минздравом, нельзя воспринимать всерьёз.
Век вчера в 14:44
Гаджеты

Появились первые игровые тесты процессора Intel Core i9-9900KS

В сети появились первые игровые тесты процессора Intel Core i9-9900KS.
Игромания.ру 20 октября в 19:36
Армия и оружие

Постпредство России порекомендовало НАТО купить учебники по истории

Постпредство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести учебники по истории вместо комплектов зимней формы.
Газета.Ru вчера в 21:39
Экономика

Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России

Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
РБК вчера в 23:33
Происшествия

21-летняя сахалинка передумала платить за приобретенный автомобиль и стала фигуранткой уголовного дела

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому району возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Сахалин.Инфо 02:01
Хоккей

Тренер «Амура» объяснил угрозу сжечь машину судье эмоциями

Встреча завершилась разгромным поражением «Амура» со счётом 1:5. Позже тренер команды заявил, что он просто пошутил.
Говорит Москва вчера в 15:49
Экономика

Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины

Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, на самом деле свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
РИА Новости вчера в 22:15
Армия и оружие

Начались испытания двигателя ВК-2500П для вертолетов Ми-28НМ

Ватагин рассказал, что двигатели установят на ударных вертолетах Ми-28НМ (версия Ми-28Н «Ночной охотник»), которые в скором времени примет на вооружение российская армия.
ТК Звезда вчера в 13:49
Армия и оружие

Курды закидали американских военных помидорами и камнями

Покидающих Сирию американцев забросали помидорами и камнями.
Рифей-Пермь вчера в 18:26
Политика

Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США

Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
RT на русском вчера в 21:51
Общество

Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше

Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Газета.Ru 20 октября в 09:58
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