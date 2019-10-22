Футбол
ЧемпионатОпубликован полный список претендентов на «Золотой мяч»
Авторитетное французское издание France Football опубликовало список претендентов на «Золотой мяч».
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Финансы
Ноябрь даст рублю шанс повторить успех марта 2018 года
В последний раз курс евро опускался ниже этой отметки 13 марта 2018 года (данные Банка России).
Политика
Трамп: договор о ядерных вооружениях должен быть заключен между США, Россией и Китаем
Вашингтон рассчитывает на то, что договор, который ограничивал бы разработки ядерных вооружений, должен быть заключен между США, Россией и Китаем.
Происшествия
В Подмосковье обнаружены тела депутата и ее семьи, убитых в 2012 году
Как сообщила официальный представитель СК Светалана Петренко, найдены тела депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи, которые были убиты в 2012 году по указанию Шишканова.
Экономика
Спрос на бензин в России рекордно обрушился
Спрос на бензин в России в 2019-м упал на один процент по сравнению с прошлым годом, что является рекордом за последние несколько лет.
Политика
Помпео встретится с митрополитом Волоколамским Илларионом в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео встретится с председателем Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Илларионом в Вашингтоне 22 октября, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.
Технологии
Электронные четки из Ватикана взломали всего за 15 минут
«Умные» четки из Ватикана, презентация которых состоялась несколько дней назад, через привязку к смартфону напоминают пользователю о религиозных праздниках и ежедневно рассылают новые молитвы.
Здоровье
Малышева перечислила смертельно опасные сочетания лекарства и алкоголя
Известная телеведущая Елена Малышева вместе с профессором-инфекционистом Владимиром Никифоровым составили список из пяти лекарственных средств, которые смертельно опасны при сочетании с алкоголем, сообщает «Экономика сегодня».
Футбол
Зинедин Зидан: «Хочу остаться в „Реале“ навсегда»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал слухи о возможном увольнении, а также поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Галатасарая».
Политика
Украинский актер предложил возвести стену на границе с ДНР и ЛНР
Украинский актер и писатель Антон Мухарский предложил построить стену и отгородиться от ДНР и ЛНР. Об этом сообщает портал "Обозреватель".
Политика
Путин ввел в СПЧ Фаддеева и Вышинского вместо Федотова и Шульман
Помимо Федотова из СПЧ ушли и несколько членов Совета: руководитель правозащитной организации "Восход" Евгений Бобров, профессор ВШЭ Илья Шаблинский, политолог Екатерина Шульман и глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков.
Политика
Конгресс США потребовал признать «Азов» террористической организацией
Добровольческий батальон "Азов" Национальной гвардии Украины могут признать в США террористической организацией – с соответствующим ходатайством к Госдепартаменту обратились 39 членов конгресса во главе с председателем комитета по противодействию терроризму Максом Розом.
Гаджеты
Характеристики GeForce GTX 1660 Super подтверждены
Похоже, что секретов в плане видеокарты NVIDIA GeForce GTX 1660 Super не осталось.
Общество
Роспатент назвал самую необычную заявку на патент 2019 года
В Роспатенте назвали самую необычную заявку на патент, которая поступила в этом году.
Общество
«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
Политика
Путин и Макрон отметили безальтернативность Минских соглашений
«При обсуждении возможности проведения очередного саммита «нормандской четверки» президент России вновь акцентировал целесообразность его тщательной подготовки, что позволило бы выработать новые шаги в контексте полного выполнения Минских соглашений», — отмечается на сайте Кремля.
Шоу-бизнес
Игорь Петренко изменял первой жене с Екатериной Климовой
Актер откровенно рассказал об измене первой жене с Екатериной Климовой.
Футбол
«Локомотив» сыграет с «Ювентусом» в групповом этапе Лиги чемпионов
В Турине в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов местный «Ювентус» сыграет против московского «Локомотива».
Общество
Милонов призвал ограничить в РФ продажу детского шампанского
Депутат Государственной Думы Виталий Милонов предложил ограничить продажу детского шампанского в России, направив соответствующее обращение главе Минпромторга РФ Денису Мантурову.
Происшествия
Обвиняемый в убийстве девочки в Саратове полностью признал вину
Здоровье
Онищенко раскритиковал Минздрав за список смертельно опасных прививок
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что список «смертельно опасных» прививок, составленный Минздравом, нельзя воспринимать всерьёз.
Гаджеты
Появились первые игровые тесты процессора Intel Core i9-9900KS
В сети появились первые игровые тесты процессора Intel Core i9-9900KS.
Армия и оружие
Постпредство России порекомендовало НАТО купить учебники по истории
Постпредство России при НАТО порекомендовало Североатлантическому альянсу приобрести учебники по истории вместо комплектов зимней формы.
Экономика
Поставщики сообщили о росте цен на гречку в России
Поставщики гречневой крупы информируют розничные сети о повышении цен на свою продукцию, пишут «Ведомости» со ссылкой на сотрудников пяти крупных ретейлеров.
Происшествия
21-летняя сахалинка передумала платить за приобретенный автомобиль и стала фигуранткой уголовного дела
Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому району возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.
Хоккей
Тренер «Амура» объяснил угрозу сжечь машину судье эмоциями
Встреча завершилась разгромным поражением «Амура» со счётом 1:5. Позже тренер команды заявил, что он просто пошутил.
Экономика
Экономист объяснил аномальный рост ВВП Украины
Реальное положение дел на Украине, несмотря на номинальный рост ВВП в долларах, на самом деле свидетельствует не об успехах в экономике, а об инфляции.
Армия и оружие
Начались испытания двигателя ВК-2500П для вертолетов Ми-28НМ
Ватагин рассказал, что двигатели установят на ударных вертолетах Ми-28НМ (версия Ми-28Н «Ночной охотник»), которые в скором времени примет на вооружение российская армия.
Армия и оружие
Курды закидали американских военных помидорами и камнями
Покидающих Сирию американцев забросали помидорами и камнями.
Политика
Захарова ответила на слова Цукерберга о вмешательствах в выборы США
Представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о том, что компания зафиксировала попытки России, Китая и Ирана «вмешаться в выборы США 2020 года».
Общество
Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше
Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.