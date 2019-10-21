Футбол
Газета.RuОбъявлена первая пятерка номинантов на «Золотой мяч»
Французское издание France Football объявило имена пятерых номинантов на награду "Золотой мяч", передает Sport24.
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Кино
Критики высоко оценили нового «Терминатора»
Политическая Экспертиза 18:27
Футбол
Первушин назначен и.о. главного тренера «Тамбова»
Пресс-служба «Тамбова» объявила о назначении Сергея Первушина исполняющим обязанности наставника команды.
Soccer.ru 18:40
Шоу-бизнес
Игорь Петренко изменял первой жене с Екатериной Климовой
Актер откровенно рассказал об измене первой жене с Екатериной Климовой.
OAnews 13:06
Кино
В Китае отложили премьеру фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»
РБК 18 октября в 17:12
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
RT на русском 18:12
Экономика
HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году
Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
Коммерсантъ 06:33
Армия и оружие
Помпео рассказал о готовности Трампа к военным действиям против Турции
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что президент США Дональд Трамп готов к военным действиям против Турции.
Газета.Ru 20:41
Происшествия
На уральском заводе эвакуировали 50 рабочих из-за разлива жидкой меди
На заводе «Уралэлектромедь» (входит в УГМК) в Верхней Пышме (Свердловская область) произошел разлив жидкой меди из медеплавильной печи.
РБК 22:07
Космос
Найдена одна из наименее плотных экзопланет
Ученые надеются, что дальнейшее исследование WASP-174b поможет в понимании таких "раздутых" экзопланет.
Популярная механика 19 октября в 08:10
Спорт
В Париже представили логотип Олимпийских игр 2024 года
В понедельник, 21 октября, в Париже на фасаде знаменитого кинотеатра Grand Rex впервые вспыхнул логотип XXXIII Летних Олимпийских и Паралимпийских игр, которые пройдут во французской столице в 2024 году.
ТК Звезда 21:38
Политика
Кремль не видит прогресса в подготовке встречи в «нормандском формате»
Киев начал делать противоречивые заявления после подписания "формулы Штайнмайера" и договоренности по разводу сил в Донбассе, поэтому подготовка к саммиту в "нормандском формате" остановилась, пояснил помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков.
Газета.Ru 17:40
Футбол
Занятие футболом может повлиять на развитие серьезного заболевания
Эксперты университета Глазго провели исследование, в ходе которого пришли к выводу, что бывшие профессиональные футболисты в три с половиной раза чаще, по сравнению с представителями других профессий, страдают в пожилом возрасте от деменции.
53 новости 21:15
Общество
Ученый заявил об угрозе прорыва Горьковской плотины
Нижегородская ГЭС (Горьковская плотина) не имеет технических конструкций, обеспечивающих ее устойчивость, а это чревато катастрофой.
Российская газета 14:00
Общество
На Украине создали департамент по расследованию дел Евромайдана
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал указ о создании специального департамента, который будет заниматься расследованием преступлений, связанных с массовыми протестами 2013–2014 годов на Украине.
РБК 19:53
Политика
Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru 20:30
Кино
Создатели «Гемини» потеряли 75 миллионов долларов
По оценкам аналитиков, на «Гемини» кинокомпании потеряли 75 миллионов долларов.
Игромания.ру 15:00
Политика
Поклонской отказали в визе в Японию
Московский Комсомолец 11:44
Политика
Член СПЧ Тамара Морщакова заявила о выходе из совета
Член СПЧ Тамара Морщакова сообщила РБК, что написала заявление о выходе из состава совета и отправила его в общую рассылку СПЧ.
РБК 17:58
Происшествия
На Украине потерпел крушение вертолёт
RT на русском 15:02
Происшествия
Аэропорт Киева закрыли из-за обработки полей
Вечером 21 октября международный аэропорт Борисполь в Киеве временно приостановил обслуживание пассажиров из-за информации о выбросе вредных веществ с содержанием аммиака.
РБК 18:47
Здоровье
Малышева перечислила смертельно опасные сочетания лекарства и алкоголя
Известная телеведущая Елена Малышева вместе с профессором-инфекционистом Владимиром Никифоровым составили список из пяти лекарственных средств, которые смертельно опасны при сочетании с алкоголем, сообщает «Экономика сегодня».
Слово и Дело 18:57
Шоу-бизнес
Добронравов прокомментировал новое название «Сватов»
Gazeta.SPb 21:16
Кино
Открыта база данных выделенной киноотрасли государственной поддержки
По словам главы Минкульта, к 1 января 2020 года планируется внести в базу все фильмы, с 2008 года удостоенные поддержки Минкультуры и с 2010 года – субсидий Фонда кино.
Ревизор.ру 14:00
Экономика
Сбербанк рассказал о ставках по ипотеке от 1%
Сбербанк уже в ближайшее время намерен снизить ставку по ипотеке на приобретение жилья в домах, строительство которых финансируется через эскроу-счета.
REGNUM 11:38
Армия и оружие
Шойгу назвал главную причину выхода США из ДРСМД
США решили в одностороннем порядке выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за стремления к сдерживанию России и Китая, заявил министр обороны Сергей Шойгу, выступая на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.
Газета.Ru 08:26
Общество
Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
РИА Новости 11:10
Футбол
Врач «Рубина»: Фомина сняли с аппарата искусственной вентиляции лёгких
Позже стало известно, что у Фомина была диагностирована тупая травма живота и он был подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Чемпионат вчера в 07:51
Политика
Песков: Операция Турции в САР может навредить политурегулированию
«Проводимая Турцией в Сирии операция может навредить делу политического урегулирования», — приводит слова представителя Кремля Telegram-канал Раньше всех.
SM News вчера в 11:36