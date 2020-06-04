с чего всё началось

Площадь загрязнения после разлива дизельного топлива в Норильске составила 180 тысяч квадратных метров, сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Названа площадь загрязнения после разлива топлива в Норильске

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