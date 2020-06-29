Работа служб геолокации на современных смартфонах – привычная рутина, на которую многие не обращают внимания.

с чего всё началось

Отключение геолокации на смартфоне позволит предотвратить утечку личных персональных данных, а также продлить время работы от аккумулятора. Об этом рассказал агентству «Прайм» эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.

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Футбол Кокорин на дне рождения друга нарушил требования социальной дистанции Ранее сообщалось, что «Зенит» накажет форварда Сердара Азмуна за нарушение требований соцдистанции, поскольку тот в ходе прогулки по Петербургу сфотографировался с полузащитником «Крыльев Советов» Сафой Хади. 2

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Политика В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории. 1,6K

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Общество В Челябинской области возобновят работу летние кафе и фитнес-клубы Власти в Челябинской области разрешили возобновить работу летних кафе, фитнес-центров и зоопарков с уличными экспозициями с соблюдением санитарных требований, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона. 3

Энергетика Bloomberg: в Китае четыре нефтяных гиганта создадут альянс В Китае четыре государственные нефтеперерабатывающие компании создадут альянс, чтобы совместно закупать нефть, пишет Bloomberg.

Происшествия Сестрам Хачатурян добавили три тома Адвокаты настаивают, что допрасследование еще раз подтвердило, что девушки лишь защищали свои жизни от неминуемого посягательства со стороны отца, а потому в случае утверждения прокуратурой заключения будут требовать для всех трех суда присяжных. 57

Здоровье Врачи предупредили о возможном росте числа диабетиков после пандемии Около 20% жителей России имеют преддиабетический статус и окажутся в зоне риска развития диабета в случае заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заведующую кафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ им. Пирогова Минздрава РФ Татьяну Демидову. 22