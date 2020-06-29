Технологии
Lenta.ruНазвана польза отключения геолокации на смартфоне
Отключение геолокации на смартфоне позволит предотвратить утечку личных персональных данных, а также продлить время работы от аккумулятора. Об этом рассказал агентству «Прайм» эксперт платформы НАФИ «Цифровой гражданин» Владимир Гриценко.
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с чего всё началось
Работа служб геолокации на современных смартфонах – привычная рутина, на которую многие не обращают внимания.ПРАЙМвчера в 19:06
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Транспорт
Открылся участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Коммерсантъ 03:50
Экономика
Греф спрогнозировал укрепление рубля к доллару до конца года
Председатель правления Сбербанка Герман Греф в интервью ТАСС предположил, что к концу 2020 г. российский рубль может укрепиться до уровня 60–62 руб. за один доллар.
Ведомости 03:07
Футбол
Кокорин на дне рождения друга нарушил требования социальной дистанции
Ранее сообщалось, что «Зенит» накажет форварда Сердара Азмуна за нарушение требований соцдистанции, поскольку тот в ходе прогулки по Петербургу сфотографировался с полузащитником «Крыльев Советов» Сафой Хади.
ProstoProSport 00:00
Общество
Массовые мероприятия разрешили на Сахалине
Власти Сахалина приняли решение о разрешении массовых мероприятий на территории региона. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:27
Кино
Марго Робби снимется в «Пиратах Карибского моря»
Австралийская актриса Марго Робби сыграет в новой части "Пиратов Карибского моря".
Piter.tv 00:32
Политика
В Совфеде осудили слова старосты Праги-6 о сносе памятника Коневу
Ранее Коларж перенес ответственность за снос памятника маршалу Коневу на Россию, якобы из-за того, что посольство нашей страны в Чехии отказалось разместить монумент на своей территории.
РИА Новости вчера в 07:47
Происшествия
Более 300 пациентов находятся на лечении в больнице в Коммунарке
В настоящее время в инфекционной больнице в Коммунарке лечатся свыше 300 пациентов, сообщил главврач медучреждения Денис Проценко в своем аккаунте в Facebook.
Российская газета 03:48
Общество
ВЦИОМ: около 76% россиян поддержали поправки за четыре дня голосования
Около 76% россиян поддержали поправки в Конституцию за четыре дня голосования, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
РИА Новости 02:45
Армия и оружие
Турция намерена разорвать соглашения с Россией по Сирии
Турция намерена разорвать соглашения с Россией по Сирии. Об этом сообщили журналисты из "Авиа.про".
Piter.tv 02:05
Политика
Разведка США признала недостоверными данные о сговоре РФ с талибами
Американская разведка считает недостоверной информацию о том, что у России якобы был сговор с талибами в Афганистане, утверждает президент США Дональд Трамп.
BFM.ru 01:25
Общество
Старт 1 сентября: в России вернут дистанционное обучение
Напомним, что в связи с эпидемией коронавируса в этом году власти рекомендовали переводить школьников на дистанционное обучение еще 14 марта.
Primpress.ru вчера в 16:30
Общество
Стоимость ракеты «Ангара» в три раза превысила стоимость «Протона»
Как отмечает «РИА Новости» со ссылкой на данные госзакупок, по контракту от апреля 2020 года стоимость изготовления ракеты «Протон-М» для запуска телекоммуникационного спутника «Экспресс-АМУ4» составляет 2,33 млрд руб.
РБК вчера в 20:26
Общество
В Челябинской области возобновят работу летние кафе и фитнес-клубы
Власти в Челябинской области разрешили возобновить работу летних кафе, фитнес-центров и зоопарков с уличными экспозициями с соблюдением санитарных требований, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 03:57
Энергетика
Bloomberg: в Китае четыре нефтяных гиганта создадут альянс
В Китае четыре государственные нефтеперерабатывающие компании создадут альянс, чтобы совместно закупать нефть, пишет Bloomberg.
Газета.Ru 03:17
Происшествия
Сестрам Хачатурян добавили три тома
Адвокаты настаивают, что допрасследование еще раз подтвердило, что девушки лишь защищали свои жизни от неминуемого посягательства со стороны отца, а потому в случае утверждения прокуратурой заключения будут требовать для всех трех суда присяжных.
Коммерсантъ вчера в 18:04
Кино
Цветных персонажей в «Симпсонах» перестанут озвучивать белые актеры
Создатели американского мультсериала "Симпсоны" заявили, что белые актеры больше не будут озвучивать темнокожих персонажей.
Piter.tv 02:19
Здоровье
Врачи предупредили о возможном росте числа диабетиков после пандемии
Около 20% жителей России имеют преддиабетический статус и окажутся в зоне риска развития диабета в случае заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщила газета «Известия» со ссылкой на заведующую кафедрой эндокринологии лечебного факультета РНИМУ им. Пирогова Минздрава РФ Татьяну Демидову.
Rambler News Service 04:22
Происшествия
Собчак опубликовала видео после нападения в монастыре
Журналистка Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала видео после инцидента в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области.
РБК 27 июня в 09:17
Финансы
Греф сообщил, что Сбербанк выплатит в 2020 году хорошие дивиденды
Собрание акционеров окончательно подведет итог в сентябре. Мы с уверенностью смотрим в будущее и точно заплатим хорошие дивиденды.
ТАСС 01:37
Армия и оружие
Успех российских военных в Сирии ужаснул аналитиков НАТО
Вечерний курьер 04:16
Футбол
Виктор Гончаренко продолжит тренировать ЦСКА
Vprognoze.ru 03:25
Общество
В Нидерландах не нашли источник радиоактивных частиц в Северной Европе
Известия вчера в 17:46
Общество
В Израиле открылись участки для голосования по Конституции для россиян
В Тель-Авиве и Хайфе открылись участки для голосования по поправкам к Конституции РФ.
Аргументы и Факты вчера в 03:34
Общество
Российские туроператоры отменяют и переносят туры на июль
В мае министр транспорта РФ Евгений Дитрих допустил, что международные авиаперевозки могут быть возобновлены в июле.
Слово и Дело 27 июня в 23:59
Общество
В Саратовской области выявили 109 новых носителей SARS-CoV-2
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области на 26 июня носителями коронавируса числились 6003 человека.
REGNUM 03:27
Общество
Опубликованы лучшие снимки НЛО за 40 лет
Стало известно, что снимки НЛО за 40 лет опубликованы.
ToDay News Ufa 03:56
Политика
Действующий президент Польши прошел во второй тур выборов
Второй тур президентских выборов состоится 12 июля.
Интерфакс 01:14