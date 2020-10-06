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Известия
Известия

Названа предельная цена российской вакцины от коронавируса

Артемьев подчеркнул, что пока тариф не установлен, однако он будет точно меньше тысячи рублей. «Дальше он будет только снижаться, когда будут появляться индикаторы для референтных стран», — добавил он. При этом глава ФАС не уточнил, о какой именно вакцине из трех разрабатываемых в России идет речь.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

ФАС назвала стоимость одной дозы российской вакцины от коронавируса

Глава ФАС подчеркнул, что пока тариф не установлен, однако он будет точно меньше тысячи рублей. "Дальше он будет только снижаться, когда будут появляться индикаторы для референтных стран", - добавил он. При этом глава ФАС не уточнил, о какой именно вакцине из трех разрабатываемых в России идет речь.
ТАССвчера в 14:34
Подробнее о событии
URA.Ru

Россияне получат лекарства от коронавируса по самым низким ценам

URA.Ru21:15
РБК

Глава ФАС раскрыл цену одной дозы вакцины от коронавируса

РБКвчера в 13:47
РИА Новости

Названа предельная цена на российскую вакцину от коронавируса

РИА Новости18:44
Известия

Названа предельная цена российской вакцины от коронавируса

Известиявчера в 16:41
Комсомольская правда

ФАС назвала предельную цену на российскую вакцину от коронавируса

Комсомольская правда18:53
RT на русском

Названа предельная стоимость российской вакцины от коронавируса

RT на русскомвчера в 13:38
ТАСС

ФАС назвала стоимость одной дозы российской вакцины от коронавируса

ТАССвчера в 14:34

Сергей Сухинов: «Челябинский метеорит принёс нам послание»

Читайте начало интервью: Сергей Сухинов: "Инопланетный разум — часть нашей реальности" Сергей Сухинов: "Инопланетные плазмоиды подарили нам пирамиды" Челябинский метеорит — это часть огромного проекта "внеземные цивилизации" — Я нашёл обломки одного инопланетного зонда.
Pravda.Ru5 октября в 14:00

Возможный источник загрязнения воды назвал губернатор Камчатки

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал о том, что к настоящему моменту в деле выявления токсичного вещества, способного стать главной причиной загрязнения воды в Тихом океане и массовой гибели морских животных, задействовано огромное число высококвалифицированных специалистов.
Live24вчера в 06:23

Финалистка шоу «Холостяк» сбила пешехода на Кутузовском проспекте

Финалистка шоу "Холостяк" (с Егором Кридом) Виктория Короткова, сбившая насмерть пешехода на Mercedes Gelandewagen на Кутузовском проспекте в Москве, по предварительным данным, в момент аварии была трезва.
ТАССвчера в 01:36

Собянин: ситуация с коронавирусом в Москве становится все драматичнее

Накануне в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что с марта москвичи и гости города получили 750 тысяч штрафов за нарушения требований по COVID-19.
РИА Новостивчера в 08:06

Бумажные ПТС прекратят выдавать в России с 1 ноября 2020 года

Есть и преимущество - после введения ЭПТС перечень документов, которые нужны для постановки автомобиля на учет, будет состоять всего из двух, в частности - паспорта гражданина Российской Федерации и договора купли-продажи ТС, в котором уже указан номер электронного паспорта транспортного средства.
Новые автомобили22:22

Собянин пообещал штрафовать не отчитывающиеся об удаленке компании

В связи с информированием о переводе на удаленку мэр выпустил указ, согласно которому работодатели должны предоставлять администрации номера мобильных телефонов, транспортных карт и автомобилей сотрудников, работающих в удаленном режиме.
РБКвчера в 07:46

Рассекречены переговоры Путина и Клинтона о гибели подлодки «Курск»

Считавшуюся секретной стенограмму разговора Клинтона и Путина о гибели подлодки «Курск» в 2000 году выложили на сайте цифровой библиотеки бывшего американского президента, пишет РИА Новости.
ForPostвчера в 06:29

В Гидрометцентре предупредили о заморозках, гололеде и пыльных бурях

В Ставропольском крае 7-9 октября ожидается пыльная буря, 8-9 октября на севере и востоке Южного федерального округа, в Ставропольском крае, Чеченской Республике и Дагестане ветер до 23 м / с. В Ростовской области и Калмыкии пыльная буря.
Российская газета18:06

МВД покупает 7770 ПК на Linux. Процессоры «Байкал» допущены, «Эльбрус» — нет

Поставка техники должна быть осуществлена будущим подрядчиком до 15 декабря 2020 г. «Байкалам» — да, «Эльбрусам» — нет Примечательной особенностью техзадания являются требования, предъявляемые к процессорам ПК.
CNewsвчера в 12:13