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Артемьев подчеркнул, что пока тариф не установлен, однако он будет точно меньше тысячи рублей. «Дальше он будет только снижаться, когда будут появляться индикаторы для референтных стран», — добавил он. При этом глава ФАС не уточнил, о какой именно вакцине из трех разрабатываемых в России идет речь.