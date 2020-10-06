Названа предельная цена российской вакцины от коронавируса
Артемьев подчеркнул, что пока тариф не установлен, однако он будет точно меньше тысячи рублей. «Дальше он будет только снижаться, когда будут появляться индикаторы для референтных стран», — добавил он. При этом глава ФАС не уточнил, о какой именно вакцине из трех разрабатываемых в России идет речь.В источнике
С чего всё началось
ФАС назвала стоимость одной дозы российской вакцины от коронавируса
Глава ФАС подчеркнул, что пока тариф не установлен, однако он будет точно меньше тысячи рублей. "Дальше он будет только снижаться, когда будут появляться индикаторы для референтных стран", - добавил он. При этом глава ФАС не уточнил, о какой именно вакцине из трех разрабатываемых в России идет речь.
ТАССвчера в 14:34
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