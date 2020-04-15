Представитель ЛНР в политической подгруппе по урегулированию конфликта в Донбассе Родион Мирошник сообщил в своем Telegram-канале, что обмен пленными между самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР) и Киевом предварительно запланирован на 16 апреля.

Названа предварительная дата обмена пленными между Киевом и ЛНР

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