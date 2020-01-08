с чего всё началось

Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в результате возгорание двигателя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя аэропорта в Тегеране, где произошло крушение.

Авто Автовладельцам рассказали о проблемах современных моторных масел Автолюбителям рассказали об опасности использования отработанного масла Водителям стоит обращать внимание на маловязкое масло стандарта 0-W20 или 0-W30 по SAE, которое указано в ряде инструкций, отмечают специалисты.

Политика Путин и Эрдоган обсудят ситуацию после убийства Сулеймани "Да", - ответил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос, собирается ли Владимир Путин обсудить с Реджепом Тайипом Эрдоганом ситуацию на Ближнем Востоке после убийства Сулеймани.

Технологии Зарядка телефона в общественных местах грозит кражей данных Использовать USB-входы в аэропортах, на вокзалах, в поездах, автобусах, на остановках транспорта и в других общественных местах для зарядки телефонов стало небезопасно, предупреждают эксперты.

Происшествия IKEA выплатит $46 млн семье мальчика из США, погибшего из-за комода Компания IKEA согласилась заплатить 46 миллионов долларов родителям ребенка, который погиб в результате падения на него комода этого производителя, сообщает The New York Times со ссылкой на адвокатов семьи мальчика.

Здоровье Пять сигналов-предвестников психических заболеваний назвали врачи Медицинскими исследователями из Black doctor разъяснено, по каким именно признакам можно определить произошедшее ухудшение психологического состояния человека.

Автоспорт Ферстаппен продлил контракт с Red Bull Австрийская команда «Формулы-1» Red Bull объявила о продлении контракта с нидерландским пилотом Максом Ферстаппеном.

Шоу-бизнес Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.

Космос SpaceX вывела на орбиту 60 интернет-спутников Starlink Ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX Илона Маска стартовала с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида и успешно вывела на орбиту группу коммуникационных спутников Starlink.

Происшествия Власти Казахстана рекомендовали не покупать билеты компании Bek Air Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана рекомендует пока не покупать билеты авиакомпании Bek Air, чей самолет упал близ Алма-Аты, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

Авто Начались продажи нового Hyundai Grandeur Как сообщает портал «www.njcar.ru» Grandeur является самым большим седаном в модельном ряду «Hyundai».

Политика Оппозиционер Миланович победил на выборах президента Хорватии Согласно окончательным результатам, Миланович, который представляет оппозиционных социал-демократов, набрал 52,7% голосов, а нынешний президент Колинда Грабар-Китарович из правоцентристской партии Хорватское демократическое содружество получила 47,3%.