Происшествия

Газета.RuГазета.RuПричиной крушения под Тегераном самолета стало возгорание двигателя

Самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в результате возгорание двигателя. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя аэропорта в Тегеране, где произошло крушение.
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с чего всё началось
«Если бы ЧП было вызвано ракетой, самолет взорвался бы в небе, но причиной был пожар в двигателе, и неудачная попытка пилота взять лайнер под контроль, что и привело к крушению», — заявил
 агентству IRNA Низами.
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