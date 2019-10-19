Происшествия

REGNUMREGNUMНазвана предварительная причина прорыва дамбы под Красноярском

Прорыв дамбы в населённом пункте Щетинкино (Курагинский район, Красноярский край), вероятно, произошёл из-за подмыва после дождей, сообщили 19 октября в администрации местного сельсовета.
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Что случилось этой ночью: суббота, 19 октября

Интерфакс01:04

ЧП в Красноярском крае: погибших уже 12

Вести.Ru00:42

Число жертв прорыва дамбы под Красноярском увеличилось до 6 человек

РЕН ТВвчера в 21:35

Число погибших из-за прорыва дамбы в Красноярском крае увеличилось до 13

РБК01:41

До 80 человек могли быть в затопленных после прорыва дамбы общежитиях

Известия01:59

Разрушенная в Красноярском крае дамба нигде не зарегистрирована

ТАСС01:53

Число погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае выросло до 13

РИА Новости01:33
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Бетербиев нокаутировал Гвоздика в бою за титулы WBC и IBF

РИА Новости 00:52
Политика

Захарова прокомментировала слова посла Китая про украинцев в Гонконге

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова ответила на слова посла Китая в России Чжана Ханьхуэя об участии украинцев в гонконгских протестах.
РБК вчера в 18:04
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Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Рейнджерс» Панарина

Российские хоккеисты "Вашингтона" Александр Овечкин и Дмитрий Орлов стали авторами результативных передач.
Газета.Ru вчера в 21:47
Происшествия

При пожаре в Ярославской области погибли пятеро детей и один взрослый

REGNUM 01:46
Экономика

Темпы роста ВВП Китая упали до минимума 1992 года

Китайская экономика показывает самые низкие с 1992 годов темпы роста ВВП.
Газета.Ru вчера в 16:00
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Медик предупредил россиян об опасности продаваемых в магазинах бананов

Ещё одной опасностью, которую таят в себе бананы, врач назвал витамин К, переизбыток которого в детском организме «вполне может привести к разрушению красных кровяных телец и желтухе».
News.ru вчера в 19:44
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В правительстве назвали странными слова Лукашенко о барьерах России

В правительстве России указали на странность заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно «сдерживающих мер» со стороны России в отношении некоторых белорусских товаров.
РБК вчера в 13:59
Общество

В Сети появились видео со сдувающим людей украинским Су-27

В Сети набирают популярность ролики с украинским Су-27, который на авиашоу в Бельгии сдул находящихся рядом людей.
РИА Новости вчера в 13:50
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NASA сообщило о приближающемся к Земле астероиде

По данным специалистов, астероид приблизится к Земле 25 октября в 20.21 мск и пройдет на расстоянии, равном 16 расстояниям до Луны.
Российская газета вчера в 20:24
Происшествия

Замглавы Генштаба ВС обвиняется в мошенничестве

Замначальника Генштаба ВС России генерал-полковник Халил Арсланов обвиняется в крупном мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 17 октября в 16:42
Армия и оружие

Украинских прапорщиков и мичманов заменили мастер-сержантами

Как сообщает телеканал РБК, украинский парламент утвердил решение об отмене в ВСУ воинских званий «прапорщик» и «мичман».
Военное дело вчера в 07:58
Хоккей

Мартемьянов после 1:3 с «Авангардом»: «Дацюк провел выдающийся матч»

Sports.ru вчера в 13:44
Общество

Фонд Навального обжаловал включение в реестр иностранных агентов

Минюст включил ФБК в реестр иностранных агентов 9 октября из-за поступлений на счет иностранного финансирования.
Коммерсантъ вчера в 07:56
Общество

Калашникова пришла на премьеру сериала с Пореченковым в платье-бюстье

Телепрограмма 17 октября в 15:12
Общество

Кредитные истории миллиона россиян попали в открытый доступ

Как сообщает «Коммерсантъ», впервые их 10 октября обнаружил независимый исследователь по кибербезопасности Боб Дяченко, который, по его словам, сообщил о проблеме в БКИ, после чего база данных была закрыта.
РБК вчера в 01:44
Футбол

УЕФА решил разводить команды России и Косово

Чрезвычайная комиссия Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняла решение разводить команды России и Косово на турнирах организации, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 12:54
Армия и оружие

СМИ назвали ключевой момент в переговорах США и Турции по Сирии

США и Турции удалось договориться о перемирии на северо-востоке Сирии после того, как турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил ограничить прекращение огня конкретными временными рамками, пишет Reuters со ссылкой на источник.
РБК вчера в 20:21
Политика

Горбачев рассказал о своем обращении к Путину

Бывший президент СССР Михаил Горбачев некоторое время назад обращался к Владимиру Путину, об этом политик рассказал в интервью газете "Известия".
РИА Новости вчера в 01:47
Политика

Путин подписал указ о создании «Военно-строительной компании»

На официальном сайте правовой информации опубликован указ Президента РФ Владимира Путина о создании публично-правовой компании «Военно-строительная компании».
Военное дело вчера в 08:07
Экономика

Пенсии повысят не всем. Как изменятся начисления с Нового года

Размер страховой пенсии в следующем году в среднем составит 16,4 тысячи рублей.
Life.ru вчера в 00:45
Футбол

Хавбек «Ростова» рассказал о шутках про Мамаева

Полузащитник "Ростова" Хорен Байрамян рассказал, шутят ли в команде по поводу перехода Павла Мамаева и его тюремного прошлого, передает Sportbox.
Газета.Ru 00:17
Происшествия

Суд смягчил приговор бывшему полковнику Захарченко

Ведомости 17 октября в 15:17
Футбол

В Англии забили гол головой со своей половины поля, видео

Гол На 62-й минуте матча при счёте 1:1 защитник «Басфорда» Стефан Галински вынес мяч головой со своей половины поля.
Чемпионат 17 октября в 15:00
Общество

Фомин день: что запрещено делать 19 октября

19 октября называют Фомин день.
Волгоград Онлайн вчера в 15:43
Футбол

«Локомотив» обыграл «Ахмат» в матче 13-го тура чемпионата России

Московский "Локомотив" в матче 13-го тура чемпионата России одержал победу над грозненским "Ахматом", сообщает "Газета.ru".
Радио Sputnik вчера в 15:01
Энергетика

В «Нафтогазе» оценили заявление Миллера о цене на газ для Украины

Исполнительный директор группы «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что согласен с утверждением главы «Газпрома» Алексея Миллера о том, что цена на импортный газ для Украины может стать ниже на 20%.
RT на русском вчера в 10:37
Общество

Мозг отмирает: онколог сообщил о необратимых процессах у Заворотнюк

Дни.ру вчера в 14:17
Фигурное катание

Туктамышева с помарками исполнила короткую программу на Skate America

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева показала короткую программу на первом этапе серии Гран-при по фигурному катанию.
Нева Спорт 01:08
Армия и оружие

В Германии начались учения НАТО со сценарием атомной войны

Известия вчера в 20:53
Происшествия

На Урале похоронили убитую при продаже автомобиля девушку

Вскоре полиции удалось найти автомобиль Каторгиной со следами ее крови у перекупщиков, а через некоторое время были задержаны и предполагаемые убийцы — двое мужчин и женщина.
РБК вчера в 04:38
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