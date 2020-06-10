Происшествия
РИА НовостиНазвана предварительная причина утечки топлива в Норильске
К утечке дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске могла привести просадка бетонной плиты, сообщил Росприроднадзор.
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Политика
Постпреды ЕС одобрили продление санкций против России
Комитет постоянных представителей стран ЕС согласовал продление антироссийских санкций в связи с присоединением Крыма на год, сообщил журналист «Свободной Европы» Рикард Йозвяк.
Коммерсантъ 07:19
Здоровье
Главврача Коммунарки отправят на помощь в Дагестан
Коммерсантъ 07:36
Происшествия
Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет
Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
Происшествия
Осужденного участника акции в Москве Раджабова арестовали на 18 суток
Пресненский суд Москвы на 18 суток арестовал осужденного участника несогласованной акции в Москве 27 июля 2019 года Самардинна Раджабова за повторное нарушение правил проведения массового мероприятия, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
РИА Новости 08:38
Экономика
Производителю SSJ-100 погасят долги на 400 миллиардов рублей
Программа финансового оздоровления «Объединенной авиастроительной корпорации» (ОАК), крупнейшего оборонного холдинга России и производителя гражданских самолетов SSJ-100, предусматривает погашение 250 миллиардов рублей долга за счет докапитализации из бюджета.
Lenta.ru 07:54
Политика
Путин поручил проработать налоговый маневр для IT-отрасли
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по созданию конкурентного режима регулирования и комплексному налоговому маневру для стимулирования сферы IT.
РИА Новости 08:35
Общество
Глава МЧС потребовал не скрывать информацию о ситуации в Норильске
Глава МЧС России Евгений Зиничев потребовал не искажать и не скрывать информацию о ситуации на месте разлива топлива в Норильске, пишет ТАСС.
Газета.Ru 08:42
Происшествия
В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода
Полицейский вылетел на тротуар на личном автомобиле и сбил трех пешеходов в Воронеже, один из которых погиб, сообщил РИА Новости представитель Главного управления МВД по региону.
РИА Новости вчера в 15:04
Общество
В Симферополе ФСБ предотвратила теракт
В Симферополе ФСБ предотвратила теракт, пишет РИА "Новости" со ссылкой на службу.
Газета.Ru 07:55
Происшествия
За автомобилем Ефремова числятся 155 штрафов на сумму 275 тысяч рублей
За принадлежащим Михаилу Ефремову Jeep Grand Cherokee числится 155 штрафов за нарушения ПДД на общую сумму 275 000 рублей.
Российская газета 04:08
Армия и оружие
Американскую гиперзвуковую ракету случайно уронили с самолета
По плану, стратегический бомбардировщик B-52, приписанный к 419-й испытательной эскадрилье, должен был совершить тестовый полет с гиперзвуковой ракетой под крылом.
Популярная механика вчера в 22:54
Происшествия
Суд отправил Ефремова под домашний арест
Право.ру вчера в 14:52
Общество
Тарифы на услуги ЖКХ в России с 1 июля могут не повысить
«Сегодня есть инициатива с 1 июля не увеличивать тарифы за пользование услугами ЖКХ, не увеличивать платежи населения», — сказал глава федерального ведомства в ходе онлайн-конференции «ЖКХ после пандемии — вызовы и решения».
REGNUM 08:12
Происшествия
На Звенигородском шоссе в Москве произошла массовая авария
В Москве в аварию попали три машины — две премиальных марки и одно такси.
Вести.Ru 08:51
Общество
Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин
Коммерсантъ 06:48
Хоккей
Стали известны участники Кубка губернатора Челябинской области
Челябинский «Трактор» сообщил, что предсезонный турнир Кубок губернатора Челябинской области-2020 пройдёт с 23 по 26 августа.
Спорт БИЗНЕС Online 08:51
Общество
Власти Москвы сообщили об увеличении в полтора раза смертности в мае
В мае превышение смертности в Москве по сравнению со средним значением в этом месяце за последние три года составляет 5799 случаев.
РБК 08:54
Шоу-бизнес
Алексей Панин заявил о готовности сесть в тюрьму вместе с Ефремовым
Ореанда-Новости 02:50
Происшествия
Ефремова отправят на психиатрическую экспертизу
Российский актер Михаил Ефремов, ставший участником смертельного ДТП в центре Москвы, пройдет комплексную психологи-психиатрическую экспертизу.
Городовой 07:32
Технологии
«ВКонтакте» научилась переводить голосовые сообщения в текст
Мир новостей вчера в 10:01
Единоборства
Менеджер Хабиба Нурмагомедова рассказал о состоянии отца бойца
МИР 24 вчера в 21:41
Политика
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы
В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Piter.tv 07:12
Политика
Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела
Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
Политика
Путин рассказал Эрдогану, что россияне скучают по Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что ведет переговоры с Россией о восстановлении турпотока, пишет Turizm Güncel.
Profi.travel 09:06
Экономика
Как фирма сотрудника Навального финансирует подконтрольные организации
Коммерческая структура штатного юриста Фонда борьбы с коррупцией* Алексея Навального тратит миллионы на пожертвования подконтрольным организациям.
RT на русском 04:00
Общество
Собянин: Эпидемия пошла на убыль
Эпидемия коронавируса пошла на убыль, заявил журналистам мэр Москвы Сергей Собянин.
Российская газета 08:36
Происшествия
В Подмосковье задержан «авторитет» Вася Бандит
Коммерсантъ 05:36
Общество
Россия открывает границы для выезда и въезда
Россиянам разрешат выезжать за рубеж для ухода за родственниками и лечения.
Канал 7+ 08 июня в 12:14