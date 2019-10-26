Происшествия

REGNUMREGNUMНазвана предварительная причина взрыва в кафе в Улан-Удэ

«Предварительная причина взрыва — нарушение правил эксплуатации бытового газа», — отметили в администрации города. Как сообщало ИА REGNUM, всего пострадало 12 человек, из них семь человек госпитализирован.
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После взрыва газа в кафе в Улан-Удэ в Бурятии пройдут проверки

Номер один02:26

В Улан-Удэ пострадавшие из-за взрыва в кафе получили ожоги от 15% до 40% тела

Московский Комсомолец Улан-Удэ02:17

Названа предварительная причина взрыва в кафе Улан-Удэ

Ариг Ус02:17

В Бурятии после пожара в кафе в Улан-Удэ проверят общественные места, где используется газ

ТАСС02:31

В центре Улан-Удэ взорвалось популярное кафе

Восток-Телеинформвчера в 22:00

Шесть пострадавших при взрыве в Улан-Удэ остаются в больницах

Байкал-Daily02:23

Очевидица рассказала о взрыве в кафе в Улан-Удэ

РИА Новости03:05
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Армия и оружие

Минобороны обнародовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии

В военном ведомстве заявили, что под охраной американских военных и сотрудников ЧВК США бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства.
Lenta.ru 03:19
Общество

«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма

Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Здоровье

Специалисты заметили «эпидемию ожирения» от хорошей жизни и советуют чаще ходить пешком

Чтобы не пришлось ходить к врачу из-за сахарного диабета, который может стать смертельным, ишемической болезни сердца, гипертонии, достаточно делать зарядку раз в день или просто ходить пешком.
НГС24 01:09
Финансы

Банки нарастили выдачу кредитов населению перед вводом ограничений ЦБ

О чем может говорит такая динамика Многие банки активно наращивали портфели потребительских кредитов до начала октября из-за будущих ограничений ЦБ, утверждает аналитик агентства Moody’s Мария Малюкова.
РБК 02:00
Футбол

«Лестер» разгромил «Саутгемптон» с огромным счетом

Футбольный клуб «Лестер» нанес разгромное поражение с огромным счетом команде «Саутгемптон» в матче десятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ).
REGNUM 00:10
Происшествия

Число жертв ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми

Количество погибших в результате столкновения двух микроавтобусов в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.
RT на русском 01:05
Происшествия

Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Общество

Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы

РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК 24 октября в 17:00
Политика

Трамп раскритиковал Apple из-за отсутствия кнопки в новом iPhone

Президент США стал обладателем iPhone. Дональд Трамп расстроился, что в новой линейке смартфонов нет домашней кнопки.
Актуальные Новости 01:00
Общество

Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости

Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Происшествия

Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось

REGNUM 23 октября в 13:06
Политика

Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста

Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.
Российская газета вчера в 21:17
Происшествия

В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев

Ведомости вчера в 08:10
Футбол

«Спартак» может приобрести форварда «Айнтрахта»

Как сообщает Федеральное агентство новостей, «Спартак» проявляет интерес к Пасиенсии, которого может приобрести в зимнее трансферное окно.
Bookmaker-ratings.ru 03:10
Фигурное катание

Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады

Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
RT на русском 00:39
Общество

Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго

Мэр Сантьяго Карла Рубилар сообщила, что число митингующих в чилийской столице составляет около миллиона человек.
RT на русском вчера в 19:18
Футбол

Слуцкий прокомментировал конфликт с оскорбившим его игроком

Напомним, между главным тренером «Витесса» Леонидом Слуцким и полузащитником команды Ришедли Базуром произошёл конфликт.
Нева Спорт 03:04
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Газета.Ru вчера в 11:23
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента

Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости вчера в 06:55
Происшествия

В Британии задержали еще двух человек по делу о 39 трупах в грузовике

Британская полиция задержала ещё двоих людей – мужчину и женщину в связи с обнаружением в прицепе грузовика в Эссексе трупов 39 граждан КНР.
Rambler News Service вчера в 08:08
Политика

Экс-посол Австрии оценил выгоду от «Северного потока-2»

Странам ЕС было бы слишком дорого отказываться от "Северного потока-2", сказал РИА Новости бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр (1990-1995).
Радио Sputnik 03:13
Политика

США вернули преференции по беспошлинной торговле с Украиной

Президент США Дональд Трамп принял решение вернуть беспошлинный режим в отношении ряда товаров, произведенных на Украине, сообщает агентство Reuters.
РБК вчера в 20:16
Здоровье

Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком

Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Российская газета 24 октября в 14:06
Футбол

Экспресс на НБА на 24.10.2019

Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на баскетбол из двух событий по линии букмекерской конторы 1xСтавка.
Все про Спорт ру 23 октября в 04:50
Общество

Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве

Газета.Ru 24 октября в 18:27
Транспорт

Каховская линия московского метро закрылась на реконструкцию

Интерфакс вчера в 17:51
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»

Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
РБК 02:58
Футбол

«Барселона» установила контакт с окружением Лаутаро Мартинеса

По сведениям издания, каталонский клуб установил контакт с окружением футболиста.
Чемпионат 03:20
Происшествия

Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей

Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Российская газета 24 октября в 06:27
Культура

Пугачёва рассказала о своей новой жизни

Певица Алла Пугачёва поделилась с поклонниками планами на будущее и отметила, что живёт сейчас «совсем другой жизнью».
News.ru вчера в 18:09
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