Происшествия
REGNUMНазвана предварительная причина взрыва в кафе в Улан-Удэ
«Предварительная причина взрыва — нарушение правил эксплуатации бытового газа», — отметили в администрации города. Как сообщало ИА REGNUM, всего пострадало 12 человек, из них семь человек госпитализирован.
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В Улан-Удэ пострадавшие из-за взрыва в кафе получили ожоги от 15% до 40% тела
Московский Комсомолец Улан-Удэ02:17
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Армия и оружие
Минобороны обнародовало доказательства контрабанды США нефти из Сирии
В военном ведомстве заявили, что под охраной американских военных и сотрудников ЧВК США бензовозы с нефтяных полей Восточной Сирии направляются контрабандой в другие государства.
Lenta.ru 03:19
Общество
«Мисс Украина» нестандартно ответила на вопрос о принадлежности Крыма
Победительница национального конкурса красоты и обладательница титула "Мисс Украина" Маргарита Паша высказалась о принадлежности Крыма и удивила журналистов.
Газета.Ru вчера в 21:29
Здоровье
Специалисты заметили «эпидемию ожирения» от хорошей жизни и советуют чаще ходить пешком
Чтобы не пришлось ходить к врачу из-за сахарного диабета, который может стать смертельным, ишемической болезни сердца, гипертонии, достаточно делать зарядку раз в день или просто ходить пешком.
НГС24 01:09
Финансы
Банки нарастили выдачу кредитов населению перед вводом ограничений ЦБ
О чем может говорит такая динамика Многие банки активно наращивали портфели потребительских кредитов до начала октября из-за будущих ограничений ЦБ, утверждает аналитик агентства Moody’s Мария Малюкова.
РБК 02:00
Футбол
«Лестер» разгромил «Саутгемптон» с огромным счетом
Футбольный клуб «Лестер» нанес разгромное поражение с огромным счетом команде «Саутгемптон» в матче десятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ).
REGNUM 00:10
Происшествия
Число жертв ДТП в Алтайском крае увеличилось до восьми
Количество погибших в результате столкновения двух микроавтобусов в Алтайском крае увеличилось до восьми человек.
RT на русском 01:05
Происшествия
Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете
43-летняя жительница Владивостока и 41-летний житель Находки привлечены к административной ответственности за развратные действия на борту самолета, выполнявшего рейс Москва - Владивосток.
Российская газета вчера в 23:21
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК 24 октября в 17:00
Политика
Трамп раскритиковал Apple из-за отсутствия кнопки в новом iPhone
Президент США стал обладателем iPhone. Дональд Трамп расстроился, что в новой линейке смартфонов нет домашней кнопки.
Актуальные Новости 01:00
Общество
Медведев велел обосновать штрафы за незначительное превышение скорости
Премьер-министр Дмитрий Медведев дал поручение МВД и другим ведомствам, согласно которому они обязаны обосновать вопрос введения штрафа за превышение скорости на 10–20 км/ч.
Газета.Ru вчера в 11:59
Происшествия
Число заболевших гаффской болезнью в Тюменской области удвоилось
REGNUM 23 октября в 13:06
Политика
Захарова призвала Киев отправить гумпомощь в Донбасс вместо протеста
Напомним, министерство иностранных дел Украины направило России ноту протеста по поводу доставки в Донбасс очередной партии с гуманитарной помощью для населения, которое страдает от экономической блокады Киева.
Российская газета вчера в 21:17
Происшествия
В Забайкалье военный застрелил восьмерых сослуживцев
Ведомости вчера в 08:10
Футбол
«Спартак» может приобрести форварда «Айнтрахта»
Как сообщает Федеральное агентство новостей, «Спартак» проявляет интерес к Пасиенсии, которого может приобрести в зимнее трансферное окно.
Bookmaker-ratings.ru 03:10
Фигурное катание
Медведева упала во время короткой программы на Гран-при Канады
Российская фигуристка Евгения Медведева не смогла чисто откатать короткую программу на этапе Гран-при Skate Canada.
RT на русском 00:39
Общество
Около миллиона человек вышли на митинг в Сантьяго
Мэр Сантьяго Карла Рубилар сообщила, что число митингующих в чилийской столице составляет около миллиона человек.
RT на русском вчера в 19:18
Футбол
Слуцкий прокомментировал конфликт с оскорбившим его игроком
Напомним, между главным тренером «Витесса» Леонидом Слуцким и полузащитником команды Ришедли Базуром произошёл конфликт.
Нева Спорт 03:04
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Газета.Ru вчера в 11:23
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 6,5 процента
Банк России впервые с декабря 2017 года снизил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта — до 6,5%.
РИА Новости вчера в 06:55
Происшествия
В Британии задержали еще двух человек по делу о 39 трупах в грузовике
Британская полиция задержала ещё двоих людей – мужчину и женщину в связи с обнаружением в прицепе грузовика в Эссексе трупов 39 граждан КНР.
Rambler News Service вчера в 08:08
Политика
Экс-посол Австрии оценил выгоду от «Северного потока-2»
Странам ЕС было бы слишком дорого отказываться от "Северного потока-2", сказал РИА Новости бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр (1990-1995).
Радио Sputnik 03:13
Политика
США вернули преференции по беспошлинной торговле с Украиной
Президент США Дональд Трамп принял решение вернуть беспошлинный режим в отношении ряда товаров, произведенных на Украине, сообщает агентство Reuters.
РБК вчера в 20:16
Здоровье
Эндокринолог рассказала о вреде хлеба с вареньем и какао с молоком
Екатерина Иванникова советует отказаться и от белого хлеба с джемом или вареньем.
Российская газета 24 октября в 14:06
Футбол
Экспресс на НБА на 24.10.2019
Предлагаем Вашему вниманию экспресс ставку на баскетбол из двух событий по линии букмекерской конторы 1xСтавка.
Все про Спорт ру 23 октября в 04:50
Общество
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Газета.Ru 24 октября в 18:27
Транспорт
Каховская линия московского метро закрылась на реконструкцию
Интерфакс вчера в 17:51
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии на канале «Россия 1»
Ведущий программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Евгений Попов выгнал из студии украинского политолога Вадима Трюхана за оскорбления в ходе обсуждения ситуации на Донбассе.
РБК 02:58
Футбол
«Барселона» установила контакт с окружением Лаутаро Мартинеса
По сведениям издания, каталонский клуб установил контакт с окружением футболиста.
Чемпионат 03:20
Происшествия
Работник цирка, где медведь напал на дрессировщика, обвинил зрителей
Администратор цирка "Аншлаг" Людмила Мисник, где произошел инцидент с нападением медведя на дрессировщика, обвинила зрителей в том, что они спровоцировали хищника, сообщает РИА Новости.
Российская газета 24 октября в 06:27
Культура
Пугачёва рассказала о своей новой жизни
Певица Алла Пугачёва поделилась с поклонниками планами на будущее и отметила, что живёт сейчас «совсем другой жизнью».
News.ru вчера в 18:09