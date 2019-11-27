с чего всё началось

По предварительным данным, резкий маневр и перестроения грузовика перед туристическим автобусом стали причиной серьезного ДТП в Доминикане, в котором пострадали туристы из России.

Происшествия Неизвестный открыл стрельбу возле школы в США Два человека пострадали в результате стрельбы у школы на северо-западе США. Инцидент произошел в американском городе Ванкувер.

Политика Медведев заявил, что Россия не будет отменять контрсанкции первой Отношения между Россией и ЕС могут снова наладиться в том случае, если в урегулировании вооруженного конфликта в Донбассе будет наблюдаться прогресс.

Происшествия Десятки человек пострадали при землетрясении в Албании Посольство России в Албании сообщило в своем Facebook, что не располагает информацией, есть ли среди пострадавших в результате землетрясения россияне.

Общество Владивосток официально стал столицей Приморья В 2018 году президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, однако статуса столицы Приморья у города до сих пор не было.

Общество Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.

Экономика Зарплаты россиян не позволят накопить на пенсию Российские экономисты пришли к выводу, что граждане, получающие менее ста тысяч рублей в год вряд ли могут рассчитывать на получение пенсии после выхода на заслуженный отдых.

Спорт Комитет WADA рекомендовал отстранить РФ от соревнований на четыре года Комитет Всемирного антидопингового агентства (World Anti-Doping Agency, WADA) по соответствию рекомендовал отстранить Россию от международных соревнований на четыре года, пишет 25 ноября ТАСС со ссылкой на The New York Times.

Единоборства Американский боксер Деонтей Уайлдер нокаутировал кубинца Луиса Ортиса Боксер из США в тяжелом весе Деонтей Уайлдер одержал победу над спортсменом из Кубы Луисом Ортисом в борьбе за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Происшествия Flydubai прокомментировала отчет о катастрофе Boeing в Ростове-на-Дону Авиакомпания Flydubai заявила, что пилот разбившегося в марте 2016 года в Ростове-на-Дону самолета совершал посадку, имея сводку погоды от диспетчеров с неполными данными.

Политика Трамп: импичмент только поможет мне выиграть выборы Президент США Дональд Трамп заявил, что инициированное демократами расследование по импичменту только поможет ему одержать победу на президентских выборах 2020 года.

Технологии Создатель интернета Тим Бернерс-Ли призывает к безопасности в Сети Британский программист, создатель Всемирной паутины Тим Бернес-Ли представил глобальный план действий под названием «Договор сети» с призывом к мировому сообществу сделать интернет более безопасным.

Общество Матвиенко поддержала идею освободить малоимущих от НДФЛ Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поддерживает предложение освободить малоимущих граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ).

Экономика Сбербанк назвал средние траты россиян на ЖКХ Граждане России каждый месяц в среднем тратят на оплату коммунальных услуг 3 826 рублей. Эта сумма на 3% больше, чем в 2018 году.

Политика Миллер назвал препятствия для транзита газа через Украину Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.

Политика В МИД Китая раскритиковали ближневосточную политику США Помощник министра иностранных дел Китая Чэнь Сяодун назвал эгоистичную политику США главным фактором сложного положения в сфере безопасности на Ближнем Востоке.

Шоу-бизнес Фото лысого Киркорова шокировало Сеть Фотограф Владимир Широков опубликовал в своем Инстаграм снимок Филиппа Киркорова, на котором он в очередной раз шокировал поклонников своим внешним видом.