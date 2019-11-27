Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаНазвана возможная причина ДТП с российскими туристами в Доминикане

По предварительным данным, резкий маневр и перестроения грузовика перед туристическим автобусом стали причиной серьезного ДТП в Доминикане, в котором пострадали туристы из России.
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Авария с автобусом, в котором находились российские туристы, в Доминикане, по предварительным данным произошла «из-за резкого маневра и перестроения грузовика», сообщает
 Ассоциация туроператоров России.
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