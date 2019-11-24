Происшествия

BFM.ruBFM.ruВ крупном ДТП под Оренбургом погибли шесть человек

В результате аварии с участием минивэна и фуры в Оренбургской области погибли шесть человек. Среди жертв — шестилетний ребенок.
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Число погибших в ДТП под Оренбургом выросло до шести

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Названа причина ДТП под Оренбургом, где погибли шесть человек

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Шесть человек погибли и двое пострадали в ДТП в Оренбуржье

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В прокуратуре назвали причину ДТП под Оренбургом

ТАСС01:22

Жуткая авария под Оренбургом унесла жизни шестерых человек, среди них ребенок

1743.ru00:15
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Боксер Деонтей Уайлдер одержал волевую побед над боксером Луисом Ортисом в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
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В ближайшее время будет проведена работа по технической отладке и налаживанию стабильной работы Московских центральных диаметров, пассажирское движение по которым было запущено 21 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью программе "Неделя в городе" канала "Россия", вышедшем в воскресенье.
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В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
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Культура

Путин поздравил Кустурицу с днем рождения

Президент России Владимир Путин поздравил кинорежиссера Эмира Кустурицу с днем рождения, отметив, что его проекты отличает почерк настоящего мастера и творца, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
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Происшествия

Во Владивостоке арестована женщина, выкинувшая младенца в окно

По версии следствия, находясь в квартире на восьмом этаже, мать бросила ребенка в открытое окно умышленно.
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Происшествия

В Екатеринбурге полицейский расстрелял молодого человека

В Екатеринбурге сотрудник полиции применил табельное оружие против гражданина 1991 года рождения.
REGNUM 02:49
Политика

Салливан рассказал об условиях улучшения отношений России и США

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что отношения между Вашингтоном и Москвой станут лучше, если российская сторона сохранит приверженность Минским соглашениям.
RT на русском вчера в 17:41
Происшествия

Водитель устроил стрельбу из окна автомобиля в Петербурге

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Происшествия

Мэр Тулуна вышел из больницы после автокатастрофы

ЧС-ИНФО вчера в 23:52
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В Трусовском районе Астрахани произошёл пожар на двух теплоходах, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
RT на русском вчера в 22:16
Общество

Синоптики рассказали о последствиях арктического вторжения

"Сухое" арктическое вторжение, резко понизившее температуру в европейской части России, угрожает растениям и другим посадкам на участках жителей, сообщает портал "Метеовести".
РИА Новости 00:39
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Петр Чернышев удалил снимки Анастасии Заворотнюк из соцсети

Муж тяжелобольной российской актрисы Анастасии Заворотнюк фигурист Петр Чернышев удалил все фотографии с женой в своем аккаунте в Instagram.
Ugpressa.ru вчера в 00:13
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Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
РИА Новости вчера в 17:17
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Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
ТАСС 22 ноября в 13:01
Политика

Путин призвал «терзать и трясти» российских чиновников

Президент России Владимир Путин призвал «терзать и трясти» чиновников в регионах, чтобы добиться от них принятия важных решений.
Lenta.ru вчера в 07:46
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Документы из российского банка оказались на свалке

Ранее осенью сразу в нескольких крупнейших российских банках произошла утечка личных данных клиентов.
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В Праге хотят Конева заменить на Власова

В столице Чехии хотят установить памятник генералу Власову, но не где-нибудь, а непременно на месте легендарного маршала Конева.
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Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске

На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
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Фигурное катание

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Финал Гран-при пройдет с 5 по 8 декабря в итальянском Турине.
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Люксовый бренд раскритиковали за напоминание о Холокосте

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Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.
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