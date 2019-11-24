В результате аварии с участием минивэна и фуры в Оренбургской области погибли шесть человек. Среди жертв — шестилетний ребенок.

В крупном ДТП под Оренбургом погибли шесть человек

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