Происшествия

REGNUMREGNUMНазвана причина ДТП с российскими туристами в Доминикане

Как сообщало ИА REGNUM, в Доминиканской Республике туристический автобус, следовавший в аэропорт, столкнулся с грузовиком. В салоне пассажирского автобуса находились 39 туристов из России. Позднее стало известно, что пострадавших российских туристов доставили в медицинские учреждения Санто-Доминго.
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Двадцать семь россиян попали в больницы после ДТП в Доминикане

РБК22:21

Туроператор назвал причину ДТП с автобусом в Доминикане

ТК Звезда19:55

Турагентство: в больницах Доминиканы после ДТП остаются 27 россиян

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Интерфакс19:13

Главные новости к утру 27 ноября

Коммерсантъ23:06

Туроператор сообщил, что в больницах после ДТП в Доминикане находятся 27 россиян

ТАСС20:46
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Происшествия

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Доминикане

Московский Комсомолец 15:51
Общество

Выплаты в 50 рублей по уходу за ребенком отменены

С 1 января ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за ребенком в возрасте от полутора до трех лет в России будут отменены.
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Главком ВСУ оценил возможность военной агрессии со стороны России

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Газета.Ru 15:44
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Фонд «Центр развития межличностных коммуникаций», которым руководит второй муж Людмилы Путиной Артур Очеретный, являлся получателем иностранного финансирования.
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Бывший муж Юлии Началовой стал отцом в третий раз

Евгений Алдонин пять лет прожил в браке с певицей Юлией Началовой. Певица даже родила от него дочь Веру, но это их отношения не укрепило.
Телепрограмма 09:17
Политика

США заморозили помощь Украине после разговора Трампа с Зеленским

Белый дом принял первые меры по заморозке военной помощи США Украине в тот же день, в который состоялся телефонный разговор лидеров двух государств Дональда Трампа и Владимира Зеленского, сообщает издание Hill со ссылкой на документы бюджетного комитета Палаты представителей конгресса.
РИА Новости 18:33
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк опубликовала снимок матери

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна опубликовала в своем инстаграме новое фото матери.
Каспий.Инфо вчера в 10:29
Происшествия

Убийство главы ЦПЭ Ингушетии раскрыли за две недели

Убийство главы Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева полностью раскрыто, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах.
Известия 16:52
Авто

Новая Renault Sandero Stepway появится в следующем году

Sandero новой генерации, как сообщается, покажут следующим летом, а публичная премьера модели ожидается на автосалоне в Париже в 2020 году, где к нему присоединится и Logan третьего поколения.
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Как сообщила пресс-служба Кремля, среди прочего главы государств обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа на Украину.
РИА Новости 10:05
Армия и оружие

Неизвестные военные самолеты нанесли удар по Сирии

Известия вчера в 16:30
Общество

Греф назвал своей личной виной утечку данных клиентов Сбербанка

Глава Сбербанка Герман Греф на встрече с премиальными клиентами Сбербанка 26 ноября назвал своей личной виной утечку данных клиентов кредитной организации.
Известия 21:25
Политика

Жириновский назвал Украину поджигателем войны и пообещал ее уничтожить

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Киев поджигателем войны и сравнил его с Берлином 1933 года.
Lenta.ru 21:36
Политика

NI: Вашингтону следует пересмотреть свою позицию по Крыму

Авторитетное американское издание "Нэйшнл Интерест" призывает Вашингтон пересмотреть позицию по Крыму.
Вести.Ru 22:21
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Ученые назвали оптимальную продолжительность голодания для здоровья

Интервальное голодание снижает риск сердечной недостаточности и в целом положительно влияет на здоровье сердца.
Российская газета вчера в 06:20
Авто

В России в 2020 году автомобили подорожают из-за утильсбора

Согласно подписанному Медведевым постановлению, в сегменте легковых автомобилей рост ставки составит в среднем 110,7%. При этом машины с двигателем объемом до 1,0 литра пострадают меньше (рост на 46,1%), а машины с двигателем от 3,5 литров — больше (рост на 145%).
SpeedMe 24 ноября в 21:53
Музыка

Отказ техники помешал дуэту из РФ на детском Евровидении

Технические неполадки стали причиной неудачного выступления российского дуэта на музыкальном конкурсе «Детское Евровидение — 2019».
REGNUM вчера в 00:19
Футбол

«Реал» упустил победу в матче с «ПСЖ»

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский "Реал" разошелся миром с "Пари Сен-Жермен".
Газета.Ru 17:33
Происшествия

В Иркутске подросток спас девочку от рук насильника

В Иркутске подросток и местный житель спасли 9-летнюю девочку от рук мужчины, ранее судимого за совершение преступлений сексуального характера.
Газета.Ru 05:17
Общество

Владивосток официально стал столицей Приморского края

Решение о присвоении Владивостоку официального статуса административного центра позволит направить все необходимы ресурсы городу для того, чтобы он соответствовал уровню как краевой, так и дальневосточной столицы, сообщает в среду пресс-служба администрации края.
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Армия и оружие

Увеличена дальность поражения одной из самых точных винтовок России

Винтовка ORSIS Т-5000, на базе которой создан снайперский комплекс "Точность", - разработка оружейного завода "Промтехнология" (бренд ORSIS).
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Пеп Гвардиола: «Разобрались с ЛЧ, теперь сфокусируемся на АПЛ»

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Администрация Оренбурга арендует автомобиль за 890 000 рублей в год

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Скворцова поручила вернуть на работу трансплантолога Каабака

По итогам встречи Скворцова поручила директору Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) здоровья детей вернуть на работу Каабака и его коллегу Надежду Бабенко.
Газета.Ru 07:48
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В Госдуме оценили слова Зеленского об отношениях России и Украины

«Чтобы диалог состоялся, нужно желание обеих сторон, Россия готова к переговорам, а вот Украина демонстрирует некие политические метания и высказывает постоянные претензии к формату переговоров и российской стороне в частности», — заявил Бальбек.
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