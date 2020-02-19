Общество

Lenta.ruLenta.ruНазвана причина аномальной зимы в России

Причина аномальной зимы в России заключается в движении теплых воздушных масс из Атлантики, которые вытесняли холодный воздух из Сибири. Для зимнего сезона это не типично, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.
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Вильфанд назвал причины теплой зимы

Аномальная зима в России вызвана тем, что теплые воздушные массы из Атлантики вытесняли холодный воздух из Сибири, что не типично для этого сезона, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новостивчера в 23:50

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Вильфанд назвал причины теплой зимы

РИА Новостивчера в 23:50

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Названа причина аномальной зимы в России

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Вильфанд раскрыл причины теплой зимы в России

РЕН ТВвчера в 19:55

«Такого я не припомню». Вильфанд назвал причину теплой зимы в России

Радио Sputnikвчера в 19:00
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19-летний норвежец забил десять голов в ЛЧ за семь матчей, на четыре матча быстрее предыдущего рекорда.
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Чиновник Минкульта Мосолов признался в хищении бюджетных средств

Заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов признал вину по делу о хищении свыше 20 млн рублей бюджетных средств.
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Сурков освобожден от должности помощника президента

Владимир Путин освободил Владислава Суркова от должности помощника президента, указ опубликовали на официальном сайте главы государства.
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Происшествия

Две россиянки покинули лайнер Diamond Princess в Японии

Две россиянки покинули борт круизного лайнера Diamond Princess, который находится у японского порта Иокогама.
RT на русском вчера в 23:45
Общество

Власти решили изменить схему распределения частот под 5G в России

Как теперь предлагается распределять частоты для 5G В конце 2019 года ГКРЧ своим решением поручила Роскомнадзору не позднее третьего квартала 2020 года провести торги на право получения лицензий на оказание услуг в стандарте 5G с использованием частот 25, 25 – 25,65 ГГц.
РБК вчера в 16:00
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Оксана Самойлова родила сына Джигану

Супруга рэп-исполнителя Джигана Оксана Самойлова подарила музыканту четвертого ребенка.
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Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев ушел с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев сообщил в своем Instagram об уходе с Первого канала, в пресс-службе вещателя по запросу РИА Новости эту информацию подтвердили.
РИА Новости вчера в 10:53
Биатлон

«Представьте, человек ограбил магазин. Как к нему отнесутся?» Супруг Анастасии Кузьминой — о буллинге Логинова

Откровенное интервью тренера и мужа олимпийской чемпионки Даниэля Кузьмина — о травле Логинова, ошибках Мироновой и норвежских астматиках Даниэль Кузьмин Родился 21 февраля 1978 года в Петропавловске-Камчатском.
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Спорт

Большунов не прошел в финал спринта на «Ски Тур»

Газета.Ru вчера в 14:18
Авто

Land Rover Defender в новой части бондианы: прыжки и гонки по болоту

Компания Land Rover опубликовала видео со съемочной площадки нового фильма о Джеймсе Бонде — «Не время умирать», в котором приняли участие внедорожники Defender нового поколения.
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На ТВ стартовал показ нового сериала «Домашний арест»

Премьера кинокартины состоялась 17 февраля на телеканале ТНТ. Авторами сериала являются Петр Буслов и Семен Слепаков.
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В «Роснефти» прокомментировали санкции США против своей «дочки»

"Роснефть" назвала санкции США, введенные против трейдинговой "дочки" компании Rosneft Trading SA из-за ее деятельности в Венесуэле, "незаконными, необоснованными", а также "актом правового произвола".
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Ирина Шейк поделилась пикантным снимком в новинке от Intimissimi

В комментариях фолловеры пишут, - несмотря на то, что на фото нет обнажённых частей тела - всё равно Шейк выглядит невероятно пикантно и нежно.
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В московском особняке ФСБ зарегистрированы фирмы, занимающиеся обналичиваем денежных средств

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Олимпийская чемпионка Аделина Сотникова госпитализирована

Олимпийская чемпионка-2014 по фигурному катанию в одиночном разряде Аделина Сотникова госпитализирована в Городскую клиническую больницу № 67 им. Л. А. Ворохобова.
News.ru вчера в 08:18
Экономика

Кудрин назвал допустимой покупку Сбербанка за счет средств ФНБ

Покупка акций Сбербанка у ЦБ за счет средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) не противоречит принципам использования фонда, передает «Интерфакс» слова председателя Счетной палаты Алексея Кудрина.
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Шоу-бизнес

Певица Бритни Спирс травмировала ногу

Американская певица и танцовщица Бритни Спирс травмировала ногу.
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Якубович назвал размер своей пенсии

Народный артист России, ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович назвал размер своей пенсии.
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Назван размер трат мужчин и женщин на гендерные праздники

Мужчины планируют потратить на подарок больше, чем женщины: 43% мужчин готовы раскошелиться в честь 8 марта на 1-3 тыс. рублей, в то время как 49% женщин планируют уложиться на 23 февраля в бюджет до 1 тысячи рублей.
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Происшествия

Экс-премьер Австралии назвал причиной исчезновения рейса MH370 самоубийство пилота

Бывший премьер-министр Австралии Тони Абботт заявил, что причиной исчезновения воздушного судна в Индийском океане в 2014 году стало самоубийство пилота.
ТАСС 00:29
Политика

Депутат Баталина станет замминистра труда и соцзащиты

Депутат-единоросс Ольга Баталина перейдёт в правительство на должность заместителя министра труда и социальной защиты.
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Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату

Россия запросила срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату.
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Древние стены из человеческих черепов и костей обнаружили в Бельгии

В ходе раскопок у собора Святого Бавона в бельгийском городе Гент археологами были обнаружены стены, выложенные из человеческих черепов и костей.
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В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
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Небензя: украинские чиновники настроены на саботаж Минских соглашений

Многие влиятельные украинские чиновники настроены на саботаж выполнения Минских соглашений.
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В Москве побит температурный рекорд 1949 года

В Москве 18 февраля побит температурный рекорд 1949 года, сообщает Гидрометцентр.
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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