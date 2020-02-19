Общество
Lenta.ruНазвана причина аномальной зимы в России
Причина аномальной зимы в России заключается в движении теплых воздушных масс из Атлантики, которые вытесняли холодный воздух из Сибири. Для зимнего сезона это не типично, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости.
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с чего всё началось
Аномальная зима в России вызвана тем, что теплые воздушные массы из Атлантики вытесняли холодный воздух из Сибири, что не типично для этого сезона, рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.РИА Новостивчера в 23:50
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«Атлантика дирижирует погодой»: Вильфанд объяснил причины аномально теплой зимы
Комсомольская правдавчера в 20:26
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