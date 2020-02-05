Происшествия
Газета.RuНазвана причина аварийной посадки самолета в Стамбуле
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости". Он отметил, что это пока предварительные данные.
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Происшествия
У пассажиров круизного лайнера в Японии обнаружили коронавирус
Футбол
«Локомотив» по пенальти переиграл «Спартак» на турнире в Катаре
Московский "Локомотив" в серии пенальти обыграл столичный "Спартак" в матче второго тура товарищеского турнира в Катаре.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Армия и оружие
Появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
Пресс-служба научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» опубликовала на своей странице на YouTube 5 февраля видео испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М в заснеженном поле.
Здоровье
ВОЗ прогнозирует рост развития онкологии на 60% в ближайшие 20 лет
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что число раковых заболеваний в мире в ближайшие десятилетия может увеличиться на 60%, если нынешние тенденции будут сохранены.
Шоу-бизнес
Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью
Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
Армия и оружие
NI: Су-35 затмил перспективный Су-57 благодаря войне в Сирии
Издание The National Interest опубликовало материал, в котором оценило российский истребитель четвертого поколения Су-35 выше, чем новейший Су-57.
Политика
МИД РФ негативно оценил ситуацию с выдачей виз США
Ситуация с выдачей виз США российским официальным лицам продолжает деградировать, заявили в МИД РФ 5 февраля в официальном комментарии, размещенном на сайте ведомства.
Авто
Газпромбанк начал дистанционно выдавать кредиты на авто
«Ставка по кредиту для нового авто составит 6,9% годовых и 7,9% для автомобилей с пробегом при условии страхования жизни и здоровья, а ещё после того, как клиент отправит Газпромбанку снимки документов на приобретённое авто посредством онлайн-сервиса», – отмечается в пресс-релизе, который попал в «Известие».
Политика
Владимир Путин: «поправки к Конституции продиктованы жизнью»
Президент РФ Владимир Путин прокомментировал поправки к Конституции. По мнению главы государства, они «продиктованы жизнью».
Происшествия
В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой
На северо-западе Москвы ребенок ушел из детского сада и отправился в сторону дома.
Общество
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде
Кейт Миддлтон вышла в свет в дешевом наряде из масс-маркета. Фотографии появились на Daily Mail.
Шоу-бизнес
Сати Казанова всю жизнь стыдилась своей болезни
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Общество
«Яндекс» сообщил о сбоях в своих сервисах
Компания «Яндекс» сообщила о сбоях в работе своих сервисов, принимаются меры по их устранению.
Политика
Большинство украинцев назвали Россию враждебной страной
Большинство украинцев назвали Россию враждебно настроенной к их государству страной.
Общество
Белоруссия рассчитывает на беспошлинные поставки нефти из Казахстана
Минск заинтересован в беспошлинных поставках нефти из Казахстана, заявил журналистам заместитель белорусского премьер-министра Игорь Ляшенко.
Политика
Киев признал неготовность к возвращению Крыма
"Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.
Политика
Пелоси разорвала текст выступления Трампа в Конгрессе США
Демократ Нэнси Пелоси, которая является противницей Дональда Трампа, демонстративно разорвала текст выступления президента США, сообщает сайт "Комсомольской правды".
Политика
США изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы
Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы.
Экономика
Объем инвестиций в недвижимость Петербурга в 2019 году вырос на 77%
Объем инвестиций в недвижимость Петербурга в 2019 году составил 96,9 млрд рублей, что на 77% больше уровня предыдущего года.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Общество
Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре
Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.
Армия и оружие
Стрельбу из «Солнцепеков» показали на видео
Общество
Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе
Ранее в администрации города сообщили, что обсуждают вопрос об ограничении подачи воды в Симферополе.
Шоу-бизнес
Милла Йовович показала фото новорожденной дочери
Йовович не только показала фото новорожденной дочери, но еще и рассказала о ее необычном имени и призналась, что они с семьей долго спорили о том, как стоит назвать девочку.