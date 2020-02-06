Происшествия
Газета.RuНазвана причина аварийной посадки самолета в Стамбуле
Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости". Он отметил, что это пока предварительные данные.
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Армия и оружие
МИД сообщил о гибели российских военных специалистов в Сирии
В Сирии «трагически погибли российские и турецкие военные специалисты». Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел России.
Авто
Кроссовер Toyota Highlander получил спортивную версию XSE
Японский автомобильный гигант Toyota презентовал на официальной выставке в Чикаго новые версии Tacoma, Tundra и 4Runner.
Хоккей
Овечкин оформил четвёртый хет-трик в сезоне
Политика
В Киеве проходит митинг против открытия рынка земли
Возле здания Верховной рады в Киеве началась акция протеста против открытия на Украине рынка земли сельскохозяйственного назначения.
Общество
Путин поручил отбирать лицензии у взвинтивших цены аптек
Обновлено в 19:14 Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нужно отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на противовирусные лекарства и маски на волне борьбы с коронавирусом.
Футбол
«Барселона» купит нападающего «Бетиса» на замену Суаресу
Политика
Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте
Сенат США проголосовал против импичмента президенту Дональду Трампу, передает Reuters.
Общество
В Симферополе воды осталось на сто дней
По словам председателя Госкомводхоза Крыма Игоря Вайля, если сохранятся существующие темпы потребления ресурса и наполнения водохранилищ, то воды Симферополю хватит лишь на 90–100 дней.
Политика
Путин принял верительные грамоты у послов иностранных государств
Транспорт
Парковка в Москве снова подорожает
Ощутимее всего подорожал район Якиманка: там появятся 24 дорогие улицы, сейчас на них машину можно оставить за 150 руб. за час.
Общество
Эвакуированные из-за коронавируса рассказали о жестких условиях в Тюмени
Всего было эвакуировано больше сотни человек. Одна из россиянок рассказала Фонтанке о суровых условиях быта в карантине.
Футбол
Агент Кокорина прокомментировал слухи о трансфере игрока в «Балтику»
Хоккей
Порядин и Кудрявцев не сыграют в матче Евротура с Финляндией
Нападающие сборной России Павел Кудрявцев и Павел Порядин не сыграют в матче Евротура против финнов, утром в четверг хоккеисты не тренируются с играющим составом.
Происшествия
Два человека погибли в результате схода поезда с рельсов в Италии
В результате инцидента погибли два машиниста, еще 27 человек пострадали, сообщает RaiNews24.
Политика
Чем больше давит Кремль, тем меньше белорусы хотят в Союзное государство
Если и возникали какие-то трения, то это были большей частью разборки экономического характера, так сказать, вопрос ценообразования – рыночные отношения, что тут поделаешь.
Общество
Счетная палата указала на плохое качество планирования в министерствах
Проблема заключается в том, что в самой системе стратегического планирования очень трудно увидеть центральные направления, основные цели, на достижение которых должны работать все многочисленные плановые показатели федеральных министерств.
Политика
НАСА подтвердило разрушение российского военного спутника в 2019 году
НАСА подтвердило информацию о развалившемся на части российском военном спутнике "Космос-2491", но причина этого неизвестна, говорится в ежеквартальном отчете одного из подразделений НАСА - Космического центра Джонсона.
Происшествия
Неизвестный бросил в здание Никулинского суда «коктейль Молотова»
Неизвестный бросил бутылку с горючей смесью в здание Никулинского суда Москвы в четверг, 6 февраля.
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Происшествия
Коронавирус обнаружен еще у десяти пассажиров круизного судна в Японии
Пневмония, вызванная коронавирусом 2019-nCoV, обнаружена еще у 10 пассажиров круизного судна Diamond Princess, которое сейчас находится рядом с портом Йокогама.
Общество
Корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС
Корабль «Союз МС-13», на борту которого находятся россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянц Лука Пармитано, отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю.
Авто
Новый Volkswagen Polo для России станет лифтбеком
Компания Volkswagen раскрыла информацию о новом поколении седана Polo для российского рынка — модель превратится в лифтбек.
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 первым из смартфонов получит модуль памяти LPDDR5
Micron Technology подтвердила, что предстоящий Xiaomi Mi 10 станет первым смартфоном, оснащенным памятью LPDDR5.
Хоккей
Бучневич стал третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Торонто»
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич стал третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто Мэйпл Лифс".
Наука
Чувствительные к ультрафиолету контактные линзы помогут защититься от солнца
Немецкие ученые предложили использовать для защиты от солнца чувствительные к ультрафиолету красители, которые меняют цвет в зависимости от времени и интенсивности воздействия солнечных лучей.
Происшествия
Суд заочно арестовал «крабового короля» Олега Кана
Хабаровский краевой суд 5 февраля удовлетворил ходатайство следствия об аресте сахалинского бизнесмена Олега Кана, известного как «крабовый король».
Экономика
Сумма выплаченных России кредитов превысила объем выданных
В последний раз Россия вернула больше долгов, чем выдала, в 2010 году.
Энергетика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком энергоносителей в США
В октябре 2019 года Россия стала вторым по величине поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, обогнав Мексику, следует из отчетов Управления энергетической информации Минэнерго США (Energy Information Administration, EIA) за январь—ноябрь прошлого года, данные за декабрь еще не публиковались.