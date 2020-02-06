Происшествия

Газета.RuГазета.RuНазвана причина аварийной посадки самолета в Стамбуле

Губернатор Стамбула Али Йерликая заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости". Он отметил, что это пока предварительные данные.
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