Экономика
Lenta.ruНазвана причина бедности большинства людей
Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.
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Происшествия
Из-за ошибки пилота в аэропорту Амстердама объявили тревогу
Объявленная в аэропорту Амстердама "Схипхол" тревога не окончилась, к счастью, ничем.
Российская газета вчера в 15:27
Общество
Счетная палата рассказала о сокращении населения России
"Ускоряющаяся четвертый год подряд естественная убыль населения создает существенные риски для реализации национальной цели по обеспечению устойчивого естественного роста численности населения Российской Федерации", - сообщается в докладе.
Газета.Ru 02:02
Политика
Рябков рассказал о реакции США на приглашение Трампа в Москву 9 мая
В США с интересом восприняли приглашение президента РФ Владимира Путина американскому лидеру Дональду Трампу посетить Москву в честь празднования 75-й годовщины Победы.
Российская газета 02:53
Армия и оружие
В России нашли способ уничтожить сразу все американские авианосцы
В случае военного конфликта удар может быть нанесен крылатыми ракетами в обычном снаряжении, пишет Сивков для «Военно-промышленного курьера».
REGNUM 01:09
Футбол
Что сказал Сёмин после матча «Локомотив» — «Ювентус» в Лиге чемпионов
По окончании матча четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Локомотивом» и «Ювентусом» состоялась пресс-конференция с участием главного тренера хозяев.
RT на русском вчера в 15:43
Общество
Ветхие дома в России предложили ремонтировать за счет граждан
Ветхое жилье предлагают ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.
Известия вчера в 16:41
Политика
Украина потребовала от The New York Times исправить карту с Крымом
Посольство Украины в Вашингтоне призвало американское издание The New York Times, которое опубликовало карту Украины без Крыма, исправить ошибку.
RT на русском 02:08
Общество
На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года
Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
Российская газета 02:00
Происшествия
В Новороссийске пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе
Пять человек пострадали при пожаре на нефтебазе "Грушовая" в Новороссийске Краснодарского края, возгорание удалось локализовать на площади порядка 200 квадратных метров, сообщили РИА Новости в МЧС.
РИА Новости 02:09
Спорт
Стадион «Казань Арена» переименуют
Реальное время 02:05
Происшествия
Baza: Шамсутдинов объяснил расстрел сослуживцев боязнью изнасилования
Расстрелявший 25 октября в военной части в Забайкалье восьмерых сослуживцев солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов рассказал, почему совершил преступление.
Газета.Ru вчера в 04:16
Армия и оружие
В России командиров армии смогут увольнять за плохое настроение солдат
Во всех военных округах России появятся социологические центры, которые будут следить за настроением и поведением солдат и офицеров.
ФедералПресс вчера в 21:29
Общество
Главврача больницы в Миассе уволили после умывания пациентки тряпкой
Главный врач миасской городской больницы № 2 Денис Маханьков был уволен с 7 ноября, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального минздрава.
РБК 02:26
Авто
BMW представила экстремальное купе M2 CS
Внешне от более «спокойной» BMW M2 Competition четырехместная M2 CS отличается деталями обвеса из карбона.
Motor вчера в 01:32
Футбол
Черышев пропустит матчи сборной России с Бельгией и Сан-Марино
Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев не сыграет в последних матчах квалификации чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино.
Sport24.ru 02:34
Общество
Глава Гидрометцентра призвал СМИ не пугать «страшилками» о погоде
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал СМИ не пугать людей в своих материалах «страшилками» о погоде.
REGNUM 02:45
Происшествия
В Киеве взорвали машину с российско-украинским бизнесменом
Южный Федеральный вчера в 20:43
Армия и оружие
Россия в ближайшие месяцы поставит Сербии ЗРПК «Панцирь-С»
Коммерсантъ 05 ноября в 21:52
Политика
Ляшко и представитель Зеленского в кабмине подрались в аэропорту
Эк-депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко подрался в киевском аэропорту Борисполь с представителем президента Украины в кабинете министров, руководителем парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андреем Герусом.
Известия вчера в 18:03
Экономика
Эксперты рассказали об изменении цены на отели в Турции
Ранее первый вице-президент АТОР Владимир Канторович рассказал «Известиям», что налог, которым с 2020 года обложат гостиницы в Турции, не приведет к значительному оттоку российских туристов.
Известия 00:10
Общество
Гидрометцентр предупредил о резком похолодании
Непривычно теплая для ноября погода в центральной части России продлится до конца недели, заявила "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости 01:33
Политика
Иран возобновил обогащение урана в Фордо
Как писал сайт kp.ru, во вторник президент Ирана Хасан Роухани заявил, что 6 ноября страа приступит к обогащению урана на подземном объекте в Фордо и запустит запрещенную ядерной сделкой центрифугу.
Комсомольская правда вчера в 21:17
Хоккей
«Рейнджерс» обыграли «Детройт» в матче НХЛ, Панарин набрал два очка
РИА Новости вчера в 23:33
Армия и оружие
Американский истребитель F-16 в Японии в полете выронил учебную ракету
Истребитель F-16 ВВС Соединенных Штатов во время тренировочного полета в японской префектуре Аомори выронил учебную гранату.
Известия вчера в 23:53
Политика
Украина закрыла КПП на границе с Крымом
BFM.ru 02:35
Общество
Власти Кипра заберут «золотые паспорта» у девятерых россиян
Правительство Кипра решило забрать выдаваемые за инвестиции "золотые" паспорта у девяти россиян, получивших их незаконно, сообщает Cyprus Times.
РИА Новости вчера в 10:28
Интернет
В WhatsApp появились новые ограничения для добавления в группы
В популярном мессенджере WhatsApp появилась новая функция, благодаря которой пользователи могут ограничивать круг контактов, способных добавить их в группы.
Gazeta.SPb вчера в 18:20
Армия и оружие
США начали строить военные базы у нефтяных месторождений в Сирии
Военное дело 05 ноября в 03:47